”Vi flyttar bara inte. Jag ska dö här.”

När byråkratins slägga slår till mot den lilla människan tänker man sig kanske inte att den ska träffa en före detta narkotikaåklagare eller en myndighetsveteran från civilförsvaret. Men så blev det den här gången.

90-åringarna Ann Marie Ros och Rita Olander sitter i foajén till lunchmatsalen på sitt nedläggningshotade äldreboende och kokar av ilska.

– Vi kedjar fast oss här, säger pensionerade kammaråklagaren Ann Marie.

– Ja, jag har annars tänkt att vi skulle kunna hota med att gå till Stockholm och visa dem vad vi är för ena, säger Rita, som efter alla yrkesår på länsstyrelsen inte skräder orden när hon ser det hon uppfattar som ett dogmatiskt myndighetsbeslut.

– Det är för jäkligt, helt enkelt.

Rita Olander kollar posten innan hon tar hissen till åttonde våningen. Utsikten över Slottsskogen och den varma gemenskapen gör att hon alltid känt sig lyckligt lottad som får bo här på Tre stiftelsers hem i centrala Göteborg. Foto: Tomas Ohlsson

Vegahemmet där de bor, vid randen av Slottsskogen i Göteborg, tillhör en grupp väldigt populära äldreboenden som drivs av Tre stiftelser. Stiftelserna har anor i staden från 1726 och för den som läser på om verksamheten är det lätt att se hur de flätats in i kommunens hägn lite allt eftersom. Resultatet – efter nära trehundra år – är en verksamhetsform som inte liknar nån annan.

– Man har lappat och lagat och ingen har velat vara fyrkantig och skada verksamheten, och så har man varit pragmatisk och smidig – tills nu... nu kommer någon helt annan utifrån och är jättefyrkantig och hotar med att lägga ner verksamheten, säger Elisabet Lann, kommunalråd för Kristdemokraterna.

”Någon” i det här fallet är Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Efter en lagändring 2017 måste alla privata aktörer i välfärdssektorn söka tillstånd där för sin verksamhet, men eftersom det inte var tydligt för de inblandade om stiftelsen i Göteborg var helt privat eller delvis kommunal, så tog det ett tag innan en sån ansökan blev av. För länge, enligt Ivo.

Ingrid Nylén, Rita Olander, Elisabeth Diser Frykberg, Inger Friberg och Ann Marie Ros. Några bor här, andra är anhöriga. Gemensamt för gruppen är att de inte begriper Ivos hårdhet mot verksamheten på Vegahemmet. Foto: Tomas Ohlsson

– I början av processen tänkte jag att herregud, det rättar väl till sig? Det är ju självklart att detta är ett misstag. Lagen kom ju till för att hindra skumrask och kriminella aktörer på flyktingboenden och hvb-hem. Inte detta, suckar Socialdemokraternas Marina Johansson.

Den politiska enigheten i Göteborg är alltså total. Från höger till vänster tycker politikerna väldigt bra om verksamheten som drivs av Tre stiftelser.

Fakta. Allt började 1726 ● Tre stiftelser består av Vegahusen, Änggårdsbacken och Otium. ● Vegahusen fick sitt instiftelsebrev utfärdat av Kungl. Maj:t den 8 november 1726, men då låg boendet vid Stampen. 1896 flyttade de första äldre in på nuvarande adress på Vegagatan vid Slottsskogen. ● Stiftelsen bakom Änggårdsbacken bildades 1862 efter stora donationer av bland andra James Dickson. Till nuvarande adress vid Sahlgrenska sjukhuset flyttade verksamheten 1902. ● Otium i Björkekärr i östra Göteborg är den yngsta stiftelsen, bildad 1958 och ursprungligen ett slags kollektivt pensionärsboende. Efter stadsdelsreformen och äldrereformen på 1990-talet handikappanpassades lägenheterna och Otium är numera del av Tre stiftelser på samma villkor som de övriga två. Visa mer

Men Ivo anser att stiftelsen är ”olämplig” eftersom de inte sökte tillstånd i tid, och vid olämplighet tittar myndigheten inte på kvalitén. Då kan det bara sluta på ett sätt: Verksamhetsförbud.

Ingrid Nylén har sin man Claes boende på en av Vegahemmets demensavdelningar sen två år tillbaka. Hon känner inte 90-åringarna i lunchsoffan sen tidigare, men instämmer snabbt i deras protester.

Inger Friberg bor på en avdelning där diskussionerna går heta runt matbordet. Nedläggningshotet är så klart ett återkommande ämne för gruppen. Foto: Tomas Ohlsson

– Det är ju märkligt att de går så hårt fram från Ivo:s sida utan att ens komma hit och titta först. Här är en sån värme och glädje, inte tungt och beklämmande. Inga döa stunder helt enkelt, säger Ingrid.

– Bra talat, ropar Rita. Jag har alltid känt mig så lycklig som fick komma hit.

Rita Olander har sin lägenhet uppe på våning 8 med vidsträckt utsikt över Slottsskogens trädkronor. De fyra kvinnorna och den ende mannen som bor på avdelningen delar vårdnaden om en svart katt – Rosita – som går in och ut mellan lägenheterna. Mitt över korridoren från Rita bor Inger Friberg.

– Här uppe hos oss diskuterar vi allt hela tiden. Så fort det kommer ett nytt utskick från dig, Sandra – Inger vänder sig mot stiftelsens direktör som är på besök, och berömmer henne – Det är så bra att du håller oss informerade!

