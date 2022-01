Viking Line-färja krockade med pir

Krocken orsakades av att färjan fick ett strömbortfall på huvudmotorerna, strax före 18-tiden, lokal tid.

Omkring 200 passagerare som befann sig på färjan evakuerades. Färjan har plåtskador men inga människor ska ha skadats vid krocken.

– Det finns ingen fara för fartyget eller något läckage men sedan vill vi veta varför vi tappar ström på huvudmotorerna så allt det här måste inspekteras innan vi går i trafik igen, säger Kenneth Gustavsson, försäljningsdirektör på Viking Line till TT.

Onsdagskvällens avgång ställdes in och passagerarna kommer att behöva övernatta i Helsingfors. Torsdagsmorgonens avgång från Stockholm till Helsingfors ställs också in, och berörda resenärer kommer att informeras om saken under kvällen, uppger Kenneth Gustavsson.

En av passagerarna, Ulla-Carin Karlsson, säger till Expressen att stämningen på båten är lugn men att det var en rejäl smäll.

– Kör rätt in i någonting så känner du hur det känns. Tvärstopp, säger hon till tidningen.

– Jag går omkring här, en del är förbannade för att de inte får åka hem.