Vaccineringen tycks ha större effekt i Sverige

Sverige rapporterat ett av de högsta antalen nya covidfall i EU under de senaste två veckorna, sett till befolkningsmängd. Endast Polen Ungern och Cypern har fler, enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s statistik på söndagen.

Samtidigt är Sverige på plats 24 av 30 när det gäller hur många som dött under samma period, enligt ECDC siffror.

Dödstalen sjönk kraftigt i Sverige under 2021 års första månader, i takt med att vaccin mot covid-19 rullades ut. De minskande dödstalen ses brett som en effekt av vaccinet.

Men i jämförelse med andra länder har Sverige inte kommit längre med vaccineringen, snarare har något färre fått den första dosen än snittet i EU och i Europa i stort, enligt statistik från Our world in data.

Vad det beror på att Sverige så effektivt lyckats få ner dödstalen är inte säkert. Cecilia Magnusson, chef vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, säger att det kan bero på att de covidrelaterade dödsfallen har varit så koncentrerade till specifika miljöer.

– En reflektion som jag gör är att den här höga dödligheten i Sverige var väldigt tydligt hänförd till människor som bodde på säbo (äldreboende) eller hade hemtjänst. Jag känner inte riktigt igen att det har varit lika tydligt så i andra länder, säger hon till DN.

Vaccinprioriteringen i Sverige går i stort ut på att vaccinera de äldsta först och högst upp på prioriteringslistan stod just de boende på äldreboenden och personer med hemtjänst. I dagsläget har närmare 90 procent av alla över 80 år fått minst en dos av vaccin mot covid-19 i Sverige.

– Med den vaccinationen som vi har kört verkar man ha lyckats bryta den höga dödligheten på ett effektivt sätt, säger Cecilia Magnusson.

Åldersfördelningen bland de som dött med covid-19 har var stabil under i stort sett hela 2020 i Sverige, 90 procent av alla som registrerat som döda i sjukdomen var 70 år eller äldre.

De som behöver intensivvård på grund av covid-19 är yngre. Totalt under pandemin är medelåldern bland covidsjuka iva-patienter 61 år. Under första vågen, då kunskapen om sjukdomen var mindre, var medelåldern 59 år, under andra vågen 64 år och under 2021 är medelåldern 61 år.

Den så kallade 30-dagarsmortaliteten, alltså hur stor andel som dör inom 30 dagar efter att de vårdats på iva för covid-19, är omkring 20 procent sett till hela pandemin, enligt Svenska intensivvårdsregistret. Men mortaliteten har sjunkit över tid.

Fakta. De har högsta smittspridning och lägre dödstal än Sverige 770,7 nya bekräftade covidfall har rapporterats per 100.000 invånare i Sverige under de senaste 14 dagarna. Endast tre länder har en högre siffra. Ungern: 861 Polen: 839,5 Cypern: 774 15,1 nya covidrelaterade dödsfall har rapporterat per 100.000 invånare i Sverige under samma period. Endast sex länder har lägre dödstal: Finland: 10,3 Portugal: 7,3 Norge: 5 Danmark: 4,8 Island: 0 Liechtenstein: 0 Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC över bekräftade sjukdomsfall och dödsfall kopplat till covid-19 i totalt 30 länder. Siffrorna kan skilja sig något från den nationella statistiken, beroende på när länderna rapporterar in till ECDC. Rapporterna sker minst två gånger i veckan. Visa mer

