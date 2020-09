156 länder i global vaccinallians – USA och Kina saknas

Covax består av 64 starkare ekonomier och 92 med lägre inkomst, som är berättigade till ekonomiskt stöd genom samarbetet. Tillsammans utgör alliansens deltagare omkring två tredjedelar av världens befolkning.

Men varken USA, som tidigare under pandemin drog in sitt ekonomiska stöd till Världshälsoorganisationen WHO, eller Kina finns med på den lista som WHO offentliggjorde på måndagen.

USA:s regering har redan säkrat framtida vaccinleveranser genom bilaterala avtal.

Anställda inom Covax har sagt att ”dialogen fortsätter” med den kinesiska regimen.

Syftet med Covax är att säkra en rättvis distribution av ett framtida vaccin, och undvika en köphysteri där de svaga ekonomierna blir utan.

Men WHO argumenterar även för att alliansen innebär en trygghet för deltagarna. Eftersom alliansen slår samman sina finansiella och vetenskapliga resurser riskerar inget land att stå utan vaccin om ett försök misslyckas.

– Covax kommer att ge världen den största och mest mångsidiga samlingen av vaccinkandidater. Det här är inte välgörenhet, det är av intresse för alla länder. Vi simmar tillsammans, eller sjunker. Det är inte bara det rätta att göra, det är det smartaste, sade WHO:s chef Tedros Adhanom Ghebreyesus på måndagen.

Hittills har Covax fått in åtaganden på motsvarande över 12.2 miljarder svenska kronor, som ska gå till forskning och utveckling av vaccin.

Över 150 potentiella vacciner utvecklas och testas globalt, varav 38 testar på människor. Ett av de mest lovande är svenskbrittiska Astra Zenicas, som framställs i samarbete med Oxforduniversitetet.

Utöver USA och Kina finns fler rika nationer som uttryckt tveksamhet inför att ingå i alliansen. Covax förväntar sig att ytterligare 38 höginkomstländer ska gå med de närmaste dagarna, skriver WHO i ett uttalande.