100 dagar med president Joe Biden

Joe Biden svär presidenteden den 20 januari 2021. Intill står hustrun Jill. Foto: Andrew Harnik/TT

20 januari. Joe Biden lägger vänsterhanden på den katolska familjebibeln och svär presidenteden, i sällskap av familjen – hustrun Jill Biden, dottern Ashley Biden och sonen Hunter Biden. Kapitolium, två veckor efter stormningen. Han skriver under 17 presidentordrar under första dagen som president.

25 januari. Presidenten kommenterar den nya riksrätten mot Donald Trump. Joe Biden gör – korrekt – prognosen att företrädaren kommer att gå fri från ansvar för stormningen av Kapitolium den 6 januari.

2 februari. Presidenten skriver under tre presidentordrar om migrationen. Joe Biden vill bland annat göra det enklare för papperslösa migranter att bli amerikanska medborgare. Han lovar också att få slut på familjeseparationerna vid gränsen mot Mexiko. ”Vi börjar nu arbeta med att omintetgöra den moraliska och nationella skammen som den förra regeringens politik förde med sig”, säger han.

Joe Biden kan fira att 50 miljoner vaccindoser levererats – snabbare än det ursprungliga målet. Foto: Doug Mills/TT

25 februari. Biden firar att USA har levererat 50 miljoner vaccindoser under hans första 37 dagar som president – det står klart att vaccinationsprogrammet är på väg att bli en triumf. Victoria Legerwood Rivera som arbetar på Stoddert Elementary School i nordvästra District of Columbia får sin dos under en ceremoni i Vita huset.

President Biden skriver under ”Den amerikanska räddningsplanen” den 11 mars. Foto: Doug Mills/TT

11 mars. Presidenten skriver under ”Den amerikanska räddningsplanen”, ett stödpaket för att få fart på ekonomin i pandemin, värt svindlande 1.900 miljarder dollar. Pengarna ska bland annat gå till direktutbetalningar till amerikanska hushåll, skattelättnader för barnfamiljer, arbetslöshetsunderstöd, satsningar på vaccin och smittspårning samt stöd till delstater och småföretagare. Paketet har klubbats av den demokratiska majoriteten i kongressen med vissa justeringar – sedan några demokrater satt stopp för planerna på att höja den statliga minilönen. Republikanerna röstar nej till paketet.

16 mars. Presidenten kommenterar den allt mer ansträngda situationen vid gränsen mot Mexiko i en intervju med George Stephanopoulos på ABC News. USA upplever den största strömmen av migranter på 20 år och allt fler ensamkommande barn och ungdomar försöker ta sig in i USA. ”Kom inte hit”, lyder Joe Bidens budskap.

Joe Biden snubblar i trappen till presidentplanet Air Force One. Foto: Eric Baradat/AFP

19 mars. Presidenten snubblar tre gånger på vägen upp till statsflyget Air Force One vid Joint Base Andrews i Maryland. Joe Biden är på väg till Atlanta , där han bland annat ska träffa representanter för den asiatiska minoriteten, för att uttrycka sina kondoleanser efter dödsskjutningarna på tre spasalonger.

Joe Biden håller sin första presskonferens i Vita huset den 25 mars. Foto: Oliver Contreras/TT

25 mars. Joe Biden håller sin första formella presskonferens i Vita huset. Han säger att han planerar att ställa upp i presidentvalet 2024 – samma år som han fyller 82 år.

14 april. Presidenten besöker krigskyrkogården i Arlington efter beskedet att han ska avsluta kriget i Afghanistan. Planen är att samtliga amerikanska soldater ska ha lämnat landet senast den 11 september, på dagen 20 år efter attackerna mot World Trade Center i New York och försvarshögkvarteret Pentagon i Washington. Enligt tidningen Washington Post har höga militärer förgäves försökt övertyga presidenten att behålla en mindre styrka i Afghanistan.

Ben Crump, advokat för George Floyds familj, tar emot ett samtal från president Joe Biden och vicepresident Kamala Harris efter domen mot den tidigare polisen Derek Chauvin, som dödade George Floyd i Minneapolis i maj 2020. Foto: Ben Crump Law/Reuters

20 april. Presidenten ringer upp George Floyds anhöriga efter den fällande domen mot polismannen Derek Chauvin, som dödade Floyd genom att trycka sitt knä mot hans hals i 9 minuter och 29 sekunder i Minneapolis i maj i fjol. Raskravallerna präglade valrörelsen förra sommaren. Nu firar medborgare på gatorna i USA. ”Vi är alla så lättade”, säger Joe Biden. Presidenten kallar också till pressträff. Han beskriver domen som ett stort steg mot rättvisa i USA, men tillägger att mycket mer måste göras.

Joe Biden anländer till det virtuella klimattoppmötet 22–23 april. Foto: Jim Watson/AFP

22 april. Presidenten inleder ett digitalt klimattoppmöte med att kraftigt höja USA:s ambitioner i kampen mot den globala uppvärmningen. Till 2030 ska utsläppen minska med 50–52 procent, lyder det nya målet från Vita huset. ”Vi har inget val, vi måste göra detta”, säger Joe Biden.

29 april. Presidenten och hans första dam firar dag 100 i Georgia, delstaten som blivit centrum för kampen om rösträtten i USA. Joe och Jill Biden ska träffa ett tidigare presidentpar – Jimmy och Rosalynn Carter – samt delta i ett drive in-möte i Atlanta.