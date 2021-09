Vittnade och hotades – nu vill Silver att andra får hjälpen han inte fick

Det är sen kväll på hotell Downtown Camper i Stockholm och Silver Edmén, 20, försöker koppla av. Men det går inte. I magen finns en välbekant klump, den som för tre år sedan föddes ur dödsångest men som i dag beror på glädje och nervositet.

Om några timmar ska han få Raoul Wallenbergs pris för sitt civilkurage, för att ha stått upp mot kriminella trots hot mot sitt eget liv.

– Jag blev helt chockad och superglad när de ringde. Det bevisar att det jag gjorde ändå betydde något och jag hoppas det kan inspirera andra, säger Silver Edmén.

Dagen därpå kommer han till prisutdelningen i festlokalen Wallmans salonger iklädd finbyxor och nystruken skjorta och slår sig ned vid ett långbord tillsammans med fyra andra unga som också ska belönas.

Bild 1 av 3 Kronprinsessan Victoria hyllar Silver Edmén och de fyra andra pristagarna av Raoul Wallenbergs pris för deras mod och för att ha stått upp för samhället. ”Precis som Raoul Wallenberg”, säger hon. Foto: Eva Tedesjö Bild 2 av 3 Efter att ceremonin får pristagarna en pratstund på egen hand med kronprinsessan. Frågan kommer upp om hon själv hamnat i en situation där hon varit tvungen att visa civilkurage. ”Inte något så dramatiskt som ni har varit med om”, säger Victoria. Foto: Eva Tedesjö Bild 3 av 3 Alla fem pristagare som fått utmärkelsen ”Ungt kurage” fick hålla tal på scen. Silver Edmén visste direkt vad han ville säga: ”Vi måste krossa tystnadskulturen.” Foto: Eva Tedesjö Bildspel

Alla uppmanas att ställa sig upp när kronprinsessan Victoria kommer för att hålla ett tal från en scen.

– Ni har, precis som Raoul Wallenberg, visat att ert engagemang och mod kan göra verklig skillnad, säger hon.

När prinsessan har poserat med pristagarna visas de in bakom ett svart draperi bakom scenen för att prata avskilt.

Victoria vänder sig till Silver.

– Var det självklart även för din familj att du skulle vittna?

Silver skakar på huvudet.

– Nej, nej. De ville att jag skulle dra tillbaka mitt vittnesmål på grund av alla hot. Jag också.

Motivering Raoul Wallenbergs utmärkelse Ungt kurage Silver Edmén får utmärkelsen år 2021 för att han ”med stort mod och civilkurage vittnat mot kriminella trots hot mot sig själv och sin familj. Efter att 'Nimo' anmälde en stöld eskalerade situationen och han och hans familj fick skyddad identitet och boende. Trots detta vittnade han mot gängen i domstol. Utan personer som 'Nimo' skulle inte rättssystemet fungera.” Priset delas årligen ut till unga mellan 13 och 20 år som ”med små resurser gjort stor medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang.” Utmärkelsen går i år även till: ■ Gabriella Antonic Svensson, 15 år, som hindrade en ung man från att begå självmord. ■ Mohamed Shueb, 21 år, startade ett volontärprogram för bloddonation i Somaliland samt en organisation i Kisa med fokus på unga, mentorskap och ledarskap. ■ Yousra El Mourabit, 18 år, Stockholm, får utmärkelsen för sitt medmänskliga antirasistiska och inkluderande arbete på sin gymnasieskola. Oskar Eriksson, 14 år, Ockelbo, och hans kompisar såg till att en dement kvinna som stod utomhus i minusgrader inte frös ihjäl. Visa mer

Silver, då 17 år gammal, satt och spelade spel en försommardag när han hörde ett välbekant motorljud utanför lägenheten. Genom fönstret såg han hur några tonåringar försökte köra i väg med hans kompis moped. Silver tog fram mobilen och började filma. Han ringde också 112 där en larmoperatör bad honom hålla koll, så Silver gick ut och iakttog dem på avstånd samtidigt som en polisbil gjorde en kraftig inbromsning.

