Vapenvåldet 2020: Färre skjutningar i fyra regioner av sju

Totalt 349 skottlossningar eller exakt en per dag.

Det visar polisens senast tillgängliga statistik för 2020, som sträcker sig fram till den 15 december. Sedan dess har ytterligare sju skjutningar rapporterats och summan stigit till 356, enligt DN:s egen sammanställning.

2020 blev därmed ett nytt rekordår när det gäller antalet skottdåd. 2019 och 2018 rapporterades totalt 334 respektive 306 fall. När ett dygn återstår har 44 personer dött och 115 skadats (111 till och med 15 december).

Uppgången beror framför allt på en massiv ökning av skjutningar i Polisregion Stockholm. Här har skjutvapen avfyrats vid 148 kända tillfällen i år jämfört med 87 under 2019. 23 personer har dödats och 49 skadats – de högsta siffrorna hittills. (Till och med 15 december hade 146 skjutningar skett och 48 personer skottskadats).

Men bilden av det svenska vapenvåldet är ändå inte fullt så mörk som den kan te sig vid första anblick, visar DN:s genomgång. Trots de rekordmånga skjutningarna träffas allt färre av skott – en trend som hållit i sig sedan 2018. Medan antalet dödade ligger kvar på ungefär samma nivå – strax över 40 fall per år – har siffran över skadade sjunkit från 139 till 115 på tre år.

Kriminolog Joakim Sturup, expert på vapenvåld inom Polisregion Stockholm, ser en möjlig förklaring i att en allt mindre del av skjutningarna tros ske utifrån dödliga motiv.

– Skott riktas numera ofta mot lägenheter och företag, bland annat i utpressningssyfte. Dessutom finns tecken på att fler kriminella provskjuter sina vapen. Vi stirrar oss lätt blinda på totalsiffran och ser det som ett oroande mått, men det kan faktiskt vara så att färre personer skjuter för att döda, säger Joakim Sturup.

En annan positiv trend är att skjutandet har minskat i polisregionerna Bergslagen, Mitt, Nord och Syd och bara ökat något i Väst och Öst.

– Lite förenklat kan man säga att delar av Sverige går åt rätt håll medan Stockholm avviker stort, säger kriminolog Manne Gerell vid Malmö universitet.

Särskilt kraftig är nedgången i den tidigare problemregionen Syd, som består av Blekinge, Halland, Skåne och delar av Småland. Under 2019 rapporterades 71 skottlossningar, i år ser motsvarande siffra ut att stanna på 50 (49 till och med 15 december). Antalet döda respektive skadade har samtidigt fallit rejält: från 11 till 5 respektive 25 till 11.

– Läget ser de facto betydligt ljusare ut i dag än för ett år sedan. Framför allt har situationen förbättrats rejält i Malmö. Förutom färre skjutningar har de mest extrema fallen uteblivit som exempelvis mord på minderåriga och anhöriga.

Det säger kommissarie Patrik Andersson, chef för underrättelsesektionen i Region Syd. Enligt honom är minskningen en effekt av både långsiktiga och kortsiktiga satsningar.

– En viktig del är det proaktiva arbetet i projektet ”Sluta skjut”, som lett till att väldigt många kriminella har valt att hoppa av och samarbeta med myndigheterna. Genom Operation Rimfrost fick vi under en tid också stora polisförstärkningar från andra delar av landet. Dessutom har socialtjänsten börjat jobba mer aktivt mot de unga som närmar sig gängen.

Även utländska myndigheters arbete kan ha bidragit till att några av Malmös mest våldsamma grupperingar försvunnit från gängkartan. Ett sådant exempel är ”Los Suecos”, vars mordmisstänkte 23-årige ledare kunde gripas i Dubai i somras på begäran av spansk polis. Ett par misstänkta mordkommandon från Malmö har också kunnat frihetsberövas med hjälp av fransk data från den dekrypterade mobiltjänsten Encrochat.

Faktum är att antalet skottdåd i Polisregion Syd har sjunkit konstant tre år i rad och nu är nere på nästan en halvering jämfört med 2017, vilket i allt väsentligt beror på en lugnare situation i Malmö. Kriminolog Manne Gerell, som följer utvecklingen på nära håll, tror att trendbrottet kan hålla i sig.

– Malmö är inte längre värst i landet när det gäller skjutningar per capita. Slutsatsen är att det långsiktiga arbetet verkar funka.

Den andra stora minskningen har skett i Polisregion Mitt (Gästrikland, Uppland och Västmanland). Här har skottsalvor hittills i år ”bara” hörts 37 (36 till och med 15 december) gånger jämfört med 54 ifjol. Mordsiffran har fallit från fyra till ett medan antalet skottskadade minskat från 24 till 11.

