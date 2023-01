Värnpliktiga väljer studier före soldatanställning

Det svenska försvaret ska växa och med det också antalet värnpliktiga. Under fjolåret kallades ungefär 6 000 personer att genomföra värnplikten och 2030 ska det antalet ha växt till 10 000.

Den allmänna värnplikten pausades 2010 och aktiverades först 2017. Under de senaste åren har intresset att genomföra värnplikten ökat och under fjolåret var det fler unga än vanligt som själva skickade in en ansökan om att få göra lumpen till Plikt- och prövningsverket. En anledning tros vara att genomförd värnplikt ses som meriterande inför arbetslivet.

Trots det ökade intresset är det få som tar en anställning som gruppbefäl eller soldat när värnplikten väl är genomförd, rapporterar Sveriges Radio. I stället är det många som går vidare och utbildar sig inom det civila.

– De som vi tagit ut är högpresterande individer som kanske har en annan plan för sitt fortsatta yrkesliv eller med studier efter värnplikten, säger Plikt- och prövningsverkets generaldirektör Christina Malm till SR.

I dagsläget är både de fysiska och mentala kraven för att få göra värnplikt högt ställda, förklarar Christina Malm. Det gör i förlängningen att många av dem som hade passat bra i försvaret blir bortvalda redan innan de får en chans att göra värnplikten.

För att anställa fler kan de fysiska och mentala kraven behöva sänkas, säger Christina Malm till SR. Redan nu har vissa fysiska krav sänkts inom marinen och flygvapnet, men framöver kan fler krav komma att sänkas.

Under hösten riktade Riksrevisionen omfattande kritik mot Försvarsmakten eftersom att för få soldater, gruppbefäl och sjömän rekryteras. Tidigare var målet att Sverige skulle ha 6 850 personer anställda inom försvaret, men nu ska det nås först 2027.

