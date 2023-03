36 000 poliser sätts i beredskap efter åtalsbeslutet

I förra veckan rapporterade flera amerikanska medier att polisen på flera platser i USA höll på att ta fram en plan för hur man skulle agera om åtal väcktes mot den amerikanska expresidenten Donald Trump. Strax efter att åtalsjuryn fattade beslutet på torsdagskvällen, svensk tid, skickades ett internt meddelande ut till alla anställda vid New York-polisen.

Där stod att all uniformerad skulle vara på plats på sina arbetsplatser klockan 07.00 som en förebyggande åtgärd, rapporterar CNN. I meddelandet står det också att poliserna, 36 000 till antalet, måste vara redo att ringas in under dygnets alla timmar.

Tidigare i mars uppmanade Donald Trump sina följare på plattformen Truth Social att ge sig ut på gatorna och protestera om han skulle gripas. I samband med det beskrev Dennis Quirk, chef för delstatens domstolspolis, ett gripande som ”en mardröm ur säkerhetssynpunkt”, särskilt om demonstranter försöker storma domstolsbyggnaden.

Bevakning runt distriktsåklagarens kontor har ökat och vid ingången har speciella stålbarriärer satts upp. Foto: Yuki Iwamura/AP

Utanför domstolsbyggnaden har stålstängsel satts upp, rapporterar The Hill. Än så länge har inga större oroligheter uppstått, varken före eller efter juryns beslut, men farhågan är att det kan förändras när Trump grips.

Gripandet väntas äga rum på tisdagen och New York-polisen samarbetar med flera federala instanser för att kunna garantera säkerheten.

Åtalet handlar om att Trump, inför presidentvalet 2016, gjorde en utbetalning på 130 000 dollar till porrskådespelaren Stephanie Clifford, mer känd som Stormy Daniels. Utbetalningen gjordes av Trumps dåvarande advokat Michael Cohen i syfte att tysta Clifford om en affär som hon haft med Trump, något som avslöjades av Wall Street Journal 2018.

Exakt vilka anklagelser som riktas mot den amerikanska expresidenten är inte känt ännu.

