V i Stockholm: Sluta betala privata nätläkare

Den fria etableringsrätten ska bort, kontrollen över S:t Görans sjukhus ska återtas av regionen efter att Capios avtal löper ut 2026, och de privata nätläkarbolagen ska inte ersättas med offentliga medel.

Vänsterpartiet vill att Region Stockholm ska sluta betala för digital utomlänsvård, som är en förutsättning för att privata vårdgivare som Kry, Doktor.se och Min Doktor ska kunna bedriva vård online. Man vill istället utveckla regionens egen digitala vård.

– Vi måste akut sluta betala nätläkarbolagen. De dränerar vården, säger Jonas Lindberg, Vänsterpartiets sjukvårdspolitiske talesperson i Region Stockholm.

”Vi behöver fler vårdcentraler i Fisksätra och i Södertälje, inte på Östermalm”, säger Jonas Lindberg. Foto: Elin Åberg

Med en skattehöjning på 30 öre, mest av alla partier, och omfördelningar från privata vårdgivare till verksamheter i regionens egen regi, vill Vänsterpartiet öppna fler vårdplatser och göra kollektivtrafiken billigare för resenärer. Privatiseringen och valfriheten inom sjukvården ger partiet inte mycket för.

– Man pratar mycket om valfrihet, men i dag är det vårdbolagen som har valfriheten att välja sina patienter. De startar mottagningar där folkhälsan är som bäst, för att det är lönsamt. Vi behöver fler vårdcentraler i Fisksätra och i Södertälje, inte på Östermalm, säger Jonas Lindberg.

DN träffar honom på Trollbäckens vårdcentral i Tyresö, som drivs av Region Stockholm. Mottagningen ser han som ett exempel på vad huvudstadsregionen behöver mer av, vård i egen regi. Under dagen har han gått bredvid en läkare och hans ilska mot sjukvårdsinriktningen den moderatledda regionledningen tagit under de senaste mandatperioderna är tydlig.

Han beskriver det nuvarande styret i Region Stockholm som extremt när det gäller privata vårdalternativ.

– De är kära i sin ideologi, med den fria marknaden och utmärker sig genom att aldrig lyssna på de som faktiskt vet något, personalen.

Enligt Jonas Lindberg är Trollbäckens vårdcentral i Tyresö en typ av verksamhet som borde vara vanligare i regionen. Foto: Elin Åberg

Under åren i politiken har Jonas Linberg haft ena foten kvar i vården och jobbat deltid som sjuksköterska vid sidan av debatterna i Landstingshuset.

– Det hjälper mig att prioritera rätt och inte tappa fokus på vad som är viktigast. Stockholms sjukvårds största problem är brist på vårdplatser, usel kontinuitet på vårdcentraler och att patienter alltid hänvisas runt. Det är mot detta vi måste rikta vårt fokus och fulla åtgärder, säger han.

Varför gav du dig in i regionpolitiken?

– Jag var facklig och fick hela tiden kämpa mot chefer som hade ramar de själva inte kunde styra över. Jag ville angripa problemen inom sjukvården.

En av vårdens största utmaningar är brist på personal inom slutenvården. För att stoppa flykten av sjuksköterskor och barnmorskor vill Vänsterpartiet att personalen inom förlossningsvården och intensivvården ska få förkortad arbetstid, med 20 procent och bibehållen lön.

– Om vi inte förkortar arbetstiden kommer vi aldrig lyckas locka tillbaka personalen till slutenvården. Gör man det blir det avsevärt lättare att rekrytera.

I höstas gick en stor del av personalen inom förlossningsvården i Stockholm ihop och tvingade fram arbetsmiljöåtgärder från regionledningen. Jonas Lindberg ser löftena som det blågröna styret presenterade som ett fall framåt, men han ifrågasätter hur de ska bli verklighet.

– Barnmorskorna tvingade ned regionledningen i brygga, de gick ihop och hotade att kapsejsa hela förlossningsvården. Men än är inget löst, man kan inte leva upp till löftena utan förkortad arbetstid.

