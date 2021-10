100-åring åtalas för medhjälp till tusentals mord under Förintelsen

När 14-åriga Emil kom till koncentrationslägret Sachsenhausen tvingades han gå en sjuhundra meter lång sträcka, runt, runt, från tidig morgon till sen kväll. Det var ont om läder i Andra världskrigets Tyskland, och liksom många andra lägerfångar beordrades tonårspojken att prova ut skor i olika material, storlekar och skick.

– De gick 70–80 kilometer om dagen. Det var tack vare att han var en duktig idrottare, redan som ung, som han överlevde, säger advokaten Thomas Walther, som är målsägandebiträde för den i dag 92-årige mannen.

Emil är bosatt i Israel och är en av de målsägande som vittnar i det som kan bli den sista rättegången mot en person som arbetat i ett koncentrationsläger under Förintelsen.

Den åtalade har i sin tur hunnit fylla 100 år. Mannen, som i tyska medier kallas Josef S, ska ha arbetat som vakt i Sachsenhausen mellan 1942 och 1945, med undantag för hösten 1943 då han tjänstgjorde i ett annat läger.

Koncentrationslägret Sachsenhausen byggdes 1936, och sågs av nazisterna som ett typexempel på hur ett Förintelseläger skulle kunna se ut. Foto: SZ Photo/TT

Under Josef S tid som vakt sköts sovjetiska krigsfångar ihjäl i lägret. Andra lägerfångar mördades i gaskammare, eller avled till följd av de svåra förhållandena i lägret. När Sachsenhausen befriades, den 22 april 1945, hade minst 30 000 människor dött här.

Josef S åtalas för medhjälp till 3 518 mord.

– Han har ännu inte uttalat sig om anklagelserna, säger mannens försvarsadvokat, Stefan Waterkamp, till DN.

100-åringen har enligt en läkarbedömning ”begränsad förmåga” att delta vid rättegången. På grund av sin höga ålder kommer han att närvara två och en halv timme i taget, under 22 dagar. Av samma anledning lär Josef S inte behöva avtjäna något fängelsestraff, även om han skulle bedömas vara skyldig.

I koncentrationslägret avled fångar till följd av hunger, sjukdomar, tvångsarbete och misshandel. 1943 byggdes en gaskammare i lägret. Foto: AP

Mannen är enligt lokaltidningen MAZ bosatt i en villa i ett attraktivt bostadsområde i Brandenburg an der Havel, drygt sju mil väster om Berlin. Mannen var i 20-årsåldern när han arbetade i koncentrationslägret Sachsenhausen. Enligt åtalet är han medskyldig till mord med hjälp av skjutvapen, gas och genom upprätthållande av livsfarliga levnadsförhållanden i lägret.

Vid rättegången är åklagarmyndigheten i den tyska staden Neuruppin målsägande. Det är även 16 privatpersoner. Utöver Emil som tvingades gå från morgon till kväll, kommer flera andra tidigare lägerfångar att vittna under rättegången. Flera av dem utsattes för medicinska experiment i lägret, berättar Thomas Walther.

– Många tyska soldater dog i hepatit under kriget. Det var ett problem för krigsmakten. Så man smittade judiska barn i lägren med sjukdomen, för att kunna ta reda på mer om den, säger han.

Advokaten Thomas Walther företräder 11 av de 16 privatpersoner som är målsägande. Foto: Jasper Bastian

Bland de målsägande ingår även två män från Frankrike, respektive Nederländerna, vars fäder var aktiva i motståndsrörelsen mot Nazityskland. Under kriget fördes fäderna till Sachsenhausen, där de mördades. Enligt åtalet ska Josef S ha bevittnat morden.

Vittnena är få, och de som lever kan inte förväntas känna igen ansikten de sett för så längesedan, enligt försvarsadvokaten Stefan Waterkamp. Den viktigaste bevisningen i rättegången består därför av dokument som visar var Josef S arbetade, säger han.

– Det innebär att huvudrollen i den här processen kommer att spelas av historievetare.

Stefan Waterkamp säger att rättegången framför allt har en symbolisk betydelse.

– För rättsväsendet och den tyska staten är detta en chans att visa omvärlden att man gör upp med nazismen. Man försöker göra bot för att så få rättsprocesser drevs under den tid då många förövare fortfarande levde.

Fångarna som fördes till Sachsenhausen kom från olika delar av Europa. Hit transporterades de med tåg. Foto: Keystone Pictures USA

I augusti 1965 frikändes tre SS-soldater som arbetat i koncentrationslägret Auschwitz under Förintelsen. Enligt domstolens beslut gick det inte att bevisa att männen deltagit aktivt i morden på fångar i lägret. Domen i de så kallade Auschwitzprocesserna innebar att det länge ansågs omöjligt att döma personer som arbetat i koncentrationslägren som medskyldiga till det som skedde där – om de inte kunde kopplas till ett specifikt mord.

