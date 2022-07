Varning för lågt grundvatten i nästan hela landet

Grundvattnet är under eller mycket under det normala i stora delar av landet – en tendens som hållit i sig under sommaren. I 17 av 21 län har varning om risk för vattenbrist utfärdats, enligt färsk data från Sveriges geologiska undersökning, SGU.

– De med grävda brunnar är mest utsatta, enligt Björn Holgersson, hydrogeolog vid SGU.