Jonas Lindberg säger han upplever att oppositionen är enad, åtminstone retoriskt, men att han har svårt att se vart Socialdemokraterna står. Foto: Elin Åberg

För att få igenom deras politik är Jonas Lindberg redo att ingå i flera olika konstellationer efter valet i höst, han flörtar bland annat med Centerpartiet.

– Vi har flera gemensamma nämnare med C. Jag vet att finns fler partier, som också vill se riktmärken för fler vårdplatser och få ner beläggningsgraden på sjukhusen. Men även städa bort det värsta med vårdvalens konsekvenser. Vi är beredda att enas kring sådant.

Upplever du att oppositionen till vänster är enad?

– Retoriskt ja, men jag har svårt att se vart Socialdemokraterna står. Jag har en bild av att de vill skjuta ut Moderaterna ur den nuvarande koalitionen och ta den platsen istället. Då blir det svårt för dem att få igenom sin sjukvårdspolitik.

V:s sjukvårdspolitiske talesperson är besviken på Miljöpartiet för deras samarbete med de borgliga partierna.

– Miljöpartiet har kastat sig i famnen på ett borgligt styre och låter dem göra vad de vill. Det är oklart vad MP egentligen har för sjukvårdspolitik.

Ska V sätta sig i ett samarbete behöver man få ett riktigt inflytande.

– Vårt fokus är att få tydligt avtryck för en politik för fler vårdplatser och kontinuitet i vården. Får vi inte det kommer vi inte att sätta oss i något styre.

I höst vill Jonas Lindberg in och och styra om i sjukvårdspolitiken rejält, som regionråd eller till och med hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande om han själv får välja.

Är det inte fler som är ute efter den rollen?

– Vi får väl förhandla.

I februari 2020, redan innan coronaviruset etablerat sig i Sverige, skrev Jonas Lindberg tillsammans med partikollegan Karin Rågsjö en debattartikel med frågeställningen: ”Hur skulle Stockholms sjukhus klara av att hantera ett utbrott av corona­viruset?”

Om V ska ingå i ett samarbete vill de ha ett konkret inflytande, säger Jonas Lindberg. Foto: Elin Åberg

Svaret drygt två år senare är att sjukvården klarat omställningen bra, enligt Lindberg – men att beredskapen varit för dålig.

– Vi behöver ha inställningen ”just in case”. Under pandemin var det snarare ”just in time”. Hade vi haft bättre en bättre testapparat hade fler kunnat isolera sig och vi hade kunnat bromsa samhällssmittan, säger han.

Under den senaste mandatperioden har flera av Stockholms akutsjukhus redovisat stora ekonomiska underskott. Lösningen enligt Vänsterpartiet är inte effektiviseringar – utan högre ersättningar och slopade resultatkrav.

– Det handlar inte om att släppa kontrollen på ekonomin. Det handlar om att sjukhusen inte kan förväntas utföra samma vård men 2,5 procent billigare än året innan.

Fakta Namn: Jonas Lindberg. Ålder: 39 år. Uppdrag: Sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Region Stockholm. Jobbar i sjukvården på deltid. Utbildning: Specialistsjuksköterska i intensivvård. Tidigare Jobbat som: Sjuksköterska på akutvårdsavdelning, intensivvårdsavdelning och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Bor: Liljeholmskajen. Familj: Pojkvännen Hugo, två katter, familj på Gotland. Intressen: Läsa böcker, träna, upptäcka nya länder och städer, kultur, skriva. Tjänar: Cirka 60 000 kronor i månaden. Visa mer

Vänsterpartiet Valresultat i landstingsvalet 2018. 10,6 procent. Anna Sehlin, Stockholm Jonas Lindberg, Stockholm Catarina Wahlgren, Norrtälje Visa mer

Fakta. Vad bestämmer regionen? Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik samt regional utveckling. Region Stockholms budget för 2022 omfattar 119 miljarder kronor och har sedan förra valet en regionskatt på 12,08 kronor per intjänad hundralapp. Region Stockholm styrs av ett fullmäktige med 149 folkvalda politiker. Visa mer