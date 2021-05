250 internationella journalister skriver under upprop för ryska mediers frihet

Den 23 april i år sattes nyhetssajten Meduza plötsligt upp på ryska statens lista över ”utländska agenter”. Det innebär i praktiken att Meduza inte längre kan ackrediteras till några som helst presskonferenser. Deras journalister har stora svårigheter att boka intervjuer med offentliga personer. Meduzas hemsida måste också ha en textruta där det står att ”Detta material är skapat av ett medium som har samma funktion som en utländsk agent...”.

Staten har inte anmält något särskilt skäl till varför Meduza nu klassas som en utländsk agent. Redaktionen utgår från Litauen och deras texter är ofta undersökande och maktgranskande. Ryssland har i dag ett stort antal tv-kanaler, nyhetstidningar och magasin som ägs direkt eller indirekt av ryska staten och som därmed inte kan ge en objektiv bild av många stora nyhetshändelser. Till exempel fängslandet av oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj.

EU har tidigare kritiserat Rysslands agerande mot Meduza som bara är ett exempel på flera inskränkningar av fria medier i landet under den senaste månaden.

”Det är oerhört oroande att ryska myndigheter fortsätter att begränsa oberoende medieplattformars arbete, enskilda journalisters och andra medieaktörers arbete. Det strider mot Rysslands internationella skyldigheter och åtaganden om mänskliga rättigheter”, stod det bland annat i uttalandet.

På måndagen som också är pressfrihetens dag publicerades ett upprop på flera ledande medieinstitutioners hemsidor världen över. I beskrivningen står att den ryska staten under president Vladimir Putins tid vid makten har utövat gradvis påtryckningar på oberoende medier i landet, så till den grad att de statligt ägda nu dominerar utbudet.

Svenska organisationen Utgivarnas vd Robert Olsson är en av dem som skrivits under. Han får sällskap av Katharine Viner på The Guardian, Matt Kiefer på The Washington Post och 247 andra kollegor från hela världen.

