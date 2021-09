”Vissa blir som besatta, de bara måste ta i ens hår”

Den afroamerikanske komikern Chris Rock är inne i en butik där det säljs hårprodukter. Bakom disken, på alla väggar, hänger peruker och paket med löshår. Hundratals i olika färg, längd och kvalité. Med sig har Chris Rock en bullig sopsäck. I den finns afrohår. Tjockt krusigt hår. Han frågar om de är intresserade av att köpa och drar upp en handfull. Reaktionen går knappast att missförstå. Butiksbiträdet ser ut att bli illa till mods, säger:

– No, no! That is no good hair!

Nej nej, det där är inte bra hår.

– Folk vill inte se ut som du vet – i Afrika, säger han medan händerna formar hår som står rakt ut från sidorna på huvudet.

När Chris Rocks dokumentärfilm Good Hair kom 2009 aktualiserades än en gång frågan om hur olika hår värderas.

Förenklat går det att sammanfatta med att rakt, mjukt hår ses som fint, medan lockigt, krusigt hår ses som fult och måste tämjas. Värderingar som i 60-talets USA synliggjordes av rörelsen Natural hair movement som visade att frågan handlar om långt mer än hår. Den är politisk, handlar om identitet, tillhörighet, men kanske framför allt om att älska sig själv som den man är. En stor afro var inte bara en frisyr, den var också ett ställningstagande som signalerade frihet. Budskapet: Sträva inte efter ett ideal som kräver att du gör våld på dig själv. Sluta platta håret, sluta dra ut dina lockar med heta kammar och farliga medel. Det är inte upp till de vita allena att diktera villkoren för vad som är vackert.

60 år senare är ämnet hår, och hårets betydelse, fortfarande aktuellt – åtminstone för den som sticker ut från den raka normen. I dag onsdag uppmärksammas det extra i och med den så kallade World Afro Day, som syftar till att lyfta fram och fira nya förebilder och ideal för barn och unga med texturerat hår.

Fakta. World Afro Day World Afro Day firas den 15 september för femte året i rad över hela världen, genom bland annat det stora digitala eventet Big Hair Assembly. Föreläsningar, föreställningar och samtal direktsänds från USA och England. Syftet med dagen är att lyfta fram och fira nya förebilder och ideal för barn och unga med texturerat hår. Att sprida kunskap och öka medvetenheten om afrohår på bred front, för att motverka särbehandling och diskriminering i skolan och i arbetslivet. Fall som är vanligare i amerikansk och brittisk kontext, där debatter om huruvida vissa frisyrer varit mer eller mindre förenliga med till exempel skoluniform, som satt den här frågan på agendan. Visa mer

På frisörsalongen Instyle i Malmö träffar vi Hanadi, Eila, Edwina, Lamin, Cecilia och Emmanuel som diskuterar begreppet ”natural hair journey”.

– Det är en resa många gör för sig själv och sitt eget hår. Resan till sitt eget skönhetsideal, säger Cecilia.

– När man går från behandlat till obehandlat hår, från rakpermanentat och skadat, till friskt naturligt lockigt hår, fyller Hanadi i.

– Jag märkte hur stort det är att bära sitt naturliga hår. I USA är det här verkligen en grej. När jag fick min dotter insåg jag att jag måste lära henne att älska sitt hår som det är. Så jag slutade rakpermanenta mitt för sex år sedan, säger hon.

Edwina och dottern Legacy är tillbaka på besök från New York. Foto: Anders Hansson

Personerna på salongen – Edwina (vars mor äger salongen) och Eila som jobbar där, de andra är kunder – säger alla att den här resan är något man talar mycket om i kretsar där texturerat hår är norm. Afrohår är en typ av texturerat hår, en term som i sin tur används för att beskriva alla hårtyper som inte är raka.

Hanadi säger att hon länge skämdes för sitt hår:

– Jag plattade det med ett strykjärn!

Edwina är född och uppvuxen i Malmö. När hon var yngre var det rakpermanentat eller rakt löshår som gällde. Aldrig att hon skulle gå ut med sitt naturliga hår eller flätor. Men så flyttade hon till New York och började tänka annorlunda.

