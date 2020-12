Västernorrland i kulmen av smittspridningen

Nästan 500 fall av covid-19 per 100.000 invånare registrerades i Västernorrland under förra veckan, vecka 48. Det var den högsta siffran i landet, enligt Folkhälsomyndighetens veckorapport som släpptes under fregårdagen.

– Vi har sett en snabb ökning av antalet bekräftade fall sedan slutet på oktober och det forsätter. Den enda ljusglimten är att ökningstakten avtagit något de senaste två, tre veckorna, sade Hans Boman, smittskyddsläkare i region Västernorrland, på en presskonferens i onsdags.

Fredagen den 4 december vårdades 70 personer på sjukhus, varav sex personer var inlagda på iva. Under veckan har regionen haft fler sjukhuspatienter med covid-19 än någonsin tidigare under pandemin.

– Det betyder att vi har ett ansträngt läge i sjukvården och det är framför allt sjukhusen i Örnsköldsvik och Sundsvall som har det tuffast, sade sjukvårdsdirektör Lena Carlsson på onsdagen.

Trycket på intensivvården är däremot något mindre än under våren, och det finns tillräckligt med kapacitet för att ta emot patienter från andra regioner om det skulle krävas.

Enligt sjukvårdens prognoser kommer inläggningarna fortsätta öka den kommande tiden, och nå sin topp först under den handra halvan av december. Regionen har sedan tidigare planer för hur de olika sjukhusen ska kunna trappa upp för att hantera en ökande sjukhusbörda, dessa måste nu utökas.

– Vi har redan nu satt igång arbetet via experter för hur vi ska jobba vidare nu när vi börjar närma oss det avslutande steget i nuvarande upptrappningsplan, sade Lena Carlsson.

Även testningen är ansträngd i region Västerbotten och på grund av detta har vissa begränsningar gjorts i hur och hur ofta allmänheten får testa sig. Efterfrågan på testning har under veckan varit något lägre än tidigare.

Västernorrland hade länge en relativt låg smittspridning, som tilltagit under hösten. Skärpta lokala råd infördes i regionen den 18 november och smittskyddsläkare Hans Boman hoppas att de snart kommer att få genomslag.

– Det är för tidigt att säga att vi ser effekt av dom än. Men i andra regioner där man införde sådana råd lite tidigare har man sett effekt efter tre fyra veckor, så vi hoppas att det snart ska slå igenom även har hos oss, säger han.