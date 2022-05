Wetterstrand: Jag tackade nej till att bli minister

VAL 22

Hon var partiledaren som ledde Miljöpartiet till sina största framgångar hittills. När Maria Wetterstrand avgick som språkrör 2011 hade MP fått 7,3 procent av rösterna i valet året innan. Därefter försvann hon från den politiska scenen och hon har aldrig saknat den.

– Inte alls. Jag har ju haft möjligheten att komma tillbaks om jag hade velat men det har jag sagt nej till ett antal gånger under åren.

Hon har erbjudits olika ministerposter men hon vill inte gå in på vilka.

– Det har varit ett antal tillfällen när det bytts ut ministrar som det har varit uppe till diskussion. Men de gav upp ganska snabbt för de visste vad jag skulle svara.

I återvinningsgallerian Retuna i Eskilstuna samsas en rad butiker som säljer begagnade prylar. Foto: Magnus Hallgren

Vi träffar Maria Wetterstrand i återvinningsgallerian Retuna i hennes gamla hemstad Eskilstuna. Här samsas Stadsmissionen med försäljare av sliten hemelektronik, begagnade gräsklippare och Ikeas second handbutik. Hon är hemma för att besöka föräldrarna och se till sommarstugan vid Mälaren, som hon delar med sin syster.

– Hon köper alla grejer till stugan härifrån, säger Maria Wetterstrand när vi passerar de små butikerna med bättre begagnade prylar.

Fakta. Maria Wetterstrand Föddes 1973 i Eskilstuna. Har magisterexamen i biologi vid Göteborgs universitet. Gick med i Miljöpartiet 1988. Var språkrör för Grön ungdom under åren 1996-1999 tillsammans med Paulo Silva. Språkrör för Miljöpartiet 2002-2011 tillsammans med Peter Eriksson. Sedan 2020 vd för Miltton Europe i Bryssel. Visa mer

Under sin tid som språkrör var Maria Wetterstrand starkt engagerad i flyktingfrågan och förhandlade bland annat fram en uppmärksammad migrationsuppgörelse med alliansregeringen 2011. En uppgörelse som i efterhand fått hård kritik inte minst från partierna på högerkanten. M-ledaren Ulf Kristersson har kallat den för ”djupt skadlig” men Maria Wetterstrand avfärdar kritiken.

– Jag tycker att Sverige ska vara ett land som har en generös asylpolitik och är beredda att ta lite obekvämligheter när det gäller att hjälpa människor som är på flykt från krig. När vi nu har den största flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget måste vi acceptera att det blir lite jobbigt för oss också.

Det här handlar om människor som inget hellre vill än att bo kvar i det land som de kommer ifrån

Efter flyktingkrisen 2015 svängde de flesta partier i sin syn på migrationspolitiken. MP fick i regeringsställning gå med på flera smärtsamma förändringar för att bromsa antalet flyktingar som sökte sig till Sverige. Under Ukrainakriget har statsminister Magdalena Andersson och flera andra ministrar återupprepat att Sverige inte ska ta emot en lika stor andel som 2015.

– Jag blir bara ledsen när jag hör sånt. Att det är det politiska budskapet i det här läget är bara deprimerande. Det här handlar om människor som inget hellre vill än att bo kvar i det land som de kommer ifrån. Och så ska vi poängtera att vi inte ska ha så många hit.

Maria Wetterstrand bor numer i Bryssel och är chef för ett PR-konsultkontor. Foto: Magnus Hallgren

Efter flera år i Finland bor Maria Wetterstrand numera i Bryssel. Ex-maken Ville Niinistö är finsk EU-parlamentariker och själv jobbar hon som VD för pr-konsultbyrån Milttons kontor i den belgiska huvudstaden. Uppdragsgivarna är finska och svenska företag som behöver hjälp med att förstå EU och hitta rätt bland de olika institutionerna. Men hon vänder sig mot att kalla det för lobbyverksamhet.

– Vi hjälper dem att föra fram sina budskap till beslutsfattare i Bryssel. Jag går inte själv och pratar med någon av mina gamla kompisar i De gröna och säger vad de ska tycka.

Redan under språkrörstiden var Maria Wetterstrand obekväm med media. Hon tyckte att att det sällan gavs plats för längre resonemang och att journalisterna mest letade efter det spektakulära. Under intervjuer ville hon gärna göra en längre utläggning om bakgrunden innan hon levererade svaret.

Under många år led Maria Wetterstrand av ”nyhetsfobi” - hon varken såg eller läste nyheter över huvudtaget. Foto: Magnus Hallgren

Hon är fortfarande misstänksam inför mediekontakter och återkommer flera gånger under vårt samtal med skeptiska kommentarer om journalister.

– Jag har inte varit ledsen över att journalister inte har ringt, jag har snarare blivit superstressad när någon ringt från ett dolt nummer. Det har gått över nu. Men det var väldigt länge som jag inte ens kunde titta på nyheter.

Hon kallar det själv för att hon har lidit av nyhetsfobi.

– Helt irrationellt höga stressnivåer för något som uppenbart inte är farligt. Som när du träffar på en liten spindel – om du har sådana fobier. Du vet att du är mycket större än spindeln men blir ändå stressad. Så har det varit med mig och nyheter.

Under flera år varken läste eller tittade hon på nyheter, inte ens under de sista åren som språkrör. Hon har inget tydligt svar på vad det kan bero på men funderar på om det kan handla om en stress för att något skulle handla om henne. Eller att hon skulle känna sig tvingad att agera på det som rapporteras. Under en period sammanfattade MP:s kommunikationsavdelning varje morgon det som hon absolut måste veta i ett sms.

