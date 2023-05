3 000 vapen i New York insamlade i utbyte mot presentkort

Lördagens vapenamnesti innebar att invånare kunde lämna in skjutvapen vid nio olika insamlingsställen runt delstaten, varav två i New York City. I Brooklyn samlades 90 vapen in på de första tre timmarna, rapporterar ABC News. Sammanlagt i delstaten blev summan vapen under lördagen 3 076. 185 av dessa var, enligt Letitia James, automatvapen.

De som lämnade in vapen kunde göra det utan att behöva ställas inför några frågor. I utbyte fick deltagarna presentkort i olika valörer, beroende på typ av vapen. 500 dollar per automatvapen och så kallade spökvapen, hopmonterade av lösa vapendelar. Den som lämnade in handeldvapen fick också 500 dollar för det första, och sedan 150 för varje exemplar utöver det. Gevär belönades med 75 dollar medan icke-fungerande vapen och exempelvis 3d-printade modeller gav 25 dollar.

I Syracuse kunde en invånare få ihop 5 000 dollar för sina vapen. Sammanlagt lämnades 751 vapen i staden – alltså runt en fjärdedel av alla vapen som samlades in i hela delstaten. Innan helgens vapenamnesti inleddes hade polisen hittills i år beslagtagit 76 skjutvapen.

Delstaten New York betalade ut presentkort i olika valörer beroende på typ av vapen som lämnades in. Foto: Yuki Iwamura/AFP

Statistik från polisen i Syracuse visar att antalet mord där har ökat med 133 procent under årets första fyra månader, enligt ABC News som dock inte nämner antal fall. Bara några dagar innan vapenamnestin genomfördes sade stadens borgmästare Ben Walsh:

– Det finns för många jävla vapen i det här landet. De är överallt. Och för många delstater avsäger sig sitt ansvar för att vapen säljs på ett säkert sätt.

Fram till första maj i år har 13 952 personer i USA dött till följd av skjutvapenvåld, enligt organisationen Gun Violence Archive. Mer än hälften av fallen, knappt 8000, var självmord. Enligt samma källa har 184 masskjutningar inträffat hittills i år i USA. Organisationens definition av masskjutning är en händelse där minst fyra personer – utöver skytten – dödas eller skadas.