”Vad heter du? Var bor du?”, frågade gänget som flockades runt honom

Patrullen hade kunnat ta Silver åt sidan för att prata ostört, i stället bad de honom peka ut killarna stående på gatan. Sedan hann polisbilen bara köra runt hörnet med en av de misstänkta innan hans kompisar flockades runt Silver, berättar han.

”Vad heter du?” ”Var bor du?”

Inombords växte den isande känslan av att vara röjd.

Länge levde Silver och Linda Edmén som gömda, men sedan ett år tillbaka behöver de inte längre skyddade personuppgifter. Foto: Eva Tedesjö

Lag och ordning har seglat upp som en av de allra viktigaste frågorna inför riksdagsvalet nästa höst. I många år var det en icke-fråga i väljarnas ögon, nu talar alla om att polisen måste bli bättre på att lösa brott.

Men hur ska det lyckas, om människor inte vågar prata?

För några år sedan slog rättsväsendet larm om att det har blivit svårare att få människor att anmäla och vittna om brott. Poliser och åklagare befarade att en tystnadskultur höll på att breda ut sig där rädsla men även skuld och skam får brottsoffer, ofta unga människor, att inte vilja medverka i polisutredningar. Det rapporterades också om fall där föräldrar hindrat sina barn från att vittna av rädsla för att de ska bli utsatta. De misstänkta kunde bo i samma område eller gå på samma skola. Var det värt det? frågade sig mammor och pappor.

År 2019 kom en rapport från Brottsförebyggande rådet men den gav inget säkert svar på om tystnaden faktiskt har blivit vanligare. Dessutom: hur mäter man det som aldrig blev av? Alla som egentligen ville berätta, men som aldrig vågade.

Det som betytt mest har varit stödet från vanliga människor som hört av sig och undrat om det finns något de kan göra, eller bara frågat hur de mår. Ibland sätter sig Silver och läser deras hälsningar för att påminna sig om att de flesta människor vill väl. Foto: Eva Tedesjö

Däremot visade statistiken att antalet som fällts för övergrepp i rättssak, genom att ge sig på ett brottsoffer eller vittne, faktiskt har minskat. År 2009 dömdes 757 personer, tio år senare hade siffran sjunkit till 518. Men det leder till nästa fråga, om de grova brottslingarnas metoder smittat av sig på vardagsbrott?

Det Silver Edmén såg var ju inget mord, utan en stulen moppe. Och de misstänkta var tonåringar, yngre än han själv. Ändå blev konsekvenserna som om han hade bevittnat en skjutning och kanske är det så man ska förstå tystnadskulturens psykologi. Gärningsmännen behöver inte ens göra något. Rädslan slår rot.

Och i Silvers fall gick de från ord till handling.

Det tog bara några timmar efter att Silver pekat ut de misstänkta innan ett gäng med ansiktena dolda i luvtröjorna började cirkla runt lägenheten. Bevaka honom.

En sommarkväll blev han konfronterad på stan. Gänget sade att de bara ville snacka, men i gatlyktans sken såg Silver vilka de var – dem han pekat ut.

Han berättar att de krävde att han skulle ta tillbaka sitt vittnesmål och misshandlade honom.

Silver lyckades fly men bakom sig hörde han skriken.

”Jag ska ta dig din jävel!”

Silver Edmén, då 17 år gammal, satt bakom neddragna persienner hela sommarlovet. Utanför hörde han hur gänget som han pekat ut körde runt på sina mopeder. Höll koll på honom.

Den första kvällen gömde Silver sig hos sina morföräldrar, sedan satt han hemma under sommarlovet bakom persiennerna medan hans mamma Linda jagade hjälp med mobilen limmad i handen.

De behövde ett skyddat boende, en säker plats. ”Du är i konstant försvarsläge”, sade en läkare när han undersökte Silver.

Men familjen hamnade i en karusell där olika instanser hänvisade till regelverket och varandra, eller till att det var semestertider. Snart insåg Linda att hennes son fallit genom en maska i samhällets skyddsnät, ett hål som inte fångade upp unga brottsoffer.

