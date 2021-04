Värmen ger hopp i kampen mot smittspridningen

Det kyliga aprilvädret till trots går det inte att bortse från att vårvärmen och sommaren nu är i antågande. Förra året sjönk smittan i Sverige kraftigt i slutet på maj och höll sig sedan på väldigt låga nivåer under stora delar av sommaren. Folkhälsomyndigheten har inte kunnat slå fast hur mycket vädret spelade in i detta, men enligt Karin Tegmark Wisell, avdelningschef och specialistläkare i klinisk bakteriologi, har antagandet kunnat göras.

– När viruset förekommer på ytor utomhus och utsätts för solstrålar så bryts det ner väldigt fort. Det är för svårt att säga exakt hur mycket det spelade in vecka för vecka under förra sommaren, men vi vet ju att vädret påverkar – särskilt i kombination med våra beteendeförändringar som kommer naturligt under sommaren, säger hon.

Tegmark Wisell syftar bland annat på umgänge utomhus och minskad trängsel på arbetsplatser.

– Generellt är det svårare att hantera smittspridningen när det är torrt och när det är kallt ute. Då tillbringar vi mer tid inomhus vilket gör att vi är mer tätt tillsammans.

Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Coronaviruset, som har plågat världen i över ett år, trivs bäst i en temperatur mellan 4 och 20 grader och vill helst vara i kompakt mörker. En studie som DN rapporterade om i höstas har visat att viruset inaktiveras mycket snabbt i direkt solljus. Efter 20 minuter var 90 procent av det utplånat.

Folkhälsomyndigheten har med väderförhållandena i beräkningen när de tittar på hur smittan kan utvecklas framöver.

– Men hur mycket de här faktorerna påverkar är svåra att få fram eftersom vi har en väldigt komplex ekvation med en rad olika faktorer som spelar in, säger Karin Tegmark Wisell.

Dessa faktorer är tidigare genomgången infektion, olika virusvarianter som påverkar hur motståndskraftiga vi är efter en genomgången infektion, kontaktintensitet och förändrat beteende utifrån vad som händer i samhället.

– Några av de här faktorerna tillsammans kan göra att det tippar över åt något håll. När vi närmar oss sommaren kommer det bli varmare, det kommer vara mer solstrålar som gör att virusets livslängd påverkas. Det finns förhoppningar om att vi kan ha ett bättre motstånd mot viruset när vi går mot varmare tider och andra beteenden.

Indien är det land i världen som den absolut högsta smittspridningen just nu, detta trots att temperaturerna där under den gångna veckan har legat på runt 30 grader och luftfuktigheten är mycket hög.

– Men genom luftkonditionering så skapar man kyla inomhus som är en förutsättning för ökad smittspridning, säger Karin Tegmark Wisell.

Hon kan inte säga när vi i Sverige kan få en extra skjuts av sommarvärmen i vårt gemensamma arbete att minska smittan.

– Det här är en gradvis förändring över tid, säger Tegmark Wisell.