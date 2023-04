V om pendeltågsstrulet: Säg upp avtalet med MTR

Trasslet i pendeltågstrafiken har inneburit en utdragen plåga för länets resenärer. Mängder med tåg har ställts in. De tåg som rullar är ofta överfulla.

Det massiva strulet är nu inne på sin sjunde vecka. Det började den 1 mars då MTR:s kritiserade avveckling av tågvärdarna utökades i omfattning. I samband med detta sjukskrev sig många lokförare och MTR fick stora problem med personalbrist.

Enligt Vänsterpartiet i Region Stockholm finns det ett direkt samband mellan trafikstörningarna och tågbolagets personalpolitik. Anna Sehlin understryker att beslutet att ta bort tågvärdarna var politiskt, men att MTR har ansvarat för den bristfälliga implementeringen.

– MTR har under flera års tid inte lyssnat på sin personal. I vårt tycke har de inte varit en bra arbetsgivare. Det tror vi har spelat in i avvecklingsprocessen av tågvärdarna. Just nu ser vi till exempel lokförare som inte vill köra tågen eftersom de inte känner sig trygga eller lyssnade på, säger Anna Sehlin.

”Vi måste dra i nödbromsen nu och lyssna på personalen”, säger Vänsterpartiets Anna Sehlin. Foto: Robin Bäckman

Vänsterpartiet vill inte att avtalet med MTR förlängs. Istället anser man att pendeltågstrafiken borde upphandlas på nytt och att en ny aktör tar över verksamheten.

– Upphandlingar tar ju tid, så det är bra att börja så snart som möjligt. Vi vill att regionen ska kravställa bra arbetsvillkor, meddelarfrihet, att man lyssnar på facken och skyddsombuden och inte bara ser till lägsta pris, säger Anna Sehlin och påpekar att V i och med detta går händelserna i förväg då frågan inte är uppe för beslut ännu.

– Men den 25 april kommer vi att lägga en skrivelse där V säger att vi inte ska förlänga avtalet.

Trafikregionrådet Anton Fendert (MP) säger att han ”verkligen” delar den frustration som Anna Sehlin ger uttryck för.

– Men jag kan tycka att den typen av diskussioner bör ske inom ramen för våra samarbetsformer och inte i media, säger han och påpekar att avtalet med MTR nu utvärderas.

– Trafiknämnden kommer att fatta beslut om avtalet före sommaren. Det rådande pendeltågskaoset kommer såklart att tas med i utvärderingen, precis som situationen vi hade i december, säger Anton Fendert.

Trafikregionrådet Anton Fendert (MP) säger att han ”verkligen” delar den frustration som Anna Sehlin ger uttryck för. Foto: Malin Lövkvist

Enligt Anna Sehlin kommer Vänsterpartiet att driva frågan om att inte förlänga avtalet oavsett vad Trafikförvaltningens utredning ger vid handen.

Hongkongbaserade MTR har kört pendeltågen i Stockholm sedan den 11 december 2016. Avtalstiden är tio år, med möjlighet till förlängning om ytterligare fyra år. När MTR vann upphandlingen 2015 uppgav bolaget att avtalets värde var ungefär 30 miljarder kronor, beräknat på 14 år.

Att bolaget är majoritetsägt av den kinesiska staten har fått skarp kritik från flera håll. Anna Sehlin säger att det är önskvärt att regionen tar över driften av pendeltågen.

DN har sökt MTR för en kommentar.

Läs mer:

Pendelkaoset fortsätter – M föreslår sänkt SL-pris

Pendeltågens kameror igensnöade – lokförare kunde inte se perrongen

Kommunalråd: Pendelstrulet hämmar bostadsbyggandet