– Det värsta var nyhetssändningar på tv. Radio har jag faktiskt aldrig lyssnat på.

Sedan dess har nyhetsfobin släppt successivt.

– Nu läser jag nyheter varje dag faktiskt. The Guardian, SVT, DN och ibland The Economist. Det har varit en långsam invänjning. Det jag ännu inte kommit tillbaka till är kvällspress.

Som biologistudent skrev Maria Wetterstrand ett arbete om vattenreningsanläggningen i Eskilstuna. Foto: Magnus Hallgren

På andra sidan vägen från Retuna ligger en stor reningsanläggning som förser Eskilstunaån med friskt vatten. Stora dammar i motorvägens skugga som ger liv åt både djur och fåglar. Under sin tid som biologistudent skrev Maria Wetterstrand ett arbete om just den här anläggningen och miljöengagemanget är intakt sedan universitetsåren.

Men trots att klimatfrågan ligger högt på agendan även bland många andra medborgare har hennes gamla parti svårt att lyfta i opinionen. MP ligger ofta under fyraprocentsspärren och riskerar att åka ur riksdagen i höstens val. Sent i höstas lämnade partiet regeringen och Maria Wetterstrand tycker att det var ett självklart val.

– I stunden blev det lite kaotiskt och även jag blev tagen på sängen. Men om man tittar på den konkreta situationen så fanns det inte så mycket val. Allt man drivit igenom i budgeten försvann. Det hade blivit knepigt att sitta och administrera en budget som man själv inte varit med och påverkat.

Hon sammanfattar det som ”superknepigt” för ett litet parti att sitta i samma regering som Socialdemokraterna. Flera europeiska gröna partier har liknande dystra erfarenheter av att ingå i regeringssamarbeten men Maria Wetterstrand menar att man ändå inte kan låta bli att göra det om chansen kommer på nytt.

– Det är klart att ett grönt parti måste gå in och ta ansvar – med de risker som det innebär. Jag tror att riskerna är ännu större i Sverige där vi har idén om att en regering aldrig får visa oenighet utåt. Det blir aldrig transparent för väljarna vad de olika partierna i regeringen egentligen vill.

Borde MP ha varit öppnare med vad de tyckte i regeringsställning?

– Jag menar att vi generellt borde ha en annan ordning när det gäller att visa väljarna vilka diskussioner som pågår och vem som tycker vad. I Finland lägger varje departement öppet fram sina budgetförslag inför budgetförhandlingen. Du kan gå in och läsa vad minister X ville ha för att finansiera sina områden. Sen kan du i efterhand konstatera om vederbörande fullständigt misslyckades i de interna förhandlingarna.

...hon är bättre än de flesta sossar som jag har träffat genom åren

Hon räknar med att Magdalena Andersson kommer att vara statsminister även efter höstens val.

– Jag tror att hon kommer att gå från klarhet till klarhet. Hon är kanske inte min favoritpolitiker men jag tycker att hon är bättre än de flesta sossar som jag har träffat genom åren. Hon vågar ha lite åsikter och stå upp för dem och argumentera för dem. Det hoppas jag att hon fortsätter med i valrörelsen.

Om Finland inte går med i Nato bör också Sverige stanna utanför, anser Maria Wetterstrand. Foto: Magnus Hallgren

I både Sverige och Finland pågår just nu en intensiv debatt om våra länder ska söka medlemskap i Nato. Som gammal Natomotståndare är Maria Wetterstrand fortfarande väldigt skeptisk till ett medlemskap. Hon tycker att det finns ett behov av alliansfria länder i världen och att ett utökat Nato riskerar leda till en global upprustning.

– Inga länder kan driva kärnvapennedrustning för alla är med i en kärnvapenallians.

Samtidigt kan det bli så att den säkerhetspolitiska analysen landar i att det bästa för Sverige är att gå med i Nato.

– Beslutet kanske ändå hamnar där. Men jag tycker att vi ska låta Sveriges medborgare vara med och bestämma det i ett val. Åtminstone att det ska vara en fråga som diskuteras i en valrörelse så att människor också kan väga in det i bedömningen när de ska välja vem de ska rösta på.

Det har gått drygt tio år sedan Maria Wetterstrand lämnade politiken – och hon längtar inte tillbaka. Foto: Magnus Hallgren

Mycket av diskussionen handlar om Sverige ska gå hand i hand med Finland i Natofrågan. Maria Wetterstrand anser att det är relevant att förhålla sig till det finska beslutet.

– Om Finland inte går in i Nato så ska inte Sverige heller göra det. Det skulle vara väldigt olämpligt att Finland som enda nordiska land inte går in i Nato. Men om Finland går in i Nato så tycker jag inte med samma självklarhet att Sverige ska göra det.

– Samtidigt är Finland på en helt annan nivå när det gäller Natodebatt och Ryssland. Deras kunskapsnivå i den här debatten är mycket högre.

Fakta. MP:s valresultat 1982 1,65% 1985 1,50% 1988 5,53% 1991 3,38% 1994 5,02% 1998 4,50% 2002 4.60% 2006 5,24% 2010 7,34% 2014 6,89% 2018 4.41% Källa: SCB Visa mer

Läs mer:

Maud Olofsson: Jag kräks på självupptagna gubbar