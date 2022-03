62 döda i gängbrottslighet – på ett dygn

Under söndagen kom beskedet efter det att landets president Nayib Bukele tidigare vädjat till senaten. Detta innebär bland annat mer liberala regler gällande gripande av misstänkta under de närmaste veckorna, just undantagsstillstånd kan utfärdas bland annat i samband med ”krig, katastrofer, epidemier, eller kraftiga störningar av allmän ordning”.

Landet i Centralamerika har också upplevt en extrem våldsvåg de senaste dagarna kopplad till just gängkriminalitet efter att polis och militär gripit en rad ledare för ett av de stora gängen, MS-13.

De två ledande gängen, förutom MS-13 och Barrio-18, uppges tillsammans ha omkring 70 000 medlemmar och förra året redovisades 18 dödsfall per 100 000 invånare. Bukele vann valet 2019 på bland annat löften om att bekämpa gängbrottslighet men har därefter ifrågasatts bland annat från amerikanskt håll.

I december förra året lyftes att presidenten i hemlighet skulle ha förhandlat fram ett slags vapenstillestånd i utbyte mot olika privilegier för fängslade gängmedlemmar som bland annat tillgång till mobiltelefoner.

