20 positiva saker som hänt 2020

1. 100-åring samlade in 32 miljoner pund till kampen mot corona

I April startade den då 99-åriga veteranen Tom Moore en insamling till kampen mot covid-19. Målet var att samla in 1000 pund, som motprestation lovade Tom Moore att gå 25 meter i sin trädgård 100 gånger innan han fyllde 100. 100 år fyllde han och 32 miljoner pund samlade han in och blev adlad av Drotting Elizabeth II på köpet.

Tom Moore samlade in 32 miljoner pund till kampen mot covid-19. Foto: Joe Giddens

2. Brittiska forskare hittar ett super-enzym som äter plast

2016 hittade forskare i Japan en bakterie som åt plast. Från denna bakterie tog forskare i Storbritannien två enzymer, parade ihop dem och skapade en ”super-enzym” som ”äter” plast sex gånger snabbare än vad enzymerna gjorde för sig. Det franska bolaget Carbios tillkännagav i april i år att de också fått fram ett enzym som äter plast. Det tog 10 timmar för enzymet att äta 90% av en PET-flaska, dock krävdes en temperatur på 70 Celsius för att enzymet skulle verka. Super-enzymet som brittiska forskare skapat kan äta plasten i rumstemperatur. Projektet är fortfarande i forskningsstadiet men man hoppas att tillsammans med förtag som Cabios kunna rulla ut det kommersiellt om ett par år.

3. Operahuset i Barcelona spelade för en fullsatt salong – av växter

Den 22 juni öppnade operahuset Gran Teatre del Liceu i Barcelona upp sina portar igen efter att varit nedstängt sedan coronautbottet tog fart i Spanien i början av året. Men istället för sina vanliga besökare fyllde man alla stolar i salongen med växter. 2.292 lyckliga plantor fick lyssna på när en stråkkvartett spelade Giacomo Puccini's ”Crisantemi”. Plantorna skänktes senare till vårdpersonal som jobbat under pandemin tillsammans med ett kort från musikerna.

Operahuset i Barcelona spelade Puccini för plantor. Foto: Nacho Doce/Reuters

4. Skottland blev först i världen med gratis mensskydd

Som första landet i världen beslöt Skottland att man ska erbjuda kvinnor gratis tillgång till mensskydd och att dessa ska finnas tillgängliga på offentliga platser som ungdomsgårdar och apotek. Enligt Plan International har tio procent av alla flickor och kvinnor inte råd med mensskydd i Storbritannien. 2018 blev Skottland det första landet som erbjöd gratis mensskydd i skolor och på universitet.

– Skottland kommer inte att vara det sista landet som förpassar mensfattigdomen till historien, men vi har chansen att vara den första, sa den skotska parlamentsledamoten Monica Lennon, som tillhör Labourpartiet och lagt fram lagförslaget.

5. Kina förbjöd användningen av engångsplast

I år började man fasa ut plastpåsar i Kinas stora städer, målet är att hela landet ska vara fritt från plastpåsar 2022. Andra plastartiklar som också omfattas av förbudet är bland annat sugrör och engångsbestick som används av restauranger. Där är målet att man ska minska användandet med 30 procent inom en femårsperiod. I restriktionerna ingår även hur plasten produceras. Enligt FN är engångsplast en av de största miljöbovarna.

6. Jorden fick en andningspaus

När pandemin svepte över kontinent efter kontinent i våras stängde de människor som kunde in sig i sina hem. Det resulterade i i mindre flyg i luften och färre bilar på gatorna. Luftföroreningarna i Europa minskade kraftigt i april och enligt en studie gjorde detta att omkring 11 000 förtida dödsfall undveks. I New Delhi, en av världens mest förorenade städer blev himlen åter blå när avgaserna minskade. Enligt Världshälsoorganisationens index för luftkvalité (AQI) är allt över 25 skadligt för hälsan, en bra dag i new Delhi ligger det indexet på 250. När trafiken tystnade sjönk den siffran till 30.

7. Flera utrotningshotade djur ökade i antal

Under pandemin minskade tjuvjakten på noshörningar i Kenya och den länge utrotningshotade blåvalen ökade i antal. I dag räknar världsnaturfonden med att det finns närmare 25 000 blåvalar. Dessutom förbjöd både Litauen och Wales vilda djur på cirkus och kaninpunggrävlingen ökade i antal i Australien. Efter att arten länge varit utrotningshotad har lyckade skyddsförsök fått djuret att föröka sig i det vilda. Djuret lever i Australien och landet uppskattar att det finns omkring 10.000 individer av arten.

