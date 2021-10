Vad fick den tidigare läraren Håkan att planera ödeläggelse?

Det är ett par dagar kvar till nyår, ovanligt milt och blött i Stockholm.

Denna mellandag i december 2019 söker två polispatruller efter en ung man, det är ett rutinärende egentligen, en kille med missbruksproblem som ska frihetsberövas.

I en stor hyresfastighet en bit utanför staden är den eftersökte skriven. På ytterdörren i trappen sitter dock flera namn, ovanligt många faktiskt, över tjugo stycken.

Efter en stund öppnar en man i sextioårsåldern. Poliserna förklarar sitt ärende och frågar om de får stiga på. Mannen i dörren förklarar att han är god man och att den efterlyste personen aldrig har bott här, han får bara sin post hit – precis som de andra som står skrivna på hans dörr. Vingklippta och sjuka som han hjälper i deras kontakt med myndigheter och omvärlden.

Poliserna reagerar på någonting som sticker ut från hatthyllan. Det ser ut att vara en machete. På ett bord i hallen ligger ytterligare en stor kniv. Det är inga olagliga prylar, men ovanliga, inte minst att förvara i hallen.

De fyra poliserna kliver in.

Direkt till höger finner de ett hemmakontor. På de två skrivborden finns räkningar, handritade skisser och antecknade listor i en enda röra.

Poliserna öppnar garderoben längst in i rummet. Där står en låda fylld med burkar som är märkta med ord som ingen av poliserna är helt bekant med. En hink med ett grått pulver, en påse med något finkornigt vitt och en burk märkt potassium.

En av de kemikalier som polisen genast reagerar på är potassium, ett ämne som kan bli explosivt. Foto: Polisen

Poliserna börjar att googla och ser att det senare är ett ämne som används för att tillverka explosiva blandningar.

I en flyttkartong ligger påsar med ett kornigt vitt material som visar sig vara ammoniumnitrat. Det är ett salt tänkt som gödningsmedel, men som också kan ha ett helt annat användningsområde – ammoniumnitrat var det ämne som terroristen Anders Behring Breivik mödosamt krossade för att tillverka den bomb som detonerade utanför regeringsbyggnaden i Oslo 2011 – i den här lådan söder om Stockholm ligger över trettio kilo.

Medan en av poliserna talar med lägenhetsinnehavaren i vardagsrummet går två av de andra in i köket. Bredvid flaskan med julglöggen ser de ett glaskärl. Bredvid ligger en bit folie och någonting som ser ut att vara rester av krut.

Polispatrullerna finner över trettio kilo ammoniumnitrat. I en annan låda ligger blysänken, luftgevärskulor och termosar, vilka skulle kunna användas för att bygga bomber. Foto: Polis

Poliserna är förbryllade. Vad har han alla dessa kemikalier till? Varför ser det ut som att krut har exploderat i köket?

Det är roligt, svarar mannen, en hobby. Han tycker om att experimentera, se om hypoteserna han har ställt upp håller. Kemikalierna i garderoben har blivit stående efter hans tid som lärare på en högstadieskola.

– Det är köpt på en helt vanlig järnhandel, säger han.

Bombtekniker kontaktas, som omgående kommer och söker av lägenheten med sina hundar. Polisen beslagtar den mobiltelefon som ligger på kontorets skrivbord, samt en dator och en extern hårddisk. Den 59-årige mannen anhålls, misstänkt för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva ämnen, och transporteras till arresten.

Aluminiumpulver används i exempelvis fyrverkerier, men kan också göra ett sprängämne mindre känsligt för detonering. Foto: Polisen

Låt oss kalla honom Håkan Sköld, denne man som i åratal suttit ostört i trerummaren, bland burkar och lådor och påsar, och samlat på sig kemikalier nog för att spränga hål i stora fastigheter och skapa stor förödelse.

