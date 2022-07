Vad hände med hemester-trenden?

Under coronapandemin äntrade ett nygammalt ord det gemensamma språkförrådet – hemestern. Internationellt sett har trenden funnits länge, men det var först när utlandsresandet begränsades som många svenskar kollektivt rusade till klippor längs kusten, upptäckte naturreservat eller lärde sig att campa i skärgården.

I år har många populära semesterparadis utomlands öppnat för turister, men huruvida intresset för hemestern lever kvar råder det blandade åsikter om. Carin Mogerud som drivit campinghotellet Vita Grindarna på Djurö i Stockholms skärgård i sju säsonger tror att pandemin har mynnat ut i en annan verklighet.

– Folk har äntligen förstått att vi har ett vackert land och att det funkar att fira semester här, säger hon.

Kommer hemestern dö ut? frågar DN varpå Carin Mogerud skrattar. ”Det hoppas jag verkligen inte, man måste inte fly för att ha det bra”, säger hon. Foto: Roger Turesson

Besökstrycket på campingen är något lägre än de två senaste somrarna. På vissa vardagar kan den som är sent ute fortfarande boka en av trästugorna som ligger på gångavstånd från stranden – något som var omöjligt året innan. Då var de flesta boenden på skärgårdsöarna fullbokade varje dag.

På Djurö bor runt 2 000 invånare året runt och de tiodubblas under sommaren. Normalt kokas den mest intensiva semestersäsongen ner till fyra veckor med start i juli, medan det under pandemin flödade in besökare till ön redan från maj, mycket till följd av att så många arbetade på distans.

– Folk var helt galna och telefonen ringde konstant. Folk köpte husbilar och ringde innan de kom för att be om hjälp med att ställa sig, de hade ju aldrig gjort det innan. Och samma med båtar, det var fullt, säger Carin Mogerud.

Många väljer att besöka skärgården under sommarhalvåret. På midsommarafton ökade resandet med Waxholmsbolaget med 105 procent. Foto: Roger Turesson

Trots att trycket på tillfälliga boenden i skärgården inte är lika högt är det betydligt fler som reser till öarna i år enligt Waxholmsbolaget. Skärgårdstrafiken under sommarhalvåret utgör 70 procent av årets resande och på midsommarafton fylldes båtarna med 105 procent fler resenärer i jämförelse med året innan.

Förstagångstältarna Annie Sjöberg och Malin Ehrlund bor i Stockholm och har tagit sig till Djurö för att testsova i sitt nya tält. Att få en god natts sömn på luftmadrass var över förväntan men nästa gång gäller det att hitta ännu plattare mark.

– Vi fastnade för att hemestra under pandemin, nästa vecka ska vi till Dalarna och campa i fjorton dagar. Varför ska man åka utomlands när det finns så mycket att se här? frågar sig Annie Sjöberg.

Annie Sjöberg och Malin Ehrlund tror inte att det blir några utlandsresor på ett tag, att hemestra i Sverige är oslagbart tycker dem. Foto: Roger Turesson

Tidigare har de tillbringat somrarna på en solstol i ett all inclusive-hotell i Turkiet eller Grekland. Men när de campar i Sverige håller de igång under dagarna, gör utflykter till närliggande öar och jagar efter nya smultronställen.

– Man gråter åtta månader om året för att vädret är så hemskt. Men det här är oslagbart. Vi har upptäckt att Sverige har några fantastiska utlandsstränder. Kritvita med vacker sandbotten – som blå lagunen på Ekerö. Där hade vi aldrig varit innan. Det är därför vi campar, säger Malin Ehrlund.

Även båtförsäljningen slog i taket under pandemin när svenskarna tillbringade semestern hemmavid. Enligt en undersökning av branschorganisationen Sweboat slogs rekord under 2021 inom båtförsäljning, service och eftermarknad.

Hos Marine Store i Norrtälje sålde båtarna nästan slut två år i rad och förstagångsköparna var betydligt fler än tidigare. Ännu är säsongen inte slut men hittills märks en mindre aggressiv köptendens hos svenskarna.

– I princip alla skulle ut på vattnet på något vis under pandemin. Alla lager tömdes. Man ville ju ha så lite folk omkring sig och ha semestern för sig själv. Nu är det betydligt lugnare och vi märker att folk sålt av en hel del nya båtar via oss eller Blocket, säger Anton Hedström, platschef på Marine Store i Norrtälje.

”Jag tror att fler har fått upp ögonen för Sverige under semestern och kanske åker utomlands mot hösten istället. Vi har båt och brukar åka till föräldrars sommarställen, det kommer vi fortsätta med” säger Emelie Eduard som besöker Vindö Bilgalleri för första gången. Foto: Roger Turesson

Den nedgående trenden märks också av i fastighetsbranschen, där försäljningen av fritidshus i Sverige minskat med drygt 20 procent under årets första sex månader, enligt siffror från Skandiamäklarna.

– Man ska komma ihåg att Stockholms län är den största fritidshusmarknaden. Sedan i höstas fram till nu har priserna stått i stort helt stilla. Folk reser igen, men det är också på grund av höjda räntor och inflationstrycket, säger Andreas Moritz, vd på Skandiamäklarna.

På Vita Grindarna gör man sig nu redo för den mest intensiva delen av säsongen. Småbarnsfamiljer, husbilsägare och storstadsboende ska alla vallfärda till skärgården, en av landets största besöksattraktion.

– Folk verkar ha återgått till att koncentrera sina semestrar under specifika veckor. Det gör att högsäsongen blir kortare och kortare. Det vore skönt om man kunde smeta ut juli lite, säger Carin Mogerud.