En helt felaktig slutsats, enligt målsägandebiträdet Thomas Walther.

– Det lär du dig redan den första eller andra terminen på juristprogrammet: om du hjälper någon att begå ett brott räknas det som medhjälp. Det spelar ingen roll om det du gör är avgörande eller inte, det räcker att du hjälper till.

Thomas Walther jämför koncentrationslägren med en fabrik. Den som skruvar på en mutter på en bil är med om att skapa den färdiga produkten, säger han.

– Koncentrationslägren var en dödsfabrik. Slutprodukten var aska.

Advokaten Thomas Walther är kritisk till att så få av de personer som arbetade i koncentrationslägren under Andra världskriget kunnat åtalas. – Det är så mycket som gått fel, säger han. Foto: Jasper Bastian

När Thomas Walther för femton år sedan började arbeta på Tysklands särskilda enhet för utredningar av nazistiska brott var han fast besluten att förändra rättsläget.

Det tog tid. Men det lyckades.

Den 12 maj 2011 föll domen mot en 91-årig man vid namn John Demjanjuk, som arbetat som vakt i koncentrationslägret Sobibór i Polen under Förintelsen. Domstolen i München gick på åklagarens linje, och bedömde att lägervakten gjort sig skyldig till medhjälp till 28 060 mord. John Demjanjuk, som levt en stor del av sitt vuxna liv i USA, avled innan domen vunnit laga kraft.

Sedan dess har flera före detta medarbetare i koncentrationsläger åtalats. I juli förra året dömdes 93-åriga Bruno Dey för medhjälp till över 5 000 mord, efter att som tonåring ha arbetat i koncentrationslägret Stutthof. Själv hävdade den åtalade att han inte känt till vad som skedde i lägret, och att han varit tvungen att utföra sitt arbete.

John Demjanjuk i rätten 2011. Foto: Matthias Schrader

Den förklaringen håller inte, säger målsägandebiträdet Thomas Walther.

– Det finns de som påstår att de hade blivit instängda i gaskammaren själva om de inte hade lytt order. Men det finns inte ett enda vittnesmål om att något sådant faktiskt skett. Det där är något man intalar sig för att förneka sin egen skuld.

Thomas Walther föddes själv i Tyskland under Andra världskriget. Under Kristallnatten gömde hans far flera judar i sin trädgård. Det gick att göra motstånd mot nazisterna, säger advokaten med eftertryck.

– Definitivt. Du var inte ens tvungen att göra uppror – du kunde ha gråtit. Gråtande män, som började skaka vid tanken på att skada judar, hade SS ingen nytta av, säger han.

Rättegången mot Josef S inleds i Brandenburg an der Havel den 7 oktober och kommer att avslutas tidigast i januari nästa år.

Fakta. Tiotusentals människor dog i koncentrationslägret Sachsenhausen Koncentrationslägret Sachsenhausen, beläget ett par mil från Berlin, byggdes 1936. Hit fördes judar, romer, homosexuella och politiska motståndare till nazisterna. Fångar sköts ihjäl, mördades i gaskammare, dog till följd av sjukdomar eller svält. Totalt hölls 200 000 personer fångna i lägret mellan 1936 och 1945. När det befriades av polska och sovjetiska styrkor, den 22 april 1945, var 3 000 fångar kvar. Tusentals hade mördats kort före befrielsen. Andra hade transporterats vidare till lägren Mauthausen och Bergen-Belsen, eller skickats ut på så kallade dödsmarscher västerut. Källa: Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten Visa mer

Fakta. Demjanjuk-fallet ändrade rättsläget i Tyskland 2011 föll domen i det uppmärksammade målet mot John Demjanjuk, en man som arbetat som lägervakt i polska Sobibór under Förintelsen. Trots att det inte gick att bevisa att vakten varit inblandad i ett specifikt dåd dömdes han till fem års fängelse, för medhjälp till 28.060 mord. ”Den åtalade var del av ett utrotningsmaskineri”, sa domaren Ralph Alt, som motivering till beslutet. Domen har lett till att åtal väckts mot flera före detta medarbetare i koncentrationsläger. Utöver rättsprocessen mot den 100-åriga mannen som arbetat i Sachsenhausen pågår just nu en process mot en 96-årig kvinna som arbetade som sekreterare i lägret Stutthof. Visa mer