Det farliga är inte varje enskilt ämne i sig, utan de potentiella kombinationerna. Ihop med aceton och svavelsyra kan väteperoxid exempelvis bli högkänsligt explosivt. Ammoniumnitratet i garderoben bildar tillsammans med nitrometan ett färdigt sprängämne – polisen fann i lägenheten en mindre påse med just dessa två ämnen redan hopblandade.

Om något av det mannen förvarat i sitt hem hade råkat detonera hade både han själv och hans grannar varit i direkt livsfara.

Så vem är han?

Levnadsteckningen skvallrar om en tekniskt bevandrad individ: signalmekaniker i det militära, utbildad ingenjör i elektroteknik. I elva år jobbade han på ett stort it-företag, ett tag på mellanchefsnivå.

Därefter blev det lärarhögskolan, jobb på en högstadieskola i närheten. Han har undervisat i matte, teknik och NO, är förtjust i de naturvetenskapliga ämnena.

Tiden som lärare blev dock svårare än han tänkt sig. Han hade storslagna planer på att bli Sveriges främste pedagog, lära eleverna att bygga fyrverkeripjäser, men kom istället på kant med tonåringarna.

Sedan några år tillbaka är hans liv mycket stillastående.

Mest blir det att han stannar framför datorn.

På Twitter beskriver sig Håkan som en konservativ som har börjat resignera. Han är av den gamla skolan, var en gång ”gammel-moderat”, som han själv brukar beteckna det i nätdebatterna han engagerar sig i. Han vill ha skärpta straff, irriterar sig på tiggare, storleken på svenskt bistånd, ”lögnaktig dyngmedia” och ”genustrams”.

Den värsta svikaren är Fredrik Reinfeldt. Den liberala migrationspolitik som den tidigare statsministern stod för har enligt Håkan ställt Sverige på ruinens brant.

Motvilligt har han därför förflyttat sig politiskt, röstar numera på Sverigedemokraterna. Även de är till stor del bedrövliga, anser han – ett tag var han med i partiets kommunavdelning och det gav knappast mersmak. Men Sverigedemokraterna är de enda som förstår att Sverige håller på att gå under, ”koloniseras av värdelösa analfabeter från andra kontinenter”.

Dagen innan poliserna kom och knackade på, när han som vanligt satt och plöjde flödet på Twitter, hade han på nytt hamnat i ett upphettat meningsutbyte med en moderat lokalpolitiker:

”Tack för det osmakliga samhälle som vi vanliga svenskar får stå ut med i ert mångkulturella samhälle”, hade han skrivit. ”Ett stort tack till Fredrik Reinfeldt för det”.

Nu är det ju så att även rättsväsendet tar julledigt. Åklagaren som först får in ärendet kring mannen med kemikalierna är på väg på nyårsledighet med familjen.

Hon överlämnar ärendet till en jourdomstol, som under storhelgerna har mycket att stå i – ärendena rullar in som på band, det är svårt för rätten att hinna sätta sig in i varje enskilt ärende.

Efter en knapp halvtimmes förhandling försätts den anhållne mannen på fri fot, efter att ha varit frihetsberövad i tre dygn.

Det är den första dagen på ett nytt decennium.

Under våren ligger ärendet sedan och jäser hos polisens utredare, som under den här tiden är särskilt upptagna. Stockholmspolisen satsar på att punkmarkera de grovt kriminella gängen. De upplever framsteg, stressar knarkförsäljare och våldsverkare mer än de brukar, men den polisiära närvaron piskar också upp nya konflikter i den undre världen.

I slutet av mars 2020 noterar Stockholmspolisen sex döda och tio skadade i över tjugo skottlossningar bara sedan nyårsskiftet. Drygt femtio mord utreds samtidigt, minst lika många mordförsök.

Ärendet kring en nybliven sextioåring som inte längre är frihetsberövad prioriteras ner: det finns mer akuta bränder att släcka, gängkonflikter som ständigt tycks trappas upp.

Eleverna på högstadieskolan minns Håkan Sköld.

De drar sig till minnes en lärare som var begåvad, klipsk. Men som också hade svårt att förhålla sig till den stimmiga skolmiljön, svårt att läsa av signaler.

