Ytterligare 174 dödsfall registrerade – men så många dör egentligen per dag

Under det senaste dygnet har ytterligare 174 dödsfall registrerats hos Folkhälsomyndigheten. Totalt 6.972 personer med covid-19 har därmed avlidit i Sverige, 3.188 kvinnor och 3.784 män.

Dödsfallen kopplade till covid-19 har omkring tredubblats från mitten av oktober till mitten av november, enligt siffror från Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport. Vecka 46 och 47 inträffade i snitt 26,7 respektive 22,1 dödsfall per dag. Att jämföra med vecka 43 och vecka 44 då det dagliga snittet låg på 6,1 respektive 11,4 dödsfall.

Jämfört med i våras är siffrorna från den senaste veckorapporten fortfarande betydligt lägre. Under vecka 15 och 16 registrerades i snitt över 90 covidrelaterade dödsfall per dag, enligt veckorapporterna från i slutet på april.

174 är en av de högsta så kallade dygnssiffrorna som rapporterats in i Sverige. Den innebär dock inte att 174 personer avlidit under gårdagen. Folkhälsomyndighetens uppdatering är en redovisning av alla fall som rapporterats in från regionerna det senaste dygnet. Först efter det sorteras dödsfallen utifrån vilken dag de inträffat.

Den tidigare dagliga uppdateringen från Folkhälsomyndigheten sker nu endast fyra gånger i veckan mellan tisdag och fredag.

Både den 8 och den 15 april dog 115 personer till följd av covid-19, då handlar det inte om en snittsiffra utan i faktiska tal. Det är den högsta dagliga dödssiffra som Sverige har haft.

Vi är nu inne i vecka 49. Eftersom antalet bekräftade fall av covid-19 fortsatt har ökat under de senaste veckorna, om än i minskande takt, är det troligt att så även sker med dödstalen.

På onsdagen rapporterades 5.400 nya bekräftade sjukdomsfall.