I ren desperation försökte hon nå politiker på alla nivåer, från stadsdelen där de bodde ända upp till Europaparlamentet. Kanske kunde de som hade det yttersta ansvaret göra något, tänkte Linda.

När vi träffades första gången höll hon upp sin mobiltelefon.

– Titta här, sade hon.

Ändlösa sms, samtal och mejl – men ingen hjälp.

När Silver var hotad försökte hans mamma Linda Edmén desperat få hjälp av samhället så att de skulle kunna bo på en säker plats. Hon kontaktade myndigheter, lokalpolitiker, riksdagsledamöter och till och med Europaparlamentariker. Men hon och Silver fick ingen hjälp. Foto: Eva Tedesjö

Linda kunde inte gå till jobbet där hon var företagets ansikte utåt och medan tiden gick sinade hennes sparkonto.

Ljuset i mörkret blev en enskild polis som gjorde allt han kunde men som till slut inte såg någon annan utväg än att uppmana familjen att försöka flytta på egen hand, hur fel det än kändes i polishjärtat.

Första gången jag träffade Silver och Linda var efter månader av diskussioner. De levde fortfarande gömda och slets mellan viljan att belysa ett samhällsproblem, och risken för sina egna liv.

Till slut skrev jag ett reportage i Svenska Dagbladet där de kallades ”Nimo” och ”Maria”.

Då hade Silver hunnit fylla 19 år och vant sig vid att alltid ta olika vägar till och från skolan. Mobilen var tyst, vännerna hörde inte längre av sig av rädsla för att det kunde vara farligt. Med blicken i backen sade Silver att han förstod dem.

”Show me a hero and I'll write you a tragedy.” Så lyder ett bevingat citat från den amerikanska författaren F Scott Fitzgerald.

Livet för Silver Edmén har livet blivit normalt igen, så normalt som det nu någonsin kan bli. Hans vänner som inte vågade träffa honom har kommit tillbaka. Foto: Eva Tedesjö

Exempel på åtgärder som behövs, enligt Silver och hans mamma Linda och deras förening Våga vittna. ■ En medvetenhet om att även ett litet brott kan få stora konsekvenser. ■ Skärpta straff även för vardagsbrott och för övergrepp i rättssak. ■ Lätta på omedelbarhetsprincipen som förenklat innebär att domstolarna ska döma utifrån det som sägs i rättssalen, inte på vad människor sagt i tidiga polisförhör, för att minska risken att vittnen utsätts för påtryckningar. ■ Ta bort möjligheten för misstänkta att ta med sitt gäng till rättegången för att minska risken att utsättas för påtryckningar. ■ Inrätta en kontaktperson som är spindeln i nätet gentemot alla myndigheter och instanser. ■ Ekonomisk hjälp om man under en längre tid tvingas flytta eller sluta sitt arbete på grund av hotsituationen. Visa mer

Efter att Silvers öde blev känt i fjol har allt förändrats. Två lagförslag om ökat stöd till brottsoffer och vittnen, Lex Nimo, har lagts fram. Hans fall har debatterats i riksdagen och makthavare och polischefer har hört av sig för att fråga vad de kan göra.

Nyligen lyfte partiledaren Nyamko Sabuni (L) fram Silver som en hjälte i ett offentligt inlägg på Facebook.

Det är den ena sidan av historien.

Den andra är en tonåring som inte längre ville leva, som en dag greppade en kastrull köttfärssås hemma i köket och kastade den i väggen så att den färgades brun. När det var som allra värst vädjade Silver till polisen att glömma alltihop men fick svar att det är vittnesplikt när man är kallad till rättegång.

För egna pengar köpte Silvers morföräldrar en utlandsresa åt honom och Linda i hopp om att de kanske skulle känna sig trygga och lyckas sova en hel natt. Liggande vid en pool sade Nimo till sin mamma att han inte längre behövde titta sig över axeln. Efter en liten stund såg hon hur han somnade i solstolen.

