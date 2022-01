Vård på grund av covid-19 ökar risken att dö av andra orsaker

Det verkar finnas något hos covid-19 som ökar risken för ohälsa även i ett längre perspektiv. Åtminstone bland dem som drabbas av lite svårare sjukdom.

Det konstaterar forskare vid London School of Hygiene and Tropical Medicine och University of Oxford i Storbritannien, efter att ha studerat vad som hände med 25 000 patienter som hade vårdats på sjukhus på grund av covid-19.

Dessa patienter, som alla hade skrivits ut från sjukhuset och var vid liv en vecka efter utskrivningen, jämfördes med fler än 120 000 kontrollpersoner från normalbefolkningen. För att jämförelsen skulle bli rättvis, matchade forskarna de båda grupperna med varandra avseende deras ålder, kön, etnicitet, förekomst av fetma, samsjuklighet och eventuella riskfaktorer för svår covid-19.

Trots det visade det sig att covidpatienterna hade mer än en dubbelt så hög risk för att återigen hamna på sjukhus och/eller dö av ett antal specifika orsaker de närmaste månaderna efter utskrivningen, jämfört med befolkningen i övrigt. När forskarna vidgade perspektivet och tittade på risken att dö oavsett orsak, var riskökningen för de före detta covidpatienterna hela 4,8 gånger större.

– Våra resultat tyder på att människor som haft så pass svår covid-19 att de vårdats på sjukhus löper en signifikant högre risk för att drabbas av ytterligare hälsoproblem månaderna efter sjukhusvistelsen. Det är viktigt att både läkarna och patienterna är medvetna om detta, så att eventuella problem kan behandlas så tidigt som möjligt, säger en av artikelförfattarna, Krishnan Bhaskaran, till tidskriften Plos Medicine, där den aktuella forskningen presenteras.

Före detta covidpatienter bör därför följas upp bättre, även efter utskrivningen, anser forskarna.

I den aktuella studien jämförde forskarna covidpatienterna också med 15 000 personer som hade vårdats på sjukhus på grund av influensa mellan åren 2017 och 2019. Ett liknande mönster sågs bland dessa patienter, med en förhöjd risk för sjukhusvård och död även om de hade överlevt sjukdomen som sådan. Risken för död oavsett orsak var dock högre bland covidpatienterna, jämfört med influensapatienterna.

