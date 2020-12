Villa började brinna – kunde inte räddas

Larmet kom till SOS Alarm klockan 03.26 på natten till juldagen om en villabrand i Björklinge norr om Uppsala.

Inledningsvis var det oklart om någon fanns kvar i byggnaden men efter att räddningstjänsten börjat släcka kom husägaren tillbaka från en hundpromenad.

– Vi har varit på plats och samverkat med räddningstjänsten. Det var ingen person kvar i huset. Initialt letade vi efter en person som vi misstänkte befann sig i huset men han kom tillbaka efter en hundpromenad, säger Tobias Ahlén, presstalesperson vid polisen i region Mitt.

Byggnaden kunde inte räddas men det fanns ingen risk för spridning.

– Det är ett bostadsområde med villor i närheten, säger Tobias Ahlén.

Huset kommer att brinna ned till grunden under förmiddagen.

– Vi låter det brinna ner under kontrollerade former. Vi kommer att ha folk kvar på platsen under de ljusa timmarna på dagen bara för att se till att det inte händer någonting, säger Christer Wahlström, ledningsbefäl på Räddningscentral Mitt.

Det är ännu oklart hur branden startade. Polisen ska senare göra en undersökning av platsen.

– Vi kommer att skriva en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet men det är oklart än hur branden har startat och det finns ingen misstänkt i nuläget. Vi ska utreda vad som har hänt. Den som har bott där har uppgett att han eldat i en kamin men det är oklart om det är brandorsaken, säger Tobias Ahlén.

Övriga omständigheter var inledningsvis oklara.