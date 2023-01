Varning för stormbyar i Stockholm och Sörmland

SMHI har gått ut en gul varning för vind i hela Stockholms län och delar av Södermanlands län mellan klockan 07 och 14 på onsdagen.

– Det hänger samman med att vi har ett lågtryck som rör sig på norska havet. Vinden tilltar i delar av landet, men vissa kustområden är mer påverkade, säger meteorolog Linus Karlsson.

Vindvarningen för västkusten ligger kvar till klockan 8. Det har blåst som mest 29,5 meter i sekunden på Väderöarna, och på mätstationerna Nordkoster och Måseskär har det noterats 27–28 meter i sekund i byarna.

– Kollar vi Göteborg har det varit uppe i 17 meter per sekund, så det är framför allt vid kusten det är som allra blåsigast, säger Linus Karlsson.

Även på ostkusten kan vindhastigheten nå upp till stormnivåer, med omkring 25 meter per sekund. Det har gjort att Mälartåg ställer in flera avgångar mellan Norrköping och Stockholm via Nyköping mellan klockan 07 och 15, rapporterar SVT Nyheter Sörmland. Bussar ersätter vissa avgångar.