Värmen ligger kvar över landet

Mellersta Sverige drabbades på onsdagen av ett kraftigt åskoväder som orsakade trafikproblem och en hel del småbränder och vattenskador. Men ovädret har bedarrat och SMHI kunde under natten ta bort sin klass 1-varning för besvärligt väder i Dalarnas län.

– Det har lugnat ner sig för natten. Det är fortfarande labilt väderläge och det kan komma nya risker framåt, mot fredagen. Då är det andra delar som kan beröras, säger Ulrica Sievert.

Ovädret såg under natten ut att röra sig åt sydost, delar av Götaland kommer att få viss nederbörd under dagen, men då främst i form av lokala eftermiddagsskurar. Det är också de områden som tros få högst temperaturer under torsdagen.

För varmast blir det i östra delarna av Svealand och Götaland, där kvicksilvret lär krypa över 30 grader.

– Större delen av dagen blir det fuktigt och varmt, men det är också då som det blir de bästa förutsättningarna för regn och åska, säger Ulrica Sievert.

Hon kan dock lugna med att det inte ser ut att bli riktigt så kraftiga åskoväder som drabbat Värmland och Dalarna.

– Det är alltid lurigt med åska, men det ser inte ut att bli lika kraftigt.

30 grader eller något drygt det, kan det blir på flera ställen i landet, och för Gotland ligger SMHI kvar med sin varning för mycket höga temperaturer.

– Där räknar vi med 30 grader under dagen och med den temperaturen i tre dagar eller mer i följd lägger vi ut en klass 1-varning.

Längs Norrlandskusten blir det drygt 25 grader och den som vill komma undan värmen får söka sig inåt landet. Inre Norrland, och i synnerhet fjälltrakterna, är enda undantaget för värmeböljan – där kan det bli såväl lite regn som hård eller mycket hård vind och som lägst, på kalfjällen, omkring 10 grader.

Regnet och åskan över främst Värmland och Dalarna orsakade en rad småbränder i terräng och mindre fastigheter. Räddningstjänsten fick många samtal om såväl bränder som vattenskador.

– Vi försöker prioritera bland dem, vi har inte hunnit med alla. Vi betar av allt eftersom där, sade Oscar Siljehav Lilja vid Räddningsregion Bergslagen till NWT under kvällen.

Ellevio uppgav vid midnatt att omkring 700 hushåll i Värmlands län saknade el, men de allra flesta fick tillbaka strömmen under tidig natt. I Dalarna rapporterar lokala medier om nedfallna träd som begränsat trafiken.

Med värmen kommer även en ökad risk för bränder i skog och mark, och SMHI bedömer att risken är stor för i synnerhet ostkusten. För Stockholms och Uppsala län liksom i Västmanlands och Södermanlands län är risken mycket stor.

Risken för solkurvor har över stora delar av Götaland och Svealand dessutom tvingat tåg till minskade hastigheter eller på vissa håll inställda turer.

Trafikverket har varnat för att detta påverkar en lång rad sträckor även under torsdagen. Det finns en viss risk att problemen kvarstår även under fredagen, för värmen fortsätter – om än inte med lika höga temperaturer som de senaste dagarna.

– Det blir inte riktigt lika varmt när vi rör oss in mot helgen, det blir fortfarande varmt , men ett par grader svalare, säger Ulrica Sievert.

– De senaste dagarna har vi med ganska god marginal legat över vad som är normalt och de kommer att fortsätta ligga över det normala några dagar till.

Läs mer:

Tåg ställs in i värmen – risk för solkurvor

Värmebölja ger skjuts till svalkande handel