– Det är framför allt i Uppsala som vi har sett en väldigt kraftig nedgång i skjutandet, säger Pär Halldén, som leder polisen i landets fjärde största stad.

Bild 1 av 3 En 12-årig flicka blev i somras ihjälskjuten vid en benstation i Norsborg utanför Stockholm. Foto: Alexander Mahmoud Bild 2 av 3 Ett skotthål i rutan till det lokala trygghetscentret i Sigtuna kommunhus i november i år. Foto: Magnus Hallgren Bild 3 av 3 Skotthål i ett lägenhetsfönster i Malmö i september i år, ingen skadades vid denna händelse. Foto: Johan Nilsson/TT Bildspel

Liksom Malmö fick Uppsala under våren tillfälliga förstärkningar inom ramen för Operation Rimfrost. Men ännu viktigare är, enligt Pär Halldén, att den ordinarie personalstyrkan vuxit markant.

– Sedan 2019 har polisområde Uppsala ökat med 120 poliser till totalt 630. Det har gjort att vi kunnat satsa både på den vanliga, yttre verksamheten och lägga stort tryck på dem som finns på vår lista över särskilt våldsbenägna personer.

I takt med att allt färre kriminella bär skjutvapen har dock en annan typ av våld börjat oroa Pär Halldén.

– Knivskärningarna har ökat en del och det kan bero på att vissa valt andra metoder än att skjuta när det uppstått konflikt.

Inför 2021 är det ingen tvekan om att de stora utmaningarna för svensk polis finns i Stockholmsregionen. Varför är det så många fler som skjuter just här? Och varför har inte de många gripanden av gängmedlemmar som gjorts under året minskat våldet på liknande sätt som i Malmö och Uppsala? Antalet häktade i regionen är just nu rekordhögt: cirka 340 personer varav en stor del misstänks för grova våldsbrott, vapenbrott och narkotikabrott.

– Polisen i Stockholm har ju jobbat superfokuserat mot gängvåldet, så jag tycker det är svårt att förstå. Men tyvärr släpar forskningen efter och vi saknar metoder för att ta reda på vad som verkligen ger effekt, säger kriminolog Manne Gerell och välkomnar att regeringen nyligen anslagit 120 miljoner kronor till forskning om just detta.

– I mina ögon är det en väldigt smart satsning. Om pengarna verkligen går till att mäta rätt saker borde det kunna vässa polisens arbete ordentligt.

För regionpolischef Mats Löfvings del är saken dock klar: huvudstadsregionen har för få poliser.

– Jämfört med riksgenomsnittet saknar vi cirka 500 poliser. Vi behöver både fler i yttre tjänst och fler kvalificerade brottsutredare.

Räddningspersonal gör hjärt och lungräddning på en skjuten person i Husby utanför Stockholm i augusti i år. Foto: Alexander Mahmoud

Poliser på fältet som DN pratat bekräftar bilden. Så här säger en spanare inom Huddinge lokalpolisområde:

– Min uppgift är att jobba mot narkotika och vapen bland unga och sen lämna över till utredarna. Men eftersom det saknas folk är det jag själv som måste kliva in och sätta mig bakom skrivbordet när jag gjort ett ingripande.

Polismannen ”Patrik”, som ingår i en civil insatsgrupp med uppgift att avväpna Stockholms drygt 50 kriminella nätverk, vittnar om ett konstant högt inflöde av spaningsuppgifter.

– Jag kan inte säga att jag märker någon skillnad trots att det är så många häktade. De individer som sitter högre upp i hierarkin har betydligt fler personer under sig än tidigare, och det gör att det hela tiden kommer fram nya, unga killar som är beredda att begå våldsdåd, säger ”Patrik” som inte vill framträda med sitt namn.

Trots rekordmånga häktade och nästan 700 utredningar om grova vapenbrott har polisen i Stockholm inte lyckats få ner antalet skjutningarna. – De som sitter lite högre upp i hierarkin har fler personer än tidigare under sig som är beredda att begå våldsdåd, säger ”Patrik” som jobbar i en civil insatsgrupp. Foto: Nicklas Thegerström

Den fortsatt låga uppklaringsprocenten ser han som förödande. Av årets 23 mord med skjutvapen i Stockholmsregionen betraktas knappt en fjärdedel hittills som lösta.

– De kriminella som jag och min grupp möter är väl medvetna om hur rättssystemet fungerar och utnyttjar sin rätt att tiga i polisförhören, för att sen i rätten anpassa sina svar efter de bevis som åklagaren lagt fram. Även om de skulle bli gripna är attityden ofta att ”jaja, det här är inga problem. Jag sitter häktad ett tag, men sen kommer jag ut och får skadestånd av staten”.