Magister Sköld hade lätt att räkna matematik, svårare att lära ut den. Han blev känd för sitt korrekta sätt: rak i ryggen bakom katedern, uppfodrande och kärv. Bredvid honom låg allt som oftast en stenbumling – en gråsten med ditmålade ögon som hette Sixten.

Bland hormonstinna tonåringar ansågs den där stenen oerhört märklig, och läraren behandlades därefter. En av de stökigare eleverna sprang en dag in i lärarrummet och ryckte åt sig Håkans kära maskot, kastade Sixten långt ut i skogen.

Tonåringarna hade hittat en avvikare, någon att göra narr av. Ett par gånger eskalerade konflikterna så pass att flera klasskamrater gemensamt gick till rektorsexpeditionen för att klaga på sin lärare.

– Vi var nog inte lätta att handskas med, minns en av dem som hade Sköld som lärare. Men han var liksom gränslös.

Ur Håkans eget perspektiv blev tiden på skolan en törn, ett misslyckande. Eleverna var ouppfostrade och respektlösa.

Sedan dess har hans värld krympt.

Han har massa planer och tankar, men kommer sig aldrig riktigt för. Han sätter igång något projekt, som att bygga ett nytt modellplan, men någonstans på vägen tar det stopp.

En slöfock, kallar han sig själv.

Sedan fyra år försörjer han sig som god man och förvaltare. Det är inga stora pengar per uppdrag och därför har han skaffat sig många samtidigt. Sjutton personer har han hjälpt som mest, men inte heller dem har han haft någon vidare bra relation med.

Han går upp på morgonen, hamnar framför datorn, tänker att han ska få något gjort, blir ändå ofta sittande till elva på kvällen. Han lyssnar på progg från sjuttiotalet och soullåtar av Sade och Janet Jackson. Han tycker om sina kaktusar, är intresserad av odling: för några år sedan var han med i en trädgårdsförening och skötte en odlingslott i närheten.

Håkan Sköld menar att det är fullt naturligt att han har köpt gödsel – han har till och med varit med i en koloniförening. Foto: Magnus Hallgren

På en lista skriver han om annat han nog skulle må bra av att sysselsätta sig med. Bågskytte, yoga, gourmetmatlagning och jonglering. Kanske poker? Han borde städa ur garderoberna, rensa upp i köket och bokhyllorna. Han borde sortera alla ritningar och papper. Det blir aldrig av.

Tillvaron krälar fram.

”JAG ÄR SÅ TRÖTT PÅ MITT LIV”, har han skrivit i sin dator.

Det blir sommar 2020, det hinner bli höst. Löven skiftar färg utanför polishuset på Kungsholmen och fortfarande har ingen riktigt satt tänderna i utredningen kring de pulver och kemikalier som har beslagtagits från en lägenhet söder om stan.

Men så i september så händer något.

Det blir pensionärerna på plan 6 som får kliva in.

Formellt sorterar den lilla gruppen under Regionala utredningsenheten i Stockholm – men i huset på Kungsholmen känner poliserna sina kollegor som Silvervargarna.

De är en grupp på sexton pensionerade poliser med lång erfarenhet av grova brott. Bland dem finns inspektörer som har utrett mordet på Olof Palme och Anna Lindh, de har varit med och nystat upp dramat i Knutby och löst omtalade mordgåtor.

Silvervargarna Curt Ahnlund, Peter Carlsson och Leif Andersson plockar upp utredningen efter att den blivit liggande i månader. Foto: Magnus Hallgren

Nu är de alla pensionerade, men sedan ett drygt år tillbaka blir de inkallade ett par dagar i veckan för att ta hand om fall som de yngre kollegorna har dåligt samvete över. Det kan vara grova våldtäkter, människorov och narkotikabrott: ärenden som trots sitt allvar blivit nedprioriterade.