Samtalet på salongen glider in på vad som styr ideal. Och att det inte längre är så enkelt som att det är det vita och raka idealet som styr. Idén om vad som är vackert och lätthanterligt är inte bara en europeisk hårdröm, det är något som genomsyrar många olika kulturer. De nämner en typ av rangordning som kan bli ett nytt slags stigma om man inte passar sig.

– Jo, har man stora fina lockarna så anses det mer vackert, säger Cecilia.

– Har man mer små täta hårda lockar är inte det lika fint. Jag tycker att det är viktigt att protestera mot såna idéer, säger Eila.

Eila, Hanadi och Edwina med Legacy i famnen. Alla har de olika slags texturerade hår, men liknande erfarenheter av hur det är att sticka ut på grund av sin hårtyp. Foto: Anders Hansson

Flera av dem har varit med om märkliga situationer där deras hår hamnat i fokus.

– Som när en främmande människa plötsligt ska pilla i ens hår, säger Hanadi.

Och alla i salongen brister på samma gång ut i ett gemensamt och rungande: Ja!

Det har hänt dem allihop. I skolan, på stan, på klubben. Plötsligt blir håret på deras huvuden allmän egendom.

Vad tänker ni om att folk pillar er i håret?

– Det är som att vissa blir som besatta. De bara måste ta i mitt eller i min dotters hår. Jag blir arg, men det handlar mest om att de inte frågar. Jag tycker visst att det kan vara okej nån gång men man måste i alla fall fråga om lov, säger Edwina.

– Folk drar i ens lockar och stoppar sina fingrar i det, ”oj jag fastnade!” man tänker bara men hallå låt mitt hår vara, jag vet ju inte var de har haft sina händer, säger Cecilia.

– När jag var tolv år hade jag ganska långa dreadlocks, och då var det mycket så att folk drog i dem och frågade om de var på riktigt, säger Lamin som suttit tyst ganska länge och mest lyssnat.

Chefen på företaget sa att mitt stora hår eller flätor inte passade in i deras image

Erfarenheterna är inte något de sex i salongen är ensamma om. Fenomenet har lett till en kollektiv markering som kan sammanfattas i en enda mening: ”Don't touch my hair.” Rör inte mitt hår. En mening som skapat en typ av proteströrelse som genererat poesi, böcker och låtar. Det genomgående temat är integritet och att synliggöra en ännu existerande maktstruktur.

En vit människa tar på en svart människas huvud, känner på håret. Gräver in fingrarna. Klämmer lite. Drar. Alla på salongen är överens om att motsatsen är otänkbar.

– Om jag skulle pilla i folks hår? Nej, det skulle bli kaos, säger Emmanuel.

En av artisten Solanges hits heter just ”Don't touch my hair”, precis som boken författaren Emma Dabiri skrivit, där hon fördjupar läsarens förståelse för frågan om afrohårets alla dimensioner. I barnboken med samma titel av Sharee Miller handlar det om lilla Aria och hennes stora fluffiga lockar som aldrig får vara ifred. Var hon än går, verkar det finnas en hand som vill in i hennes hår.

– Den läser jag med min dotter, säger Edwina, hon måste lära sig att att kunna säga nej.

Lamin har klippt av sig dreadlocksen, men minns fortfarande hur folk drog i dem. Foto: Anders Hansson

Är det lika vanligt att det händer både män och kvinnor tror ni?

– Ja absolut, de frågar ”får jag känna på ditt hår?” och så säger de sånt som ”åh det känns så fåraktigt”, säger Emmanuel.

Emmanuel är inne på att man kanske kan ”ställa upp” ibland, han menar att människor bara är nyfikna och det gör väl inget om de får känna lite? I rummet utbryter en diskussion om huruvida man verkligen ska behöva vara så generös med sig själv gentemot människor man inte känner.

– Nej jag tycker inte det, svarar Hanadi, för om man visar att det är okej att bara gå fram till en vitt främmande människa och pilla i den personens hår, så kommer det bara att fortsätta. Jag tycker att man ska säga ifrån.