Foto: Erik Esbjörnsson

8. Äldreboende tolkade kända skivomslag – gjorde succé på nätet

För att hålla de boende på äldreboendet Sydmar Lodge i norra London sysselsatta under våren fick aktivitetskoordinatorna Robert Speker idén att de skulle återskapa kända skivomslag. De har tolkat omslag på bland andra Adele, Queen och Madonna och Robert Speker säger att de boende ”fullständigt älskar” skapelserna. Robert Speker delade bilderna på sitt Twitterkonto och hela internet blev betagna.

Bild 1 av 5 Boende på äldreboendet Sydmar Lodge återskapade kända skivomslag. Foto: Robert Speker/Sydmar Lodge Care Home Bild 2 av 5 Foto: Robert Speker Bild 3 av 5 Foto: Robert Speker Bild 4 av 5 Foto: Robert Speker Bild 5 av 5 Foto: Robert Speker Bildspel

9. Polio utrotades i Afrika

Den 25 augusti kom det historiska beskedet att WHO, efter en 32 år lång kamp, utrotat polioviruset från den afrikanska kontinenten. Det sista kända poliofallet registrerades i Nigeria 2016. Men det var först i år som WHO med säkerhet kunde säga att det inte fanns någon spridning av viruset i Afrika tack vare ett omfattande vaccinprogram.

10. Sarah McBride blev första transpersonen i USA:s senat

Efter segern i Delawares senatsval blev Sara McBride historisk, genom att bli landets första transperson att vinna en plats i en delstatssenat. ”Jag hoppas kvällen visar en ung transperson att vår demokrati är stor nog för dem också”, skrev Sarah McBride efter segern. McBride blev därmed den transpersonen på den högsta politiska positionen någonsin i USA.

Sarah McBride är den första öppna transpersonen i amerikanska senaten. Foto: Jason Minto/AP

11. Påve Franciskus försvarade samkönade pars rätt att ingå partnerskap

– De är alla Guds barn, de har rätt till en familj, säger påve Franciskus i dokumentärfilmen ”Francesco” som visades på Roms filmfestival. Han säger vidare att någon form av lag kring partnerskap måste införas. När Franciskus var ärkebiskop i Buenos Aires motsatte han sig samkönade äktenskap men stödde att samkönade par skulle ha någon form av lagligt skydd. Enligt skribenten Austen Ivereigh, som skrivit flera böcker om påven, är detta det tydligaste uttalandet Franciskus gjort om samkönade par sedan han valdes till påve 2013.

12. Global insats mot illegal smuggling av djur ledde till nära 700 gripna

I en global insats, kallad Operation Thunder, koordinerad av Interpol och World Customs Organization (WCO), kraftsamlade 103 länder för att stoppa illegal smuggling av djur och djurdelar. I Kamerun beslagtog tullen 187 elefantbetar, vilket motsvarar 856 kilo elfenben. Myndigheterna i Mexiko beslagtogs en vit tiger, en lejonunge och en jaguar och i Zimbabwe lyckades polisen stoppa en lastbil med 32 schimpanser. Allt som allt beslagtog man bland annat 1,3 ton elfenben, 1 400 sköldpaddor, 16 kilo växter och 950 ton timmer. Totalt greps 699 personer i de 103 länderna som var med i insatsen.

103 länder deltog i en omfattande insats mot illegal djursmuggling. Foto: Erik Esbjörnsson

13. 90-åring fick första dosen av vaccin mot covid-19

Den 8 december började Storbritannien med att massvaccinera befolkningen mot covid-19. Margaret Keenan, 90, blev där med för först i världen, utanför försöksgruppen, att få Pfizers/Biontechs spruta med vaccin mot covid-19.

– Jag känner mig så privilegierad att vara den första personen att bli vaccinerad mot covid-19, det är den bästa förskottspresent jag kunde önska, för det betyder att jag äntligen ska kunna vara tillsammans med familj och vänner till nyår, kommenterade Keenan, enligt Reuters.

