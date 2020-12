Villaägare skrämde iväg tjuv på julafton

En villaägare i Älvsbyn fick en otrevlig överraskning vid 03.30-tiden natten mot juldagen då någon tog sig in i ett garage och slog sönder en ruta på en dörr. Det var inledningsvis oklart om något stulits men polisen säkrade vissa spår.

– En boende upptäckte inbrottet och ringde en anhörig, som kontaktade polisen, säger Åsa Mjörndal, polisens presstalesperson i region Nord.

Några timmar tidigare, strax före klockan 22 på julaftonskvällen, vaknade en villaägare utanför Laholm till av att någon okänd rörde sig inne i huset. När den misstänkte upptäckte att någon var hemma flydde denne från platsen.

Tjuven hade tagit sig in via en altandörr.

– Jag vågar inte svara på om man fick med sig något i all hast. Det var viss oreda i vardagsrummet, säger Christer Fuxborg, presstalesperson vid polisen i region Väst.

I Enköping flydde en pojke i 15-årsåldern från polisen, som kommit till en ungdomsfest på julaftonskvällen. När pojken blev ikappsprungen ska han enligt polisen ha slagit till polismannen, spottat och hotat honom. Polisen skrev en anmälan om hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman, våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd.

– Pojken blev skjutsad till anhöriga av patrull. Man kommer säkert hålla förhör med honom senare, säger Tobias Ahlén, polisens presstalesman i region Mitt.

Tidigare på julafton upptäcktes ett pågående inbrott strax före klockan 13 i ett radhus i Videdal i Malmö. När ett vittne försökte filma den oinbjudna gästen ryckte tjuven till sig telefonen och flydde från platsen.

På julaftonsmorgonen hade även ägarna till en villa i Folkesta utanför Eskilstuna – som varit bortresta under natten – upptäckt att tre vapen stulits från ett låst vapenskåp och en villaägare i Rydebäck utanför Helsingborg hade polisanmält att en tjuv brutit sig in via ett fönster.