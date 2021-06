”Vi måste tänka proaktivt – inte bara reaktivt när det smäller till”

– Are you ready?

Fem volontärer – biologistudenter av blandad nationalitet – svarar med nickar på deras lagledares fråga. Med klappande händer börjar de sedan gå framåt för att metodiskt driva ner småfåglar från träden och in mot en avsmalnande inhägnad. Ur buren längst in plockar de sedan fram en rödhake, en bofink, en hämpling och en steglits.

Fåglarna tas därefter in i en närliggande byggnad för att mätas och vägas, art-, köns- och åldersbestämmas, ringmärkas och få fettlagret undersökt. Ännu ett led i vad som är världens längsta sammanhängande fångstserie av fåglar, som nu pågått i 75 år på Ottenby fågelstation på Ölands sydligaste udde.

Foto: Fredrik Funck

Innan de släpps fria får vissa fåglar även följa med in till ett sidorum där ett blodprov tas i ena vingen. Provet är en del i så kallad zoonosforskning, vetenskapen om virus- och bakterieöverföring mellan djur och människor. Av de nya infektionssjukdomar som sprids bland människor i dag kan ungefär tre av fyra härledas till djur, däribland förmodligen covid-19.

– Ska man kunna förutspå virusutbrott, och kunna agera snabbt när det väl sker, behöver det finnas en bred grundforskning kring virusens egenskaper, angreppssätt och hur de samspelar med djur och människor, säger Jonas Waldenström, professor i mikrobiologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Allt levande har virus, påpekar han – till och med virus kan ha andra virus – och källan för nya varianter verkar till synes bottenlös.

– Är alla virus farliga? Nej. Men det handlar om hålla utkik efter de som har potential att bli det, och veta så mycket som möjligt om dem när nya variationer dyker upp.

Ottenby fågelstation ligger alldeles intill turistattraktionen Långe Jan, som normalt är en inkomstkälla för stationen men som fått hållas stängd under pandemin. Foto: Fredrik Funck

Sedan 2009 har WHO utlyst ett globalt nödläge på grund av virus i genomsnitt vartannat år. Det finns anledning att tro att den takten åtminstone kommer hålla i sig, menar Jonas Waldenström, och pekar på den globala samhällsutvecklingen.

– Vi blir fler människor på jorden och sprider oss mer in i tidigare orörda områden, närmare vilda djur. Vi föder även upp fler tamdjur för mat och annat, så de kontaktytorna blir också större. Och när vi kan resa över hela jorden på bara några timmar ökar risken för att ett utbrott som tidigare kanske stannade i en by någonstans nu kan få global spridning.

Blodproverna från de fåglar som fångas in på stationen i dag kommer skickas upp till Umeå för analys, främst för att leta efter typerna Usutu-virus och West Nile-virus.

– West Nile är ett virus som tänkbart kan få större utbredning. Numera ser vi utbrott bland fåglar betydligt längre norrut, bland annat i norra Tyskland, säger Jonas Waldenström.

Ansvariga forskaren Professor Jonas Waldenström kikar efter fåglar. Foto: Fredrik Funck

Som namnet antyder härstammar viruset från Afrika, där det funnits en längre tid utan att medföra några större konsekvenser. Kring millennieskiftet upptäcktes dock fall hos fåglar nära Bronx Zoo i New York, och sedan spred det sig som en löpeld mellan djur över hela USA och orsakade även dödsfall hos människor.

– Varför viruset blev värre i USA har vi inget riktigt bra svar på. En faktor kan säkert vara att det kom till en kontinent helt utan tidigare immunitet, men i mångt och mycket är det bara att vara ödmjuk och erkänna att det är väldigt mycket kring virus som vi inte förstår, säger Jonas Waldenström.

Det aktuella projektet leds av forskare vid Umeå Universitet och Statens veterinärmedicinska anstalt. Jonas Waldenström är projektpartner men hans huvudsakliga forskning är inriktad på influensavirus hos vilda änder, något hans kvackande sms-signal också vittnar om.

Fåglar fångas in och testas. Provtagningen gör fågelmärkare Stina Andersson. Foto: Fredrik Funck

De fångas vanligtvis in under tidig vår och sen höst, när de flyttar till och från Sverige, men just i dag har faktiskt en gräsandshona hittats i en av de fällor som är uppsatta kring stationen.

– Där är fågeln som byggde din karriär, säger Magnus Hellström, Ottenby fågelstations chef och enda fast anställd, till Jonas när han håller upp anden för fotografering.

