”Vi svek dem som vi var satta att skydda”

När Johan Jarkell får frågan om vad han känner inför inför sin egen och Sveriges insats i Afghanistan blir han tyst i ett par sekunder. Sedan svarar han:

– Skam.

Så berättar han om den 18 september 2010 – dagen då ett parlamentsval hölls i Afghanistan. ”Den värsta dagen i mitt liv”, som Johan Jarkell kallar den.

Det borde ha varit en av de mest meningsfulla dagarna. Johan Jarkell, som i det civila är polis och arbetar som yttre befäl i norra Stockholm, skulle som svensk soldat försvara demokratin mot beväpnade islamistiska mörkermän. För talibanerna är demokratiska val en provokation, en symbol för det fria samhälle som de bekämpar, precis som flickskolor och musik.

Johan Jarkells styrka fick i uppdrag att se till att valet skulle kunna genomföras i Majid Quduq, en by i Faryab-provinsen i norra Afghanistan.

– Byn låg mitt ute i öknen. Vi var kanske trettio svenskar.

”När jag var i Afghanistan så var jag beredd att dö för att försöka göra en skillnad därnere. Det var min mentala inställning. Jag tror att man måste vara beredd på det, om man åker som soldat till ett land där det råder krig”, säger Johan Jarkell. Foto: Amir Nabizadeh

Tillsammans med svenskarna fanns ett hundratal afghanska poliser och militärer som skulle skydda byborna när de gick till valurnorna.

– Vi placerade ut oss i en ring runt byn. Så kom rapporter om män på motorcyklar utifrån. Minst ett femtiotal motorcyklar, som jag minns det.

Byn som svenskarna skulle skydda ligger i en del av Afghanistan där talibaner nu tar över allt mer, sedan USA:s och dess allierades styrkor lämnat landet.

Redan hösten 2010 var den våldsamma talibanrörelsen ett enormt problem. USA hade under president Obama inlett en massiv offensiv – The Obama Surge – för att med tiotusentals soldater och bombflyg trycka tillbaka talibanerna. The Obama Surge innebar att talibaner drevs norrut, mot svenskarnas område.

”Vi sköt på dem med alla vapensystem vi hade. Granatgevär, prickskyttegevär, tunga kulsprutor”

Motorcyklisterna i bergen runt byn började skjuta mot Johan Jarkell och hans kamrater. Eldstriderna pågick i timmar.

– Vi ställde oss som en mur mellan byn och talibanerna, och sköt på dem med alla vapensystem vi hade. Granatgevär, prickskyttegevär, tunga kulsprutor. Medan valet pågick därnere i byn.

Johan Jarkell var nära att få en kula i halsen, berättar han.

– Jag stod utanför en bil och sköt, och böjde mig bakåt. Då slog en kula in i bilplåten precis där min hals varit nyss: plonk!

Under sina sju månader i Afghanistan blev Johan Jarkell beskjuten flera gånger, och sköt själv för att döda. Det var inget konstigt, tyckte han – det var så uppdraget såg ut, även om många hemma i Sverige inte tycktes förstå hur pass stridsintensivt det faktiskt var.

Här har Sverige haft närvaro Källa: Försvarsmakten.

Han var 26 år gammal när han reste, en idealist som ville göra skillnad. Han hade jobbat fyra år som polis, och hade ännu inga barn.

Och just den här septemberdagen verkade det mesta gå bra.

– Vi lyckades ta terräng, och tvingade bort talibanerna några hundra meter. Vi beslagtog även en del vapen och två motorcyklar. Det hamnade i afghansk tv och beskrevs som en framgång mot talibanerna.

Efter några timmar fick svenskarna besked från de lokala valförrättarna: Valet är genomfört, byborna har röstat. Johan Jarkell och hans kamrater hoppade in i sina fordon och gasade hemåt, mot den svenska basen några timmar österut.

– Jag satt bredvid en av våra tolkar i fordonet. Då ringer plötsligt en av våra uppgiftslämnare i byn till tolken, helt förtvivlad: ”Vart tog ni vägen?”

