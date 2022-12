Växte upp i tältläger – så blev vardagen i Sverige

De flesta är under sju år och har inga minnen av IS så kallade kalifat. En ny rapport från barnrättsorganisationen Repatriate the children ger unik inblick i barnens liv sedan de har fått komma till Sverige.

– Om någon ser dem på deras skolgård skulle de aldrig kunna gissa att det här är barnen från fånglägret, säger Beatrice Eriksson, ordförande för organisationen.