Silvervargarnas första år har varit en succé – gruppen har den här hösten 2020 drivit över tjugo ärenden till åtal, totalt har kring trettio års fängelse utdömts på grund av deras efterforskningar.

Nu får alltså en av dessa rutinerade polismän den begynnande utredningen om kemikaliemannen i sitt knä. Curt Ahnlund är på väg att fylla sjuttio och har vid det här laget sett det mesta i yrket, jobbat sig upp från patrullering och krogbråk till skydd av ambassader och utredningar av grovt hedersrelaterat våld.

Han får ont i magen när han går igenom fynden.

– Jag började förstå att det här kan bli allvar, minns han. En person som känner sig missförstådd, hyser agg. Och som sitter på alla de här kemikalierna. Det kan gå åt helvete.

En av Håkan Skölds skisser föreställer enligt polisens experter en typ av bomb som med hjälp av en vattenfylld cylinder blir tidsinställd. Foto: Polisen

Han kontaktar NBS, Nationella bombskyddet, som genast tar saken på stort allvar. Med de preparat som påträffats skulle det nämligen vara möjligt att tillverka ett stort antal olika typer av explosiva laddningar – från några få gram till en bomb på kring fyrtio kilo.

Vad hade hänt i värsta fall?

Den potentiella skadebilden går att jämföra med den explosion som avslutade ockupationen av Västtysklands ambassad 1975, eller attacken mot restaurang Fontainebleau 1982. Båda två är händelser som på grund av sin sprängkraft inte bara slitit upp bjälklag och våningsplan, utan också skrivit in sig i den svenska kriminalhistorien. I närheten av dessa två dåd: där någonstans uppskattar Totalförsvarets experter att en detonation skulle kunna hamna.

Förödelse efter explosionen på Västtyska ambassaden, i april 1975. Foto: DEX/TT

Ärendet får plötsligt förtur genom den polisiära byråkratin och mannens dator och mobiltelefon, som har legat beslagtagna i nästan ett år, blir först nu genomsökta.

Fram tonar en djupare bild än av någon som är ovanligt intresserad av sprängämnen.

Redan 2007 har Håkan skrivit ett dokument som han har döpt till ”OM EN KUPP”.

”Innan man börjar så skickar man information till tidningarna för att etablera trovärdighet”, står det. ”Spräng och bränn för att skapa terror: tunnelbanepapperskorgar, spår, varuhus, banker, tidningar, partikanslier.”

En av många platser som listas av Håkan Sköld i filen ”Mål” är varuhuset NK. Foto: Magnus Hallgren

Utredarna hittar även en lista skriven knappt två år senare, med filnamnet ”Mål”. Här radas flera av huvudstadens mest kända byggnader upp. Här finns Kungliga Operan, Riddarkyrkan och köpcentrat NK. Stadsbiblioteket beskrivs som ”svårt, sprinklers”, om polishuset på Kungsholmen står att ”kameror har döda vinklar”, riksdagshuset noteras för ett ”intressant luftintag c:a 30 mm”. I anslutning till villor i Djursholm och Postnords huvudkontor i Tomteboda står anteckningen ”ELD”.

Poliserna reagerar särskilt på en lista. Den är upprättad 2016 och döpt till ”Praktarslen”. Där står högprofilerade mediepersonligheter uppskrivna – krönikörer, ledarskribenter och chefredaktören för Dagens Nyheter. Där finns EU-parlamentariker, komiker och kommunalråd som hamnat i debattens strålkastarljus i frågor kring främlingsfientlighet, flyktingmottagande och integration. Namnen kommenteras med invektiv som ”vänstertroll”, ”SD-hatare” och ”feministisk idiot”. Någon kallas för ”galen judesubba”, en annan för ”oförskämd blatte”.

I slutet av dokumentet:

”I Almedalen går dom fritt på gatorna... Båt över – bagagekontroll?”

Om Stockholms stadsbibliotek skriver Håkan Sköld ”svårt, sprinklers”. Foto: Magnus Hallgren

Nu har en intensiv process dragit igång. Ärendet har gått från bortglömt till att även Säpo har börjat intressera sig för Håkan Sköld.