Afghansk polis i staden Shebergan, på morgonen den 18 september 2010 – den dag som Johan Jarkell kallar ”den värsta dagen i mitt liv”. Foto: Johan Jarkell

När svenskarna lämnat byn, hade talibanerna kommit ner från bergen igen. I Afghanistan doppar man ett finger i lila bläck vid valurnan. Det var lätt att se vilka bybor som röstat.

– Uppgiftslämnaren sa att talibanerna nu gick från hus till hus och misshandlade folk med bläck på fingrarna. ”De dödar oss nu”, sa han.

Johan Jarkells hjärta sjönk, i bilen långt från byn. Vi har lurat de här människorna att rösta, tänkte han. Vi sa att vi kunde garantera deras säkerhet.

– Visst, afghanska staten har en del i det här också. Men jag kände att jag inte kunde stå för att vi bara åker därifrån, när vi vet att fienden är på plats.

Svensk militär borde, tycker Johan Jarkell i efterhand, åtminstone ha stannat så länge att byborna kunde få bort bläcket från fingrarna.

– Det är den värsta dagen i mitt liv. Vi svek dem vi var satta att skydda.

Bild 1 av 2 "En del svenska politiker insåg nog inte riktigt att man skickade in soldater i krig. Man måste vara medveten om att krig kommer till ett ganska högt pris, och det måste man vara beredd att betala", säger Johan Jarkell. Foto: Amir Nabizadeh Bild 2 av 2 I Afghanistan bar Johan Jarkell namnskylt med hans namn skrivet på dari, ett av de språk som talas i Afghanistan. Foto: Amir Nabizadeh

DN träffar Johan Jarkell i köket i hans hus, på landet utanför Stockholm. Utanför sprätter några höns i sommargrönskan. Det är semester, och Johan Jarkells två små döttrar springer runt och leker. ”Får vi gå ut och plocka mynta, pappa?” ropar en av dem.

– De ska väl göra nån soppa eller nåt, säger Johan Jarkell och ler.

På köksbordet står Afghanistantrunken med minnen. En afghansk polismössa. Uniformsmärken med texten ”Sweden” och ”ISAF” – den Natoledda styrka som Sverige var en del av. En namnskylt med ”JOHAN” skrivet på dari, ett av språken som talas i Afghanistan. Tjänstgöringsmedaljer. Fotografier.

”Under min tid där jagades vi i princip runt av talibaner och andra väpnade grupper”

Skam må vara Johan Jarkells starkaste känsla inför Afghanistan – men han kan även känna stolthet.

– Jag är stolt över att vi försökte göra någonting i alla fall. Men det var alldeles för lite. Vi var kanske 500-600 svenskar som hade en enorm yta – 10 procent av hela Afghanistan – att täcka. Under min tid där jagades vi i princip runt av talibaner och andra väpnade grupper.

Det är med kluvna känslor som Johan Jarkell öppna sin gamla Afghanistanväska och tittar på sakerna däri. ”Vi gjorde alltför lite”, sammanfattar han. Foto: Amir Nabizadeh

Händelserna på valdagen 2010 har för Johan Jarkell kommit att symbolisera hela den svenska insatsen i Afghanistan.

Han försöker sammanfatta:

– Man sätter sig på ett charterflyg och åker hem till ett fungerande samhälle – och lämnar afghanska poliser och militärer som blivit ens vänner bakom sig. I ett krig som man redan då kände att ”det här håller vi på att förlora”. Det är klart att man undrar om de blivit ihjälskjutna eller om de lever.

”Veteraner, soldater och sjömän, medarbetare och frivilliga,

Försvarsmaktens militära insats för det afghanska folkets säkerhet har avslutats. Lördagen den 15 maj 2021 halades den svenska fanan i Kabul under en ceremoni som markerade insatsens avslutning.”

Så inledde Sveriges överbefälhavare Micael Bydén sin dagorder den 28 maj i år.

