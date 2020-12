15-åriga Abou dog efter tolv dagar på italienskt karantänskepp

Så många kommer till Europa - så många dör på vägen.

● Hittills i år har drygt 80.000 migranter och flyktingar korsat Medelhavet för att nå Europa. Ytterligare 8.000 människor har använt landvägen för att resa in i EU irreguljärt.

● Flest har kommit via den västra Medelhavsrutten, från Marocko till Spanien, många har också kommit via den centrala Medelhavsrutten, från Libyen till Italien och Malta. Färre har kommit via den östra rutten, från Turkiet till Grekland.

● Totalt 895 personer har under året mist livet i samband med de livsfarliga resorna över havet.

● Ytterligare 80 irreguljära migranter har dött på land väl framme i EU. Abou Diakite var en av dem.

● Vanliga dödsorsaker bland dem var drunkning i samband med att man försökt korsa en flod, att man gått vilse i en skog eller fallit i en ravin då man vandrat över berg, trafikolyckor, våld, hjärtstopp och kvävning.

Källa: missingmingrants.iom och UNHCR