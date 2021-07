2021 präglat av extremt väder på flera håll

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

När WMO, World Meterological Organization, ska sammanfatta de hittills mest alarmerande väderhändelser 2021 blir listan lång. Bränder, översvämningar, skyfall och vattenbrist är bara några av de extrema väder som pågår just nu i flera delar av världen.

Organisationen, som är FN:s expertorganisation för meterologiska frågor, kallar händelserna för extrema och meddelar att ovanliga vädermönster har rapporterats in från det norra halvklotet under sommaren. Dessa nya mönster antas vara förklaringen till att flera delar av världen har påverkats så hårt av vädret i år. Enligt organisationen finns det med stor sannolikhet ett samband mellan vädermönstren och den globala uppvärmningen.

Nordamerika:

I början på juli drabbades västra USA och Kanada av en historisk värmebölja, med temperaturer på över 47 grader och med flera städer som slog tidigare värmerekord. I Vancouver avled minst 34 personer under tidsperioden, som antas ha dött i samband med värmen. Enligt WMO är de höjda temperaturerna den huvudsakliga anledningen till att USA nu drabbas av stora bränder.

Bild 1 av 2 I Oregon pågår en av de värsta bränderna i USA. Foto: Payton Bruni/AFP Bild 2 av 2 Skogsbranden i Oregon har ödelagt stora delar av delstaten. Foto: Payton Bruni/AFP Bildspel

Över 80 bränder pågår just nu i de västra delarna av USA. I Oregon har den största blivit omnämnd som Bootleg-branden, och i dagsläget är den skadade markens yta större än Hongkong. Bara en fjärdedel av branden uppges vara under kontroll och 67 bostadshus har förstörts. Ytterligare 3.100 bostäder hotas av branden, skriver lokala tidningen OPB. Under måndagen kom rapporter om att röken från skogsbränderna i USA har färdats över 7.000 mil och numera syns på satellitbilder över Skandinavien, rapporterar NRK.

Enligt Copernicus, EU:s observationsprogram för miljö- och klimatförändringar på jorden, frigörs stora mängder kolmonoxid och andra luftföroreningar i samband med skogsbränder. Eftersom kolmonoxiden har en livslängd på flera veckor kan röken transporteras långa sträckor innan den försvinner. Det innebär att luftföroreningarna kan påverka områden tusentals kilometer från bränderna

En karta från Copernicus visar var det brinner någonstans just nu och hur brandröken förflyttar sig genom vinden till andra delar av världen. Foto: Copernicus

Ett satellitfotografi från NASA ger en översiktsbild över hur branden i Oregon sprider sig. Foto: Lauren Dauphin/Nasa

Samtidigt som bränderna rasar i nordvästra USA har Arizona längre söder ut drabbats av kraftiga översvämningar. I staden Flagstaff, belägen i mitten av delstaten, har det utlysts nödläge. Hittills har en person omkommit i samband med översvämningarna, rapporterar CNN. Enligt kanalen har översvämningen drabbat staden extra hårt eftersom området tidigare har fått utstå kraftiga värmeböljor. Det har gjort att den torra marken inte har kunnat absorbera vattnet, och att det i princip obehindrat har strömmat in i staden.

Asien:

I Mumbai i Indien har 30 personer omkommit i kraftiga översvämningar, jordskred och kollapsade vägar, skriver The Guardian. Översvämningarna är en konsekvens av ett intensivt skyfall, vilket är ovanligt för Indien vid den här tiden på året. Enligt indiska myndigheter är händelsen en del av ett förändrat monsunmönster, med kopplingar till den globala uppvärmningen.

I Mumbai har kraftiga skyfall skapat översvämningar som har krävt 30 människors liv. Foto: Sujit Jaiswal/AFP

I år har nederbörden i Iran halverats jämfört med tidigare år. Det har lett till att landet nu drabbas av den värsta torkan på 50 år. Vattenkrisen drabbar hushåll, jordbruket och har lett till strömavbrott, skriver Al Jazeera. Protester har brutit ut i flera städer i provinsen Khuzestan, i de sydvästra delarna av landet, till följd av vattenbristen. Under lördagen dödas två demonstranter under protesterna.

De nordöstra regionerna av Sibirien upplever just nu den varmaste sommaren på 150 år. Torkan och värmen har gjort att stora skogsbränder sprider sig, rapporterar AP. Lokala räddningstjänstemän har konstaterat att 187 bränder rasar i regionen och röken från bränderna syns i över 50 städer i området. Den totala brandytan är hittills uppmätt till 247.000 hektar.

Rök från skogsbränder syns över Jakutsk i östra Ryssland. Foto: Jevgenij Sofronejev/AP

Europa:

Regnkatastrofen i de västra delarna av Europa är ett av väderfenomenen som stickar ut. I vissa områden föll det lika mycket regn på två dagar som det normalt gör under två månader, rapporterar WMO. Värst drabbat är Belgien och Tyskland, men översvämningarna har tvingat flera tusen människor i flera länder att evakuera sig. Fortfarande saknas hundratals människor och minst 190 människor är bekräftat avlidna i samband med ovädret.

I tyska Erfstadt-Blessem har flera hus rasat till följd av översvämningarna och vägarna har stängts av. Foto: Alexander Mahmoud

Samtidigt som Centraleuropa har drabbats av dödliga översvämningar, har de norra delarna hanterat en långvarig värmebölja. Ett historiskt värmerekord slogs på Nordirland, där temperaturen för första gången någonsin mätte 31,2 grader. Även Finland har slagit värmerekord i juni, med en värmebölja som har fortsatt in i juli, skriver WMO.

Också Sverige märker av högtrycket och i flera svenska städer slogs nya värmerekord under juni månad. Varmast var det i Småland som mätte den högsta junitemperaturen i Sverige någonsin – med 34,6 grader.

Liksom de flesta andra länderna i norra Europa har även Norge haft en ovanligt varm sommar. I Asker, strax utanför Oslo, har badvattnet uppmätts till 27,8 grader. Men i Finnmark och Troms, i de norra delarna av landet, har minusgrader och snö förekommit på högre höjder, skriver Aftenposten.

