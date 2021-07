70 pågående skogsbränder i USA

Drygt 1 700 personer försöker släcka USA:s största brand och enligt uppgifter från lokala myndigheter var endast sju procent under kontroll under torsdagen.

– Den här branden kommer att fortsätta växa – den extremt torra vegetationen och vädret är inte till vår fördel, säger Joe Hessel vid Oregon Department of Foresty till den lokala tv-kanalen Katu.

Brandmännen beskriver väderförhållandena som ”förrädiska”. Den höga värmen är en faktor som försvårar arbetet som innebär torr mark som fungerar som bränsle för branden. Därtill kraftiga vindar som gör att branden växlar upp ytterligare.

Det senaste dygnet har skogsbranden vuxit med drygt 2 000 hektar.

– Vi har aldrig sett något liknande, sa Gert Zoutendijk, brandkommissionär i Oregon, under torsdagen.

I Oregon kämpar brandmannen Garrett Souza mot Bootlegbranden som under torsdagen sa att han och hans kollegor har arbetat 39 timmar i sträck.

– Det är en utmattning som byggs upp som verkligen sliter ut en över tid, säger han till Reuters.

https://twitter.com/OSFM/status/1415741849088663553

Brandsäsongen under sommaren är inget ovanligt i Oregon och västra USA. På 1950-talet varade de i fem månader. Nu har perioden med bränder blivit längre, snarare sju månader.

Ett annat problem – och som beskrivs som historiskt – är att bränderna rasar i hela västra USA samtidigt.

– Vanligtvis har en region bränder och sen har nästa bränder och sen nästa. Men just nu har alla regioner samma problem, säger Suzanne Flory, kommunikatör på the Bureau of Land Management i västra USA.

Bootlegbranden har pågått sedan den 7 juni.