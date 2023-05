Logga in

I veckan väntas temperaturen stiga flera grader, både natt och dag, i hela landet. Högtrycket som legat över Sverige de senaste dagarna, tillsammans med sval luft, byts då ut mot varmare luft och lågtryck.

– Under måndagsdygnet slår det om till ostadigare väder, med fronter och nederbörd. Högtrycket förskjuts västerut men det är mildare luft som sveper in. Samtidigt lyckas högtrycket hålla lågtrycket borta ett tag till i söder så där finns utrymme för fortsatt soligt väder under måndag- och tisdagsdygnet, säger Erik Höjgård-Olsen som är meteorolog på SMHI.

Varmare vårväder är på väg i hela Sverige. Foto: Nicklas Thegerström

I söder kan dagstemperaturen ligga på drygt 15 grader den kommande veckan, med nästan lika varmt väder längst Norrlandskusten och omkring 10 grader i Norrlands inland. Lågtrycket gör också att skillnaderna mellan natt och dag blir mindre.

– Temperaturen får inte så stora kontraster under dygnet, säger Erik Höjgård-Olsen och fortsätter:

– Jag skulle tro att vi ser sista frostnatten natten mellan söndag och måndag. I alla fall i söder, det är inte mycket minus att tala om ens nattetid någonstans i landet utanför fjällkedjan efter det.

Våren, och framför allt början av maj, har varit flera grader kallare än normalt hittills. Då jämfört med hur vårarna varit perioden 1991 till 2020.

– Temperaturen i första majveckan var uppskattningsvis omkring två grader lägre än normalt nationellt, men lokalt uppemot fyra grader lägre. Och våren som helhet är ungefär likadan, fast med lite mindre skillnader.

En ihoppackad uteservering i Stockholm i slutet av april. Våren har varit kallare än vanligt i år. Foto: Alexander Mahmoud

Vissa tror att vi får betala för en varm och solig vår med en kallare sommar, och när vårvädret tvärtom är kyligare blir sommaren desto varmare. Åren 1991, 1995, 1997, 2006 och inte minst 2018 följdes sparsamt varma vårar av en sommar med mycket sol och värme.

SMHI gjorde för två år sedan en sammanställning där de jämförde vårtemperatur med sommarens gradantal och kunde då se att mönstret med kall vår och varm sommar dominerade under 90-talet. Men mönstret fanns inte om man tittade på 1900-talet i stort, och det gick heller inte att dra några slutsatser om samband mellan vår- och sommarväder.

Erik Höjgård-Olsen säger att en kall vår inte säger något om hur sommarvädret blir.

– Det handlar ju trots allt om väder och vädret är ganska skiftande, säger han.