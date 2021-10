Vraket utanför Umeå identifierat – härstammar från 1800-talet

I mitten av september genomförde Sjöfartsverket sjömätning i höjd med Holmsund utanför Umeå. Då hittade man ett 74 meter långt vrak på 35 meters djup. Vraket var till en början oidentifierat och Sjöfartsverket genomför inga vidare undersökningar av upptäckta vrak.

– Nej, vår uppgift är ju att undersöka hur farleden ser ut undertill. På det sättet kan vi säkra upp och göra det tydligt för sjöfarare var det är säkert att ta sig fram. Vilket bidrar till den allmänna sjösäkerheten i området, säger Carl-Johan Linde, presschef på Sjöfartsverket.

För identifikation brukar antingen privatdykare stå eller statens maritima museum, enligt Carl-Johan Linde.

Sjöfartsverkets fynd väckte intresset hos Simon Kenttä och hans dykarkamrater.

– Vi är några stycken som brukar dyka tillsammans. Och när vi såg att Sjöfartsverket gjort ett fynd, började vi nysta lite i det här vraket. Vi började söka av området med en ais-sändare, säger Kenttä.

Efter ett tag lyckades de ringa in fyra platser under vattnet på vilka de trodde att skeppet kunde befinna sig.

– Vi var nere och dök på tre av de här platserna och hittade absolut ingenting. Det var nästan så man trodde att allt var förgäves.

Men de gjorde ett fjärde försök. Simon Kenttä beskriver hur dykarna gick ner på 35 meters djup.

– Vi följer en lina ner, man ser absolut ingenting, utom ljuset från lampan. Det är becksvart i övrigt. Så plötsligt skymtar man vraket, direkt är det jättefina trädetaljer som dyker upp. Det kändes fantastiskt, säger Simon Kenttä.

Gruppens målsättning med dyket var att försöka identifiera fartyget.

– Vi började simma runt och leta efter detaljer, namnet brukar finnas på en skeppsklocka och de brukar ofta finnas kvar, så vi letade efter en sådan. Ganska snabbt hittade vi en ratt på vilken det stod ”Annie”. Senare också skeppsklockan, som också hade namnet ingraverat. Sen hittade vi mässingbokstäver som hade suttit på kölen på själva fartyget. Några hade ramlat ner men vissa av dem var kvar och också bokstäverna tillsammans bildade ordet ”Annie”.

Bild 1 av 2 Ratten var bland det första som dykargruppen upptäckte. Foto: Mikael Rönnkvist/ Simon Kenttä/ Västerbottens-Kuriren Bild 2 av 2 Vissa av bokstäverna som bildat namnet på kölen hade ramlat av, medan andra satt kvar och bildade hela namnet. Foto: Mikael Rönnkvist/ Simon Kenttä/ Västerbottens-Kuriren Bildspel

Annie var en lastgångare och kom från Storbritannien. Enligt Västerbottens-Kuriren som tagit del av brittiska domstolshandlingar byggdes fartyget i Sunderland 1877 och ägdes sedan 1889 av Frederick Gordon i Newcastle. Den 16 juli 1891 hade Annie varit i Sävenäs och lastats full med virke och bjälkar. Hon gick på grund i Ängesön utanför Holmsund och började ta in vatten. En ångare kom till undsättning och försökte bogsera Annie in mot Umeå. Men fartyget sjönk med sin last den 17 juli. Det blev en rättsprocess av olyckan. Rättegång hölls senare i South Shields och rätten fann andre styrman skyldig till att ha styrt fartyget vårdslöst och kaptenen ansågs inte ha angett rätt kurs. Både andre styrman och kaptenen dömdes till sex månaders avstängning.

– Dock var det ingen som kom till skada i samband med att Annie sjönk. Så det är ju skönt att veta att det inte var några människor som omkom, säger Simon Kenttä.

Han säger också att det är ovanligt att hitta såhär välbevarade vrak från 1800-talet på endast 35 meters djup.

– I vanliga fall får man gå ner till 70-meters djup för att hitta liknande vrak som är så gamla. De brukar ofta ha väldigt fina detaljer i trä, när de är såhär gamla och i bra skick. Vi kikade in lite i fartyget och såg korridorer med stängda dörrar och fina utsmyckningar i taket, säger Simon Kenttä.

Han vill gärna dyka vid Annie igen men har ingenting planerat i nuläget.

– Vi ville ju identifiera vraket och det har vi gjort. Nästa gång ska vi dokumentera alla detaljer, säger Simon Kenttä.