Demokrati- och hatbrottsgruppen blir inkopplade, en särskild polisavdelning specialiserad på brott mot förtroendevalda och debattörer – människor som utifrån sin roll i det offentliga samtalet anses särskilt skyddsvärda. Dessa experter analyserar innehållet i Håkan Skölds dator med en blick för politik och tänkbara motivbilder, och hittar flera besvärande indicier.

En av Skölds kartläggningar tycks ha skett mycket nära i tid.

I september 2019 skulle Fredrik Reinfeldt tala på en konferens i Karlskrona. Det har Håkan noterat i sin dator. Han har skärmdumpat adressen till den före detta statsministerns sambo och sparat artiklar om att paret har köpt ett nytt sommarhus.

Håkan har kollat upp hur man tar sig till denna plats.

I datorn finns ytterligare ett dokument.

”Alla politiska fångar förväntas skriva eller ha skrivit ett manifest”, börjar det, och blir sedan en uppräkning av punkter som bör vara med i en politisk programförklaring: ”Identitetspolitik. Folkutbytet. Åsiktskorridoren. PK-media.” Dessutom nämns den så kallade Kalergiplanen, en högerextrem konspirationsteori om att den europeiska gemenskapen i grunden är ett projekt med målet att utrota den vita människorasen.

De två bysantinska hästarna på Blasieholmen i Stockholm finns också med i datafilen ”Mål”. Foto: Magnus Hallgren

På plan 6 i polishuset på Kungsholmen har Silvervargarna vid det här laget organiserat sig i konferensrummet Akvariet. De har fyllt väggarna med tidslinjer över inköp, nätsökningar och beslag.

Hur långt ut på den politiska högerkanten är deras misstänkte?

Utredarna är inte säkra. Inga kontakter tycks ha tagits med extrema organisationer, han rör sig i en öppen nätmiljö, om än frän och bitter.

Å andra sidan: i samband med att Håkan Sköld påbörjat sitt manifest har han också gjort en sökning på Google. Sökorden: ”Breivik vapen”.

Det är inte det enda som får utredarna att tänka på den norska terrorist som sommaren 2011 mördade 77 personer.

– I och med att vi gick igenom hans dator och telefon kom vi närmare ett uppsåt, säger Peter Carlsson, arbetsledare hos Silvervargarna. Vi såg att prylarna kanske faktiskt hade ett syfte. Det tycktes finnas planer här.

De sex metallcylindrarna bedöms av åklagaren kunna vara påbörjade sprängkapslar. Foto: Polisen

Vid nya husrannsakningar görs också fler fynd. I en plastpåse i vardagsrummet hittas metallrör. De är sex till antalet, kring en decimeter långa, i ena änden av varje cylinder sitter fastgjutna pluggar. För ett tränat öga ser de ut att kunna vara påbörjade sprängkapslar, anordningar som kan fyllas med explosiva ämnen och orsaka stor splitterverkan.

Polisen upptäcker att under sin tid på fri fot har Håkan varit aktiv.

I slutet av oktober 2020 har han på nätet sökt efter information om att printa olika typer av pistoler i plast. En 3D-skrivare har han redan. Även ett par manualer hittas nu, en för hur man bygger en helautomatisk kulsprutepistol, en annan om hur ett avtryckarsystem och slutstycke fungerar.

Det visar sig att han har köpt upp emot åttio kylpåsar, tänkta för idrottsskador. De är sedan några år förbjudna att sälja över disk, eftersom de innehåller samma farliga ämne som visst gödsel. Terroristen som av misstag sprängde sig själv i julruschen i Stockholm 2010 hade byggt sin bomb av just sådana kylpåsar.

På balkongen påträffas mer gödsel. I juni, under perioden då han varit på fri fot, har Håkan uppenbarligen varit på en trädgårdsbutik i Södertälje och köpt en 25-kilossäck med en typ av gödsel som går att använda för sprängämnen.

