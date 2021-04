Vistelseförbud på parkeringar införs för att stoppa bilträffar

Under torsdagskvällen beslutade Trollhättans stad om vistelseförbud på parkeringarna vid Överby köpcentrum för att minska risken för smittspridning av covid-19, något som SVT Väst var först med att rapportera.

Vistelseförbudet gäller klockan 23.15–06.00 fredagar och lördagar från valborgsmässoafton och maj månad ut.

– Vi var angelägna om att få till det så fort som möjligt och det är klart att valborg är en sådan kväll som det festas en del, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande i Trollhättans stad till DN.

Diskussionen kring ett vistelseförbud har pågått sedan en tid tillbaka då ett flertal stora bilträffar ägt rum just på parkeringarna vid Överby köpcentrum, då upp mot 1.000 personer samlats. Beslutet har tagits i samråd med Smittskyddsenheten i Västra Götaland och Folkhälsomyndigheten.

– Det är direkt olämpligt. Flera varit oroliga för den här typen av samlingar och vi har därför tagit beslutet utifrån pandemilagstiftningen. Nu har polisen möjlighet att agera, säger Paul Åkerlund.

Under våren har polisen fått rycka in för att hindra flera stora bilträffar som arrangerats i Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla, något som bland annat TTELA rapporterat. I samband med detta stängdes Överbys parkering tillfälligt av under långfredagen i påskas.

Redan i höstas gjorde flera kommuner en kartläggning av problematiken och nyligen skapade länsstyrelsen en samverkansgrupp för att få bukt med problemet. Och nu har alltså Trollhättans stad beslutat om ett vistelseförbud på parkeringarna vid Överby köpcentrum.

Finns det inte en risk att de samlas på någon annan plats istället?

– Den risken finns, så är det. Men det här är två parkeringar som ihop blir en väldigt stor yta. Sen har vi stora ytor i närliggande kommuner också och de är välinformerade. Vi får väl se om de fattar något liknande beslut, säger Paul Åkerlund.

