230 masskjutningar i USA på 150 dagar

Ännu är ingen gripen efter skjutningen i Miami på söndagen – den andra i trakten i helgen – som krävde två liv och skadade över 20 personer.

Vilka typer av vapen som användes vid skjutningen är inte helt känt men enligt lokalpolisens uppgifter sköt gärningsmännen med både halvautomatiska gevär och handeldvapen.

Skjutningen kallades av Miami-Dades polischef Alfredo Ramirez för ”avskyvärd”.

– Den här typen av våldshandlingar måste få ett slut. Varje helg är det samma sak. Det här är målinriktat, det är definitivt inte slumpartat, säger han.

Statistiken visar att Ramirez vädjan kan vara långsökt.

Helgens två skjutningar i Miami är toppen av ett isberg, sett över det totala antalet skjutningar hittills i år. Under årets första 150 dagar har 237 skjutningar inträffat i USA, enligt Gun Violence Archive, som följt och kartlagt vapenvåldet sedan 2013. Enligt den ideella forskargruppen, som klassar en händelse som en masskjutning när fyra eller fler personer dödas eller skadas, har över 8.000 personer skjutits ihjäl i år i USA.

Under 2020 noterades 614 olika masskjutningar, nästan 200 fler än vad som noterades under 2019.

Parallellt med att skjutningar i USA av allt att döma ser ut att öka, fortsätter det amerikanska folket att köpa vapen i allt högre grad.

Antalet bakgrundskontroller, som görs inför köp av vapen och som ger en generell bild av hur många vapen som köps, passerade en vecka i mars förra året en miljon i veckan, enligt en rapport som New York Times återger. Köphetsen höll sedan i sig under året och och under våren noterades 1,2 miljoner bakgrundskontroller, ett rekord.

– Det är en försäljningsvåg som vi aldrig tidigare sett. Vanligtvis saktar det ned. Men den här bara fortsatte, säger vapenforskaren Garen J. Wintemute vid universitetet i Kalifornien till New York Times.

Enligt en preliminär rapport från universitetet Northeastern och en av Harvarduniversitetets forskningsgrenar var en femtedel av alla amerikaner som köpte vapen förra året förstagångsägare, skriver New York Times. De nya ägarna var, enligt rapporten, i mindre utsträckning än tidigare vita män.

Data från General Social Survey, ett forskningscenter vid universitetet i Chicago, visar att 39 procent av alla amerikanska hushåll äger vapen. Försäljningsökningen gör att debatten om vapen i USA, som i många år har varit mycket infekterad och polariserad, nu i allt större utsträckning handlar om hur amerikaner ser på varandra, skriver New York Times, och huruvida man ser på andra medborgare som personer man behöver skydda sig mot.

