69 procent färre fall i USA på fem veckor

Coronapendemin fortsätter att slå hårt mot USA men det finns en ljusning. Sedan den 8 januari när drygt 315.000 nya fall rapporterades in under de senaste 24 timmarna lutar kurvan nu brant nedåt. I dag är antalet ny smittade nere under 70.000 per dygn, visar CDC:s siffror.

Sett till ett genomsnittligt värde som tar hänsyn till hela den föregående veckan nåddes toppen den 11 januari med 250.000 fall för att nu ha nått omkring 77.000 per dygn sett som ett genomsnitt över den gångna veckan. En minskning med 69 procent.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO:s senaste veckorapport, som spänner över tiden 7 till 14 februari, följer USA den positiva trend som gäller för hela världen med ett minskande antal nya fall. Jämfört med veckan före föll antalet nya smittade med 16 procent eller en halv miljon människor. Det samma gäller antalet döda som dock minskar något mindre, med 10 procent.

För USA:s del är antalet döda per dygn fortfarande högt och ligger nu på omkring 2.500 personer men minskar trots allt med 34 procent sett över de senaste 14 dagarna.

För några dagar sedan översteg det totala antalet döda sedan pandemins inledning en halv miljon i USA. Antalet svårt sjuka som vårdas på sjukhus är drygt 17.000. Också det en siffra som är på väg ned.

Precis som i andra länder är det fortfarande framför allt män som avlider också i USA. Enligt CDC är 54,2 procent av de avlidna män och 45,8 procent kvinnor. Detta trots att betydligt fler kvinnor än män insjuknar. Där är siffrorna de rakt motsatta: 52,3 procent kvinnor och 47,7 procent män.

När det gäller vaccinationer har 5,1 procent av befolkningen fått sina två sprutor och 13 procent fått en, skriver New York Times.

Just nu får 1,5 miljoner amerikaner vaccin varje dag. Joe Bidens mål är att 100 miljoner sprutor ska ha getts när han suttit 100 dagar som president.

– Jag hoppas att vi kan återgå till någon form av normalitet i slutet av året och med guds hjälp kommer den här julen att vara annorlunda än den vi nu har upplevt, sa USA:s president Joe Biden på fredagen.