Därtill en kökskvarn, med resterna av ammoniumnitrat i sig. Någon tycks ha laborerat med det explosiva saltet.

– Vad har du gjort med din kvarn? Du förstår varför jag frågar?

– Nej.

– Har du bearbetat ammoniumnitratet i kvarnen?

– Inga kommentarer.

Ett av de nya fynden är en kökskvarn där polisen finner rester av ammoniumnitrat, vilket tyder på att någon bearbetat kemikalien. Foto: Magnus Hallgren

Våren 2021 sitter så den före detta mellanchefen och högstadieläraren i ett förhörsrum på häktet i Nacka. Ett år efter det första ingripandet har han blivit anhållen igen, den här gången häktats.

Silvervargen Curt Ahnlund, som leder förhöret, undrar varför han har köpt så mycket gödsel. Håkan menar att han har velat snygga till gräset utanför fastigheten.

Han är i förhörsrummet svår att läsa av. Ahnlund letar efter en anledning till Skölds ilska. Om inte en konkret motivbild så åtminstone någon sorts förklaring i psykologisk mening. Hans manifest avslutas trots allt med orden ”Civilisationernas krig”.

Den misstänkte lägger gärna ut texten om preparat och kemiska reaktioner, är mer korthuggen när det kommer till vad som rör sig i hans huvud.

– Är du arg nu?

– Nej, jag är bara trött. Jag är slut och det har jag varit i många år. Jag vill bara klara mig fram tills jag kan ta ut min pension och sätta mig framför tv:n och göra ingenting.

I sal 14 på Södertörns tingsrätt är det svalt. Ett stilla sus från projektorn i taket, den som under förmiddagen visat skisser på granater, bomber och projektiler – teckningar som Håkan Sköld gjort i sin ensamhet i trerummaren.

Den åtalade har fått handklovarna avtagna, rättat till sin vinröda slips. Som på biograf har han suttit och tittat upp på det som åberopats. Kammaråklagare Marie Skeppstedt Törnström försöker bevisa att Håkan har ägnat sig åt förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Det som skett i hans lägenhet har varit en pågående planering – en bombman som har bidat sin tid, väntat på rätt ögonblick att gå till attack.

Varför åtalas inte Håkan för förberedelse till terroristbrott?

Det vore svårt att leda i bevis, enligt åklagaren. För att en sådan dom ska vinna laga kraft måste ett tydligt syfte fastslås. Uppsåtet ska ha varit att injaga fruktan hos en befolkning eller att tvinga offentliga organ att handla på ett visst sätt – ”att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd”, som lagtexten uttrycker det. Hade Håkan några sådana specifika avsikter?

Osäkert, motivbilden här anses grumlig.

Har polisen, genom ödets goda försorg och ett antal pensionerade kollegor, lyckats avvärja ett politiskt attentat? En våldsverkare som i sin ensamhet har radikaliserats?

Eller är det, som den åtalade själv hävdar, ett slöseri med skattepengar att ens ha häktat honom? Han är ju bara en före detta högstadielärare med livlig fantasi och ett måhända ovanligt stort intresse för krut och fyrverkerier.

Håkan Sköld medger i förhör att han har varit ute i skogen där han bor och genomfört provsprängningar. Foto: Magnus Hallgren

Åklagaren frågar varför Håkan på Twitter har hört av sig till en annan man och diskuterat det svenska samhällets undergång.

– Vi har tre hundra IS-mördare som springer lösa på våra gator, svarar Håkan Sköld. Säpo vet vilka de är, ändå är de inte häktade! Vi har fem tusen gängkriminella som springer lösa.

– Men vad har det att göra med apokalypsen? Om du bara förklarar...

– Det är ju det jag gör!

– Ska ni organisera er inför apokalypsen?

– Det är väl en bra tanke?