ÖB:s ord kom en dryg månad efter att USA:s president Joe Biden beordrat att samtliga USA:s 2.500 soldater skulle lämna Afghanistan före den 11 september, och att den Natoledda insats som Sverige ingått i skulle avslutas.

Afghansk polis med två motorcyklar som beslagtogs efter en eldstrid med talibaner, där Johan Jarkell deltog den 18 september 2010. Foto: Johan Jarkell

I början av juli övergav USA den gigantiska flygbasen Bagram mitt i natten. Bakom sig lämnade de tusentals bilar, vattenflaskor, matförpackningar och en del vapen åt sina afghanska allierade. Samt 5 000 talibankrigare, inspärrade i basens stora fängelse.

De sista svenska militärerna for hem i slutet av maj. Kvar på Försvarsmaktens webbplats finns ”Afghanistanbloggen”, som berättar om livet för svenskarna i tjänst. Ett av de sista inläggen är från den 7 april:

”Påsken hittade även till Mazar-e-Sharif och Kabul”, står det intill bilder på svenska soldater som tar för sig av sill, ägghalvor, knäckebröd och alkoholfri öl.

Den svenska militära insatsen i Afghanistan har pågått i nästan tjugo år och kostat minst 11 miljarder kronor. Totalt har 7 515 svenska soldater tjänstgjort – flera av dem har gjort flera vändor. Fem svenskar och två lokalanställda tolkar har stupat. 24 svenska soldater har sårats.

När talibaner nu tar över allt större delar av Afghanistan hänger frågan i luften: Var det värt det?

Inför vintern i Afghanistan tog Callis Amid och de andra soldaterna i hans svenska enhet med sig mössor och andra saker att dela ut till fattiga afghaner. ”Den här pojken bodde på en mycket avlägsen plats, och blev först livrädd när vi kom med våra bilar.” Foto: Erik Palm

Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Michael Claesson, svarar ja.

– Vi har ju faktiskt bidragit till att mer än en generation afghaner – både flickor och pojkar – har fått möjlighet att gå i skola, lära sig läsa och ifrågasätta. De kan köpa kinesiska smartphonekopior och bilda sig en egen uppfattning om världen, i stället för att få någon annans bild nedkörd i halsen.

Michael Claesson var chef för den svenska Afghanistanstyrkan 2012–2013 och har varit involverad i Afghanistaninsatsen från start. Han talar länge om stoltheten han känner över de svenska soldaterna, och påminner om att de gjort skillnad.

”Det hade behövts bara lite mer uthållighet. Inte bara från den svenska regeringen”

Samtidigt är det tydligt att Michael Claesson är frustrerad.

– Personligen tror jag att det hade behövts bara lite mer uthållighet. Inte bara från den svenska regeringen, utan hela det internationella samfundet.

Tre eller fem års ytterligare stark militär insats i Afghanistan hade, tror Michael Claesson, gjort att ”vi skulle ha passerat en mycket viktig gräns”.

– Inte minst när det gäller de traditionella krigsherrarna och deras möjlighet att påverka utvecklingen i Afghanistan. Vi hade kunnat minska den.

38-årige Callis Amid har tjänstgjort tre omgångar i Afghanistan. 2016 utsågs han till ”Årets veteran” av Sveriges Veteranförbund. Foto: Amir Nabizadeh

”Talibanerna menade: ni kommer inte att orka, vi kan vänta ut er. De har i mångt och mycket fått rätt”

Frustrationen delas av Callis Amid, som i tre perioder tjänstgjort i Afghanistan, och som 2016 utsågs till ”Årets veteran” av Svenska Veteranförbundet.

– Talibanerna ska ha sagt: Ni har klockorna, vi har tiden. De menade ungefär: Det spelar ingen roll vad ni gör – ni kommer inte att vara lika uthålliga som vi, ni kommer inte att orka, vi kan vänta ut er. Och nu, med västvärdens alltför tidiga tillbakadragande, så har de i mångt och mycket fått rätt, säger Callis Amid.

Callis Amid är jägarsoldat och har gjort sig känd som en påläst och envis debattör, med särskilt engagemang för de afghanska tolkar som med fara för sina egna liv hjälpt svenskarna i Afghanistan.