Med ett år på nacken som direktör för Tre Stiftelser har Sandra Hultén Johansson lärt sig en hel del om Ivos byråkrati och förvaltningsrätt. Foto: Tomas Ohlsson

Sandra Hultén Johansson hade jobbat 40 år inom kommunal äldreomsorg, innan hon för ett år sen bytte hit till Tre stiftelser. Det var då en verksamhet som visserligen fått hårt avslag från Ivo sommaren innan – i juli 2021 – men i samma veva som Sandra tillträdde – i februari 2022 – upphävde Förvaltningsrätten det beslutet. Allt såg ljust ut.

Då överklagade Ivo till Kammarrätten, som gick på myndighetens linje. Och nu ligger ärendet för slutligt avgörande i Högsta förvaltningsrätten.

– Hur länge kan det fortsätta, Sandra? frågar Rita Olander.

– Vi tror på ett avgörande nån gång mellan påsk och midsommar, svarar direktören.

Rita Olander arbetade hela yrkeslivet med civilförsvarsfrågor på länsstyrelsen. Byråkrati och förvaltning är vardagsmat för henne, men Ivos beslut förstår hon sig inte på. Foto: Tomas Ohlsson

Styrelsen hon jobbar under tillsätts av kommunfullmäktige och alla de 360 platserna beläggs av staden. Ändå kan inte Göteborgs kommun styra Tre stiftelser på ett så genomgripande vis att den kan betraktas som kommunal – eller ”in house”, som offentlighets-Sverige också uttrycker sig numera. Detta har stadsledningskontoret kommit fram till i ett tjänsteutlåtande från den 3 januari i år.

Så nyss är det alltså som staden på allvar redde ut begreppen i den här historien. Alla inblandade säger nu att de önskar att de hade gjort det arbetet i tid.

– Lagar och regler är såklart till för att följas. Självklart är det så. Och vi kom in för sent. Men alltså... om vi hade kommit in i tid med ansökan, hade vi varit ett bättre boende då? Nej, svarar Sandra Hultén Johansson sig själv.

Donationerna till Tre stiftelsers boenden har strömmat in genom seklerna. På marmortavlor i entrén står Vegahemmets välgörare i guldskrift. Foto: Tomas Ohlsson

– Vi borde från stadens sida ha valt en väg framåt långt tidigare, absolut, men Ivos uppgift kan ju ändå inte vara att skapa en situation där sköra människor lämnas utan boende, säger Elisabet Lann (KD).

Marina Johansson (S), vill ändra lagen så att den här typen av missar också skulle kunna straffas med böter, i stället för nedläggning. Dessutom tycker hon att man ska se över regleringsbrevet till myndigheten.

– Att Ivo driver detta så hårt, när det inte handlar alls om vårdkvalitén... Det kan aldrig ha varit politikens mening att det skulle bli så. Det känns helt galet, säger hon.

Den samfällda kritiken från Göteborg är svår att följa upp hos Ivo. Trots upprepade påstötningar vill ingen ansvarig där intervjuas. Vi får bara skriftliga svar från pressavdelningen på våra frågor.

Elisabeth Diser Frykberg har sin mamma Kerstin Diser boende på Inger Fribergs avdelning. Ann Marie Ros är ny i gruppen, men snabbt inbjuden i diskussionerna. Foto: Tomas Ohlsson

I det första ombeds vi läsa 7 kap. 2 § i Socialtjänstlagen som enligt Ivo ger grund för att döma den sent inkomna tillståndsansökan som tecken på olämplighet: ”Kravet på lämplighet kan inte frångås vid prövning av tillstånd och i Tre Stiftelsers fall så har de bedömts som olämpliga vilket innebär att de fått avslag på sin ansökan och därmed inte kan bedriva verksamheten.”

I vår uppföljande brevfråga vill vi veta hur Ivo bemöter kritiken om att myndigheten framstår som fyrkantig och orimlig. Svaret från pressavdelningen lyder:

”Vi har förståelse för att Ivo:s prövning framstår som byråkratisk och fyrkantig men det är lagstiftningen som styr våra bedömningar och de krav vi ställer på sökanden. Verksamheterna har de facto bedrivits utan tillstånd och IVO har i sin prövning av ansökan lagt vikt vid att det skett under en längre tid vilket är mycket allvarligt. IVO bedömer därför att kravet på insikt och lämplighet i övrigt inte är uppfyllt.”

Paragrafryttare skulle kunna vara Ann Marie Ros mellannamn, efter många år i juridikens tjänst. Men hon har svårt att förstå varför reglerna ska fälla det boende hon själv känner att hon tryggt kan andas ut på, efter ett långt yrkesliv. Foto: Tomas Ohlsson

På Vegahemmet i Göteborg frågar den pensionerade juristen Ann Mari Ros vilka det är som får använda det grönmålade växthuset på innergården. ”Alla!” blir det unisona svaret från gruppen kvinnor runt henne. Ann Mari har bara bott här sen den 16 januari i år och inte hunnit möta en vår på Vega än.

Det kanske blir en väldigt kort vistelse här för dig då om hemmet tvingas stänga?

– Här blir ingen nedläggning. Jag flyttar aldrig härifrån. De får bära ut mig.

Men som gammal jurist, har du väl kanske ändå lite förståelse för Ivos hållning?

– Nej, det kan aldrig vara det rätta att stänga en sån här bra verksamhet.

Jag tänker mer på nån slags respekt för din gamla kår. Du vet: regler måste följas, och så vidare?

Narkotikaåklagaren sätter gåstaven i backen och spänner blicken i DN:s reporter.

– Nä!