När det var som värst kunde Silver Edmén, då 17 år gammal, inte sova utan ville hålla mammas hand igen.

Men när de kom hem fanns det fortfarande inget skyddat boende – och två veckor senare skulle skolan börja igen.

Silvers advokat Thomas Bodström försökte peppa: ”Vi måste gå hela vägen, vi måste vinna. De ska bli dömda, annars fortsätter de.”

Silver vann inte. Gänget som misstänktes ha stulit mopeden gick fria och något åtal för övergrepp i rättssak väcktes aldrig, trots att Silver blev hotad.

Däremot fälldes en person för själva misshandeln, för att ha slagit Silver ute på stan. Han fick samhällstjänst och böter, Silver ett skadestånd på 5 000 kronor.

Hjälteglorians pris.

Strax före prisutdelningen tar Silver fram papper och penna och skriver ett kort tacktal.

När det är hans tur på scenen och allas blickar riktas mot honom, ligger fusklappen kvar i bakfickan. Han vet vad vill få fram. Med hög och stadig röst säger han: ”Vi måste krossa tystnadskulturen.”

I dag är livet normalt igen, eller så normalt det nu kan bli. Visst, reflexen att titta sig över axeln finns kvar men familjen lever inte längre med skyddad identitet. De flesta av Silvers vänner har kommit tillbaka och han lyckades till slut samla kraft och ta sin gymnasieexamen.

”Tänk dig att som förälder vara orolig varje gång ditt barn går ut genom dörren. Att varje gång undra om han kommer hem, eller om polisen ska ringa och berätta att det hänt något”, säger Linda Edmén. I flera år levde hon och sonen Silver med skyddad identitet, utlämnade till varandra. Foto: Eva Tedesjö

”När jag och mamma behövde hjälp svarade ingen. Nu har vi plötsligt politikernas öron”

Som barn hade Silver andra drömmar men i höst ska han plugga juridik för att arbeta för en förändring.

– Nu mår jag bra men själva grundproblemet har jag inte släppt. Det ser fortfarande likadant ut i samhället och jag kan inte tänka mig att leva i ett Sverige där brottsoffer och vittnen hotas till tystnad. När jag och mamma behövde hjälp svarade ingen. Nu har vi plötsligt politikernas öron, säger Silver.

Då, för tre år sedan, sade Silver att han inte skulle vittna igen ens om det gällde mord. Jag frågar om han fortfarande känner så.

– Jag märker hur allt yngre killar går in i gängen och använder deras metoder medan samhället ligger 30 år efter. Det som krävs är konkreta åtgärder, då skulle jag kunna vittna igen, säger Silver.

Tillsammans med sin mamma håller han på att starta en förening, Våga vittna, som både ska opinionsbilda och stötta drabbade. Linda har också engagerat sig politiskt i Liberalerna.

– Mina barnbarn ska inte behöva uppleva det Silver upplevde. Mina, eller någon annans barnbarn. Det här får aldrig bli ett normalläge. Nu måste det hända något.

Lagförslag uppkallade efter Silver Edmén – Lex Nimo Både Liberalerna och Moderaterna har lagt fram förslag för att skydda vittnen och brottsoffer, exempelvis en särskild polisenhet med samlat ansvar för vittnesskyddet i hela landet, minskad sekretess mellan myndigheter, kontaktförbud och elektronisk fotboja. Andra förslag blir dock aktuella först vid grov brottslighet så som anonyma vittnen och kronvittnen, att en misstänkt får lägre straff för att lämna uppgifter om andra. Även Socialdemokraterna har lagt fram liknande åtgärder samt ett förslag om att öka möjligheten att tvångsomhänderta unga. Visa mer

Otillräckligt stöd till unga brottsoffer Brottsoffer som är 15–19 år tycker inte att de får tillräckligt stöd och vänder sig hellre till familj och vänner än till organisationer och myndigheter. Det visar socionomen Sara Thunbergs avhandling från ifjol. I avhandlingen efterlyses en enda kanal för att få stöd så att man slipper slussas runt i systemet i samband med ett brott. Visa mer