Han kom som flykting till Sverige 1986, som treåring. Han talar farsi och förstår dari, som talas i Afghanistan, vilket gjorde att han snabbt fick en viktig roll i kontakterna med lokalbefolkningen.

Bild 1 av 3 Svenske soldaten Callis Amid i möte med en afghansk pojke i en bergsby. "Det är honom allt handlar om när man pratar om Afghanistan. Hans och andra barns framtid", säger Callis Amid. Bilden togs 2007. Foto: Erik Palm Bild 2 av 3 Sedan flera år slåss Callis Amid för att Sverige ska ge asyl åt de afghanska tolkar som med fara för eget liv hjälpte honom och andra svenska soldater. "Det är skamligt att vi inte kan göra som USA och ge tolkarna skydd". Foto: Amir Nabizadeh Bild 3 av 3 Callis Amid har fått många medaljer för sin tjänstgöring i den svenska försvarsmakten. Efter sin insats i en eldstrid mot talibaner en natt i de afghanska bergen tilldelades han Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd. Foto: Amir Nabizadeh

Sveriges militära insats i Afghanistan i siffror 7 515 soldater har tjänstgjort 10 723 tjänstgöringar 5 stupade soldater och 2 lokalanställda tolkar 24 sårade soldater

11,6 miljarder kronor (minst) har insatsen kostat

Källa: Försvarsmakten och Regeringskansliet

Callis Amid var med om flera eldstrider. En natt med snöblandat regn i bergen i provinsen Sar-e Pul hade han och andra svenska soldater slagit läger med enkla tält, när motståndsmän plötsligt började skjuta mot svenskarna i mörkret. De flesta sov, Callis Amid var själv på väg att lägga sig.

– De var åtta–tio personer som började skjuta på kommando. Det blev som en blymatta mot oss. Skotten gick mellan tälten och slog in i våra fordon.

Callis Amid besvarade ensam elden i mörkret.

– Jag var helt övertygad om att jag skulle dö. Det finns ingen chans, tänkte jag. Jag var ju fullt exponerad.

Med hjälp av en kamrat utrustad med värmekikare och mörkerkikare fick Callis Amid hjälp att sikta. Till slut lyckades de, tillsammans med andra som vaknat, driva bort angriparna. För sin nattliga insats i de afghanska bergen tilldelades Callis Amid senare Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd.

Bild 1 av 3 Callis Amid har kvar sin väska från sin tjänstgöringstid i Afghanistan. Han är stolt över vad han och Sverige åstadkom – men önskar att västvärldens politiker satsat ännu mer på att besegra talibanerna. Foto: Amir Nabizadeh Bild 2 av 3 De tre tjänstgöringsperioderna i Afghanistan har blivit en viktig del av Callis Amids identitet. Den här sommaren plågas han av att följa nyheterna från det land där han stridit mot talibanerna. Foto: Amir Nabizadeh Bild 3 av 3 "Västvärldens politiker borde sagt från början: Vi har för avsikt att vara här i trettio år, vi ska vara här i en generation. Men det intresset eller engagemanget har man inte haft", säger Callis Amid om insatsen i Afghanistan. Foto: Amir Nabizadeh

”Västvärldens politiker beslutade om ett alltför tidigt tillbakadragande. Det afghanska folket får betala dyrt för det”

Tiden i Afghanistan har blivit en viktig del av Callis Amids identitet. Han plågas av nyheter om talibaner som terroriserar befolkningen.

– Jag klandrar västvärldens politiker. De beslutade om ett alltför tidigt tillbakadragande. Det afghanska folket får betala dyrt för det.

Svenska politiker har, i Callis Amids ögon, inte heller stått upp för den insats som de faktiskt röstat ja till.

– Jag har inga problem att göra jobbet i Afghanistan, att strida och behöva skjuta ihjäl motståndare. Men jag förväntar mig då att de som skickat mig dit tar den offentliga debatten. I stället har politikerna gömt sig bakom soldaterna, säger Callis Amid.