De båda har känt varandra sedan ungdomsåren, när de brukade komma till Ottenby under somrarna för att studera fåglar. Stationen ägs av föreningen Birdlife Sweden, som nyligen blev förmånstagare för Postkodlotteriet och därmed kan få stärkta finanser framöver.

– Annars är det forskningsprojekten som gör att vi kan gå runt, men de är en ganska instabil inkomstkälla. I samband med viruslarm så startas alltid fler projekt, men när det akuta intresset svalnar av så upphör också betalningsviljan från centralt håll. Det är så det fungerar, säger Magnus Hellström.

– Och det är ju helt fel sätt att se på det. Övervakningen av virus kan inte baseras på att enskilda forskare får anslag, det måste ske långsiktigt och systematiskt. Att tänka proaktivt, inte bara reaktivt när det smäller till, säger Jonas Waldenström.

På Linnéuniversitetet Professor Michael Lindström virolog och Professor Jonas Waldenström. Foto: Fredrik Funck

”KARTA – här landar DÖDSFÅGLARNA I SVERIGE”. Expressens löpsedel från oktober 2005, en annan gång ett virus ”smällde till”, står inramad utanför Jonas Waldenströms kontor på Linnéuniversitetet i Kalmar. Bredvid står en löpsedel från Kvällsposten som vittnar om ett krismöte på Jordbruksverket efter ett ”paniklarm” om smittade fåglar på väg till Öland.

– Jag var med på det där ”krismötet”. Det var rätt trevligt, vi var åtta personer som mest satt och drack kaffe. Jordbruksverket ville ha information om fåglarnas flyttmönster, och det kunde vi bidra med, säger Jonas Waldenström.

Det globala larmet om fågelinfluensa 2005–2006 gällde varianten H5N1, som trots att den kunde vara dödlig aldrig blev ett allvarligt utbrott då smittsamheten till människor var låg.

– Men viruset finns fortfarande kvar, fast i förändrad form. Bara i vinter har över två miljoner tamfåglar avlivats i Sverige på grund av liknande virus. Men det får inte lika mycket rubriker längre.

Några dörrar ner i samma korridor jobbar kollegan Michael Lindberg, professor vid institutionen för kemi och biomedicin. Han sitter även med i styrelsen för Svenska sällskapet för virologi, en ideell förening som under våren startade ”Pandemifonden” i syfte att stärka resurserna för virusforskning i Sverige.

– Vi kan gissa, men inte förutsäga, vilket smittämne som kommer bli nästa farsot. Därför är det viktigt att tänka brett och satsa mer resurser på grundforskning, att försöka förstå virusens natur. Det jobb som Jonas och andra zoonosforskare gör är ett bra exempel på det, säger Michael Lindberg.

Ansvariga forskaren Professor Jonas Waldenström i labbet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Foto: Fredrik Funck

Syftet med att vara väl förberedd är att kunna agera snabbt när ett nytt utbrott kommer, bland annat genom utvecklandet av diagnostiska verktyg, läkemedel och vaccin.

– Covid-19 är faktiskt ett bra typexempel, där fanns det en grundforskning på coronavirus som gjorde att man inte behövde börja på noll, säger Jonas Waldenström.

Däremot lyckades man inte förhindra att viruset spred sig och växte till en pandemi, för att kunna hoppas nå dit krävs att forskningen och teknikerna fortsätter att utvecklas.

– Framför allt får det inte vara ett stuprörstänk, där varje forskare och disciplin jobbar för sig själv. Kan man exempelvis förbättra möjligheterna för sjukvården att identifiera nya virus är nog mycket vunnet, säger Jonas Waldenström.

Professor Michael Lindström virolog på Linnéuniversitetet. Foto: Fredrik Funck

I Sverige finns sedan lång tid tillbaka ett välfungerande samarbete mellan sjukvården och virusforskare, skrev Svenska sällskapet för virologi i en debattartikel i Dagens Nyheter där Michael Lindberg var en av undertecknarna. Här finns även nyutvecklad och avancerad teknik som gör att en prioriterad svensk satsning på virusforskning skulle ”kunna förändra världen”, skrev de.

Debattartikeln publicerades den 1 februari 2020, en dag efter att det första fallet av covid-19 registrerats i Sverige. I en ny debattartikel exakt ett år senare konstaterar samma forskare att viruset fått förödande konsekvenser för både enskilda personer och i stort sett alla sektorer av samhället.

”Frågan vi bör ställa oss är: är vi nöjda med utfallet eller behöver vi andra verktyg?”, skriver de.

Läs mer: Nytt hopp om framtida vaccin mot Alzheimer