Hur hanterar ni det när det händer?

– Jag säger stopp. Det är faktiskt många som inte riktigt fattar vad de gör. De flesta säger ”oj, förlåt det var inte meningen, ditt hår är så vackert att jag inte tänkte på vad jag gjorde”. Jag har mest svårt för de som blir sura när jag säger ifrån – vilket är helt sjukt för det är ju mitt hår det handlar om, säger Edwina.

Under samtalet rörs flera spår upp som löper parallellt. Hur hår och självkänsla hänger ihop, svårigheterna med att bli en minoritet på grund av sitt hår, estetik, men också diskriminering.

Hanadi tycker att det är självklart att säga ifrån om någon pillar i hennes hår. Emmanuel förstår folks fascination, att de är nyfikna och vill känna, men tycker att man måste be om lov först. Foto: Anders Hansson

Edwina berättar om en gång som hon skulle på en arbetsintervju:

– Jag skulle just gå, men mamma sa ”du måste ta ut flätorna och platta håret”. Hon sa ”du har större chans att få ett jobb med rakt hår”. Det är hemskt men jag tror att hon har rätt. Det spelar ingen roll vad vi tycker här, men sanningen är att man har svårare att få jobb om man har till exempel dreadlocks.

Alla i rummet nickar.

– Tyvärr, men så är det. Den frisyren signalerar så mycket annat än produktivitet. Den signalerar en avslappnad livstid. Att man hellre tar långa raster än att jobba. Den signalerar Bob Marley. Så många omedvetna konnotationer. Det är nonsens, men det påverkar, säger Edwina.

Cecilia tar vid:

– Jag fick inte jobba med varken mitt naturliga hår eller flätor, på ett jobb som jag hade för två-tre år sen på ett it-företag.

Varför inte det?

– Chefen på företaget sa att mitt stora hår eller flätor inte passade in i deras image. De frisyrerna signalerade fel saker till våra internationella kunder, menade han.

Var det något som sades rakt ut?

– Ja, rakt ut. Nej, det var inte alls bra där. Det var rasistiskt. Mina kollegor sa inte ens mitt namn, de kallade mig ”Mambo”. Jag berättade för chefen men han sa att jag kanske misstolkat, att jag inte förstod vad de menade. Men jag har ju vuxit upp här, jag pratar flytande svenska och fattade precis.

– Jag sa upp mig från det jobbet.

