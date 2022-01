V:s Daniel Bernmar: ”Borgerligheten vill göra Göteborg till Stockholm 2.0”

En av nyckelfrågorna i kommunalvalet i Göteborg i september blir hur relationen mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna utvecklas.

Den har varit kärv under ett par år trots att de ofta är överens i typiska höger-vänsterfrågor. Och inspirerade av tillflödet av nya medlemmar samtidigt som partiet till skillnad från S har plats i kommunstyrelsens presidium, med det inflytande det ger, befinner sig V i ett gynnsamt utgångsläge.

DN frågar kommunalrådet och gruppledaren Daniel Bernmar:

Ett valår börjar. Hur är magkänslan? Oro? Förväntan?

– Stor förväntan! Vänsterpartiet är nu Göteborgs största parti sett till antalet medlemmar, över 3 000. Det är helt fantastiskt och vi ser fram emot att fler engagerar sig för ett mer rättvist Göteborg.

Om du skulle formulera en valaffisch, vad skulle det stå på den?

– Vi är ett demokratiskt parti, jag bestämmer inte. Men jag skulle i dag skriva ”En välfärd att lita på, vi bygger ett starkare Göteborg”.

Vad ser du som era två viktigaste lokala valfrågor?

– Där borgerligheten har misslyckats mest, med bostäder och jämlikhet, där detta har negligerats eller motarbetats. Vi måste bygga bort bostadsbristen, inte sälja ut, och motverka marknadsskolan. Inga barn ska lämnas utanför. Och vi behöver en förebyggande social välfärd.

Här i stadsdelen Hjällbo i nordöstra Göteborg inhämtas just nu intresse från boende om de vill ombilda sina hyrda kommunägda lägenheter till bostadsrätt. Foto: Lars Näslund

Vad tror du det främst blir politisk strid om i Göteborg?

– Jag tror den främst står om att borgerligheten vill göra Göteborg till ett Stockholm 2.0, och då blir det strid om utförsäljningar, nedskärningar, ombildningar. Det som varit i Stockholm kommer nu till Göteborg och med det följer det som Handelskammaren i Stockholm varnar för, att folk med vanliga löner inte längre har råd att bo där.

Om du plötsligt fick ett par miljarder över, var skulle du lägga dem?

– En väldigt bra fråga! Så har det sett ut flera år nu där vi föreslagit att vi ska använda resurserna som lagts på hög medan styret valt en Joakim von Anka-metod. Varje januari-februari lägger vi förslag om hur överskottet bör användas, till exempel som i vårt så kallade julklappsyrkande nyligen med mer till barnfamiljer, lovaktiviteter och resor i kollektivtrafiken.

I talarstolen under ett fullmäktigesammanträde 2019. Foto: Tomas Ohlsson

Snart har en mandatperiod gått. Vad har ni lyckats bäst med?

– Vi har lyckats ta på oss ledartröjan i oppositionen och stoppat högerstyrets utförsäljningar, som med Hotel Eggers och Konserthuset. Vi har drivit de andra framför oss i frågor som simskola, skolböcker, stopp för ohälsoscheman i äldreomsorgen, fått dem att vända kring Sluta skjut!, avsatt mer resurser mot våld i nära relationer och i föreningsstöd.

– En opposition ska inte kunna åstadkomma så här mycket egentligen.

Vad irriterar dig att ni inte lyckats med?

– Det svåraste just nu är att vi under oktober-november inte fick med oss de andra för att justera budgeten för 2022. Vi försökte, vi knackade på dörren, men ingen öppnade. Vi får vänta tills de inser allvaret, då tar vi tag i det igen.

Emmyly Bönfors är kommunalråd för Centerpartiet i Göteborg. Foto: Centerpartiet

Nämn en politiker, i Göteborg eller landet i övrigt, utanför ditt eget parti som du tycker är skicklig eller inspireras av?

– Jag vet inte om jag inspireras av någon sådär... men Emmyly Bönfors (Centerpartiets gruppledare i Göteborg, DN:s anm) har visat att hon är en skicklig och pragmatisk hantverkspolitiker på sitt område, miljö- och klimat. Givet den splittrade Göteborgspolitiken är det imponerande.

Göteborgspolitiken är splittrad i fem partikonstellationer. Dina tankar om styret efter valet?

– Det är självklart för Vänsterpartiet att vara samarbetsinriktade. Vi har alla planer på att delta i det arbetet. Vi vill ha ett samarbete till vänster i politiken, med S, MP och Feministiskt initiativ. För att skapa ett tryggt och starkare Göteborg måste man vara samarbetsinriktad.

En bild från dagen före valdagen 2018: Dåvarande V-partiledaren Jonas Sjöstedt håller tal i Bergsjön i Göteborg. Daniel Bernmar i publiken. Foto: Adam Ihse/TT

Någon särskild bokläsning du bockar av under helgledigheten?

– Jag läser många böcker på en gång. Jag vill avsluta Jonas Sjöstedts Allt kommer att bli bra och har George Orwells The Road to Wigan Pier och Ursula K. Le Guins The Dispossessed i högen.

Hur löd ditt personliga nyårslöfte?

– Sånt berättar man väl inte..? Jag har ett men håller det hemligt! Jag kan dock avslöja att fjolårets misslyckades jag med.