Bredvid den åtalade sitter försvarsadvokat Per Branting. Advokaten har under förhandlingarna försökt ge en annan bild av sin klient. Han har påpekat att när polisen kom till lägenheten möttes de inte bara av knivar och vad som såg ut att vara förberedelser till termosbomber – utan också av ett modellplan som dinglade från taklampan. Hans klient är en kreativ person med idéer som spretar åt alla möjliga håll.

– En forskare, fast för hemmabruk, har advokaten konstaterat.

Håkan själv hävdar att någon kemikalie var tänkt för att tillverka tvål, saltsyra har han använt för att ta bort mögel i badrummet. Metallrören, de som åklagaren menar är påbörjade sprängkapslar, är gamla rester av något påbörjat experiment som blivit kvar i en låda.

Kylpåsarna då? Han läste helt enkelt i tidningen att de var på väg att förbjudas. Tänkte att det var lika bra att passa på innan de försvann från marknaden, var runt i sportbutiker inne i stan, köpte uppemot åttio påsar. Han skar upp dem, hällde ut vattnet, samlade allt ammoniumnitrat på ett och samma ställe.

– Vad skulle du ha allt det här till? frågar åklagaren.

– Bara ha det.

– Ja, men till vad?

– Bara ha det.

Den 22 oktober 2021 är det återigen höst – på Kungsholmen brinner löven i rött utanför polishuset.

På plan 6, i korridoren med kartan över Stockholms gamla polisdistrikt på väggen, jobbar Silvervargarna vidare tre dagar i veckan. Så sent som förra veckan kom deras senaste framgång: ett våldtäktsärende de utrett resulterade i fem års straff för gärningsmannen.

Silvervargarna har på tre år blivit ett så vedertaget begrepp att de nyligen diskuterades i SVT:s partiledardebatt. Annie Lööf nämnde de åldrade poliserna i samma andetag som ökade resurser och straffskärpning. Allt lika viktigt för att komma till bukt med kriminaliteten, menade Centerpartiets partiledare.

Fakta. Sprängämnesprekursorer En prekursor är en kemisk förening som deltar i en kemisk reaktion och därigenom skapar en ny förening. I Sverige omfattas en rad olika ämnen av prekursorlagstiftningen, för att hindra tillverkning av sprängmedel. För enskilda personer krävs tillstånd för att hantera ämnena. Visa mer

På förmiddagen denna blåsiga fredag kommer så domen. Håkan Sköld döms för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, brott mot lagen om sprängämnesprekursorer och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tre och ett halvt års fängelse blir straffet.

Silvervargen Curt Ahnlund är lättad över domslutet.

– Det var tur att det hamnade hos oss faktiskt, säger han. Vi har ju fått göra hästjobbet i det här fallet.

Silvervargen Curt Ahnlund och Peter Carlsson, som arbetsleder gruppen, har följt förhandlingen i Södertörns tingsrätt. Foto: Magnus Hallgren

I bakgrunden här på plan 6 finns en frustration över situationen, över att deras grupp så tydligt behövs. Ahnlund och hans kollegor tog ärendet vidare till sist, gjorde en diger förundersökning om totalt elva pärmar, drev det till åtal.

Men att utredningen blev liggande så länge – vad säger det om polisens kapacitet att lösa allvarliga brott?

– Vi är totalt överlastade, det är stopp i avloppet.

Curt Ahnlund tvekar inte när han säger det. De där viktiga första timmarna, de är polisen bra på. Skicka ut resurser, säkra spår, visa muskler i inledningsfasen.

– Men sen ska ju alla bevis lämnas över till någon. Beslag ska märkas upp, det ska fixas och donas. Tas om hand, sorteras. Utredas helt enkelt. Det hinner vi sällan med.

Curt Ahnlund tänker ett ögonblick.

– Vad hade kunnat hända om det här materialet, som handlar om en potentiell inhemsk bombman, inte analyserades utan bara blev liggande?

Han ryser vid tanken.

– Det känns skönt att vi har tagit det här i mål, säger han.

Fotnot: Håkan Sköld heter egentligen någonting annat. Även namnet på hans maskot under tiden som lärare har ändrats.