22-åring dog efter 18 timmar i snöstormen

Kylan, den hårda vinden och det extrema snöfallet överraskade tiotusentals människor i Buffaloområdet i västligaste delen av delstaten New York redan på fredagen. Sedan dess har dödstalen fortsatt att stiga.

På tisdagen beskrev en talesperson för staden Buffalos borgmästare den svåra jakten på att finna överlevande.

– Vi har hittat döda i sina fastkörda bilar, de har hittats på trottoarer, nära korsningar, några har hittats i snöhögar. Andra har hittats där de blivit utan ström sedan ovädret inleddes, säger Mike DeGeorge till New York Times.

En 22-årig kvinna var en av hundratals bilister som fastnade i den kraftiga snöstormen som drabbat New York. 22-åringen körde fast i snön och försökte få hjälp genom att ringa nödnumret 911, skriver den lokala tv-stationen WSOC-TV.

– Hon väntade på hjälp men alla som försökte ta sig fram till henne körde fast de också, berättar hennes ena syster Tomeshia Brown för tv-stationen.

Medan hon blev allt kallare skickade hon korta videofilmer som visade hur snön fortsatte att falla runt hennes bil. På en video syns ytterligare en bil stående lite längre fram.

– Hon berättade för min syster hur rädd hon var, berättar Shawnequa Brown.

Det sista hennes familj hörde från henne var att 22-åringen skulle försöka att sova ut ovädret.

När räddningen till slut kom fram hade det gått 18 timmar och bilens motor var fortfarande på. 22-åringens mamma säger till tidningen att hon tror att dottern dog av koloxidförgiftning sedan snö täppt till avgasröret. Men dödsorsaken var på tisdagen ännu inte fastställd.

Räddningsarbetet fortsätter samtidigt som Buffaloområdet väntas få stora mängder regn de närmaste dagarna med risk för översvämningar.

Det svåra vädret orsakar också stora problem för flygtrafiken och flygbolaget Southwest Airlines meddelade under tisdagen att man tvingats ställa in 2 500 flygningar och ytterligare 2 400 andra var försenade. Ytterligare 400 flygningar som skulle ha genomförts av andra bolag ställdes också in, skriver New York Times.