Vittnesmål från människor som känt sig särbehandlade DN ställer frågan i ett forum, med 6 400 medlemmar, som handlar om texturerat hår: Har du någon gång upplevt att du blivit särbehandlad på grund av ditt hår? ”Det är vardag och minst en person i månaden som tar i mitt hår utan att fråga. Många gånger främlingar. Värst var en gång när jag tog bussen tidigt en morgon. När jag är nära min station så känner jag hur någon tar tag i mitt hår och luktar på det. Jag var livrädd och rörde mig inte. Var 16 år då.” ”Kränkande saker jag har varit med på grund av mitt hår är att jag fått höra att mitt hår gör det svårare för andra runt mig att se något, att håret är så hårt för att det ska skydda min lilla hjärna och att en har så mycket hår för en är en apa. Listan kan tyvärr göras lång.” ”Yes MINST en gång i månaden. Varje dag är en nervös för det. I hela mitt liv. Jag är 25 år. Det var värre när jag var liten för då var det som att folk tror att de kan komma undan med det för ett barn kan inte säga ifrån. Och vet du vad som är värre? När jag sedan tar i den personens hår och så kollar den konstigt på MIG. Det är ju du som är den knäppa av oss som inte ens frågar innan du tar på mitt hår.” ”En dag i skolan. Jag hade precis vågat ha en riktig afro. En kille sa: Ditt hår är som svinto. Jag sprang ut från biologilektionen med sprutande tårar och en lärare som inte förstod något alls. Det minnet sitter etsat som om det var igår. Det är nog en av alla historier jag har men den definierade även min relation till mitt hår i tonåren.” ”Min lärare på lågstadiet brukade dra i mina flätor när hon blev arg på mig och nu i vuxen ålder har jag chefer och kollegor som går och ”skoj”-rycker i mitt hår/mina flätor och säger saker som: ”hehe, Pippi Lotta”. Utan att be om lov en enda gång. Hade en arbetskamrat som sa ”herre gud människa vad har du gjort med håret?!?!” När jag hade utsläppt naturligt hår. Detta är bara ett axplock. Jag skrattar med och skojar lite själv för jag vet vilket social jävla mayhem det skulle bli om jag reagerar rättmätigt. De tror nämligen att de gör det av nyfikenhet och att de bara skojar. Och det kan säkert stämma i nån mån men skulle de bli varse om rasismen bakom att kunna göra något så integritetskränkande mot någon utan att ens tänka sig för så skulle det bli jag som skulle få städa upp den sociala situationen.” ”Jag hade precis börjat på en ny arbetsplats, och hade inte riktigt lärt känna alla ännu. Jag hade precis varit i Togo, och hade gjort långa små vackra twist. Jag står och samtalar med en kollega på dennes kontor och jag står vid ingången till kontoret så jag har ryggen mot korridoren. När jag står där går en man förbi mig, stannar och går tillbaka mot mig, säger ”vänta, vänd dig om ” (jag hade vänt mitt huvud lite lätt för att titta vem det är som gick förbi) han tar tag i mina långa vackra twist med hela handen , lägger håret på sitt flintskalliga huvud och säger ” HA HA HA tänk hur jag hade sett ut om jag hade sånt hår på mitt huvud, KOLLA allihopa HAHA”. ”Har så många historier. Senast stoppade en kollega in handen i mitt afro samtidigt som hon frågar om det är okej att känna varpå jag frågar om hon brukar öppna dörren samtidigt som hon knackar på dörren… En annan fick jag slå bort handen på. Jag förstår inte begäret att känna på mitt hår. Har även tagit upp detta (men även andra rasistiska kommentarer) med min chef som inte accepterar sådant beteende och som förstår min frustration. Tyvärr undviker jag att ha mitt afro för att alla ska känna på det. Man får aldrig bara vara.” ”Nästan dagligen är det en hand i håret innan det ens kommit en fråga, ofta frågar folk inte heller för ”de bara måste få känna!!”. Sen ibland känner jag mig typ skyldig om jag säger nej när de frågar om att känna?! Vad handlar det om?” ”En gång sa en på mitt förra jobb kan du kamma och tvätta ditt hår.” ”Min bonusdotter har en klasskamrat som dragit i hennes flätor vid flera tillfällen. Hon får frågor konstant kring hur håret vuxit så fort, varför hon har löshår i – att det är konstigt. Barn och vuxna som rör utan hennes tillstånd. När håret är utsläppt eller i annan protective styling och hon har produkter i, tar klasskamrater i håret och säger kommentarer som ”varför har du gelé i håret??” Och torkar sedan av på hennes kläder (?!!) Hon är 9 år. Som tur är, är hon en väldigt tuff tjej som lärt sig att älska sitt hår och den hon är, trots samhällets försök att få henne att känna sig annorlunda.” ”Oj en hel del. Folk har kört handen i håret när jag har stått i köer. Tanter har greppat tag och sagt att jag är som en pudel eller till och med blivit besvikna för det inte var så mjukt som de trodde…” ”Fick rådet av en vit man att bara raka av allt hår”. ”Jag satt på en busshållplats och så kom en äldre dam sätter sig jättenära mig och utropar ”Åh jag måste få känna på ditt hår” och tar på mina flätor. Men det som stör mest är att alla har en åsikt om hur jag bör ha mitt hår. ”Åh kan du inte ha det utsläppt”, ”kan du ha afro”, ”det är så fint när det är rakt”, listan på förslag är lång. Själv skulle jag aldrig sitta och påtala för andra hur de bör stajla sitt hår.” ”Varför tror du jag rakade huvudet? Ba skoja (nästan)” Visa mer

Här hittar du fler texter från DN:s redaktion i Malmö