Varning för hårda vindar på Öresundsbron

Vindbyarna i Öresund gör att Trafikverket har utfärdat en varning för vindkänsliga fordon. De rekommenderas att inte köra över Öresundsbron under hela söndagen.

SMHI varnar för kuling i Öresund och större delen av Östersjön, upp till Bottenviken.

– Det kommer att blåsa upp allt mer nu på morgonen och under förmiddagen och det håll i sig till i kväll. Och det är precis vid kusterna som det kommer att blåsa som mest, säger Jon Jörpeland.

På framför allt västkusten ackompanjeras vindarna av nederbörd – under morgonen regn men senare under dagen kan det även bli inslag av blötsnö. Då sjunker även temperaturen ner till minusgrader.

Men västkustborna är inte ensamma, de allra flesta som under dagen tittar ut genom fönstret kommer att märka att det ligger regn eller snö i luften. Östra Sverige har störst chans på uppehållsväder.

– Regnet kommer att mattas av under morgonen och det blir uppehåll under eftermiddagen och temperaturen stiger under dagen. I Stockholmsområdet kan man räkna med tre till fyra grader.

SMHI varnar även för plötslig halka längs Norrlandskusten och i västra Svealand. I Värmland och Örebro län gäller det framför allt nu på morgonen.

Norrlandskusten får in mildare luft från Östersjön och där kommer snöfallet under dagen övergå allt mer mot regn mot en vägyta med minusgrader vilket gör att det finns risk för ishalka.

TT: Finns det någon del av landet som kan hoppas på lite sol?

– Östersjölandskapen kanske. Från Blekinge upp till Uppland blir det ju under dagen åtminstone lite uppehåll och skulle kunna få i alla fall uppluckrat molntäcke.

Och den som hoppas på bättre väder under veckan lär bli besviken.

– Det är inte direkt några soliga dagar vi har framför oss. Vi har kommit in i en period med mycket nederbörd som ser ut att ligga kvar den närmaste veckan, säger Jon Jörpeland.