Margret Keenan får sin dos av vaccinet mot covid-19. Foto: Jacob King/POOL

14. Aktivist från Myanmar prisas som årets försvarare av mänskliga rättigheter

Den 10:e december tilldelades Naw Ohn Hla från Myanmar människorättsorganisationen Civil Rights Defenders årliga pris för sin kamp för demokrati och mänskliga rättigheter i Myanmar. Naw Ohn Hla tillhör den etniska minoritetsgruppen Karen och har gripits över tjugo gånger för sin aktivism.

– Mitt motto är att alla människor ska behandlas lika. Vi måste kämpa för rättvisa och lika behandling. Därför fortsätter jag.

Naw Ohn Hla, mångårig aktivist för mänskliga rättigheter i Myanmar, tilldelas Civil Right Defenders årliga pris. Foto: Hkun Li /Civil Rights Defenders

15. Sudan förbjöd könsstympning

Närmare 90 procent av Sudans kvinnliga befolkning har genomgått en könsstympning, men nu har landet förbjudet sedvänjan och den som ändå utför en stympning kan få upp till tre års fängelse. Sedan diktatorn Omar al-Bashirs fall 2019 har övergångsregeringen i landet upphävt flera lagar som begränsat kvinnors liv, bland annat förbudet mot att bära byxor och studera samt att de hävt kravet på att täcka håret offentligt. Fler kvinnor har även fått ministerposter i övergångsregeringen.

16. ”Sprejmormor” firade 35 år i anti-nazismens tjänst

I 35 år har Irmela Mensah-Schramm, 74, sprejat över nazistsymboler och högerpropaganda på Berlins gator. Det har gjort att hon flera gånger blivit gripen för skadegörelse och fått smeknamnet ”sprejmormor”.

– Jag slet en halv dag med att putsa bort ett två meter högt hakkors från en husfasad.

Irmela Mensah-Schramm har i 35 år sprejat över nazistsymboler och högerextrem propaganda i Berlin. Foto: Lisa Mattisson

17. Armand Duplantis slog världsrekord gånger två

Den 8 februari i år slog stavhopparen Armand Duplantis Renaud Lavillenies sex år gamla världsrekord på 6,16 meter, efter ett hopp på 6,17 i Toruń i Polen. En vecka senare var det dags igen. Den 15 februari, slog han sitt eget världsrekord med ett hopp på 6,18 vid inomhustävlingen i Glasgow i Skottland. Han klarade höjden med stor marginal och på sitt första försök. Duplantis tilldelades även 2020 års Bragdguld och utsågs av internationella friidrottsförbundet som årets bästa manliga idrottare.

Armand Duplantis har haft ett fantastiskt 2020. Foto: Rafal Oleksiewicz/Imago

18. Första samkönade partnerskapet i Bolivia

Efter en två år lång kamp i domstol kunde 48-årige David Aruquipa och 45-årige Guido Montaño i december äntligen ingå partnerskap i Bolivia. Paret försökte redan 2018 registrera sitt partnerskap men nekades då av myndigheterna som hänvisade till att Bolivia inte tillåter samkönade partnerskap. Aruquipa och Montaño tog då ärendet till domstol och pekade på att förbudet stred mot internationella mänskliga rättigheter.

– Det här är ett första steg, med det som sporrar oss är målet att ändra lagen, säger Aruquipa.

David Aruquipa och Guido Montaño firar att de ingick det första samkönade partnerskapet i Bolivia. Foto: Aizar Raldes/AFP

19. Hon blev första kvinna att döma i herrarnas Champions League

När fransyskan Stéphanie Frappart blåste igång matchen mellan Juventus och Dynamo Kiev den andra december blev hon historisk – som första kvinna att döma en match i herrarnas Champions League.

Stéphanie Frappart. Foto: David Vincent

20. Sida sköt till mer pengar för att säkra kvinnors rätt till preventivmedel

Sveriges biståndsmyndighet Sida sköt till närmare 20 miljoner kronor extra för att säkra kvinnors rätt till preventivmedel och abortutrustning för kvinnor i södra och östra Afrika. På grund av att flera länder stängde sina gränser i ett försök att hindra coronasmittan försvårades leveranser av preventivmedel till flickor och kvinnor i de mest fattiga och utsatta delarna av Afrika. Sida gick då in med ett extra stöd till den amerikanska välgörenhetsorganisationen DKT International. Stödet användes för att organisationen snabbt ska kunna utöka sina lager av kondomer, preventivmedel och utrustning för medicinska aborter.