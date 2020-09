Wilmas mördare hävdar sin oskuld – nu når fallet hovrätten

Mordet på 17-åriga Wilma Andersson rev upp ett sår av sorg och ilska i Uddevalla. Flickans försvinnande engagerade tusentals frivilliga som genom tröstlösa vinterdagar letade efter hennes kvarlevor i mörka skogar, diken, vattendrag och vikar i och runt staden.

Tishko Ahmed, den unge man som snart häktades som misstänkt för mord, dömdes i slutet av juli till livstids fängelse för just det brottet. Men Wilma Anderssons 23-årige före detta pojkvän har i såväl polisförhör som under förhandlingen i Uddevalla tingsrätt nekat till all form av inblandning i flickans död. Tillsammans med sin försvarsadvokat Beatrice Rämsell har han överklagat tingsrättsdomen, som nu ska prövas i hovrätten.

En av flickans kroppsdelar hittades av polisen i en resväska i en garderob i Tishko Ahmeds lägenhet. Kroppsdelen var inlindad i folie från vilken polistekniker har säkrat 23-åringens fingeravtryck. Rester av hennes blod har hittats på köksknivar i lägenheten.

Wilma Anderssons kropp har dock inte påträffats och i överklagandet hävdar Tishko Ahmed genom sin advokat att utredningen varken har visat hur hon dog – och att hon faktiskt blev mördad – eller att det var han som i så fall mördade henne.

I en resväska i en garderob i Tishko Ahmeds lägenhet hittade polisen en av Wilma Anderssons kroppsdelar. Foto: Polisen

”Enligt vår uppfattning bör åtalet för mord ogillas redan här eftersom vi faktiskt inte känner till varför eller hur målsäganden avlidit. Det går därför inte att utesluta att hon avlidit av andra orsaker än genom uppsåtligt dödande. Möjliga alternativa händelseförlopp måste prövas av domstolen oavsett om dessa invänds av Tishko eller inte”, står det i överklagandet.

Beatrice Rämsell gör i skrivelsen en poäng av att polisen först 14 dagar efter Wilma Anderssons försvinnande hittade hennes kroppsdel i Tishko Ahmeds lägenhet, trots att anhöriga och poliser redan hade letat igenom bostaden. Hon skriver också att om den morddömde mannen flyttat på kroppen så är det märkligt att ingen granne eller förbipasserande observerat honom:

”Man måste fråga sig om det över huvud taget är praktiskt möjligt att förflytta en kropp som saknar åtminstone en kroppsdel och som rimligtvis borde läcka en del kroppsvätskor utan att lämna minsta spår efter sig och utan att någon gjort någon som helst iakttagelse om detta.”

Hundratals Uddevallabor strömmade till för sörja och visa sin respekt för den mördade 17-åringen Wilma Andersson. Foto: Tomas Ohlsson

Hon vill också göra gällande att uppgifter från flera av de vittnen som hördes i tingsrätten borde ifrågasättas då det finns en möjlighet att de tagit del av varandras utsagor genom rapportering i nyhetsmedier.

Varken åklagare eller försvarare har till hovrätten lämnat någon ny bevisning i ärendet och rättens uppgift blir därför i första hand att på nytt värdera den bevisning som ligger till grund för den fällande tingsrättsdomen.

Förhandlingen inleds i dag, onsdag, och avslutas nästa månad. Bara fyra dagar är vikta till förhandling i rättssalen, återstående tid kommer hovrätten att ägna åt att lyssna till inspelningar från rättegången i Uddevalla.

