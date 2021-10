30-tal döda efter översvämningar i Indien

Landets militär har satts in för att underlätta räddningsinsatsen i delstaten Kerala i takt med att läget försämras, rapporterar Times of India. Under flera dagar har skyfall orsakat översvämningar och jordskrev som kopplat bort städer från omvärlden och riskerar nu att inte få tillgång till förnödenheter och räddningstjänst. Helikoptrar och fiskebåtar arbetar med att evakuera drabbade människor.

Av de som hittills har omkommit är fem barn rapporterar BBC. Det förväntas att dödssiffran justeras uppåt.

Tusentals människor har evakuerats och minst hundra tillfälliga läger har satts upp, meddelade Keralas chefsminister Pinarayi Vijayan på söndagen.

”Det är sorligt att så många har dött som följd till skyfallen och jordskreven i Kerala. Mina kondoleanser går till de drabbade familjerna”, twittrade Narendra Modi, Indiens premiärminister, på söndagen.

Regnovädret har pågått sedan i fredags och förväntas fortsätta under måndagen för att sedan avta. Mer än 33 miljoner människor bor i Kerala.

Det är inte ovanligt att regnoväder orsakar översvämning och jordskrev i Kerala. 2018 dog minst 400 personer i en av de värsta översvämningarna i delstatens historia. Minst en miljon människor drabbades varav 300 000 tvångsevakuerades.