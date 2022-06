75 år sedan de flygande tefaten kom till jorden

Eftermiddagen var solig och klar när privatflygaren Kenneth Arnold lyfte från Chehalis mot Yakima i delstaten Washington i nordvästra USA. Det var den 24 juni 1947 och Arnold, som var egen företagare och ägare till en firma som sålde brandsläckare, hade bestämt sig för att söka efter ett militärt transportplan som försvunnit någonstans bland de otillgängliga Kaskadbergen. En belöning på 5 000 dollar lockade.

Efter drygt en timmes fruktlöst sökande i området söder om Seattle gjorde en ”mycket stark ljusblixt” honom uppmärksam på en rad konstiga föremål inte långt från Mount Rainiers snöklädda topp. Klockan var strax före 15 och Arnold befann sig då på 2 800 meters höjd. Först hade han svårt att upptäcka föremålen och såg bara en ensam DC-4 som knappast kunde ha orsakat ljusblänket. Men snart fastnade Arnolds blick på nio ovanliga flygplan som såg ut att sakna såväl stjärtroder som cockpit. Objekten flög i en rak formation åtskilliga kilometer ifrån honom.

En tidig illustration gjord av Kenneth Arnold som visar de nio bumerangliknande föremål som sedan kom att kallas ”flygande tefat”. Foto: AFU:s bildarkiv.

I sin rapport till det amerikanska flygvapnet skrev Arnold senare:

”Vad som störde mig var att när jag såg dem vrida sig och blänka i solen medan de rörde sig i sin bana så kunde jag inte upptäcka någon stjärt på dem. /.../ Ju mer jag tittade på dem, desto mer upphetsad blev jag eftersom jag är van att observera flygande föremål oavsett om jag befinner mig på hög eller låg höjd. Jag kunde se hur föremålen, som på ett snöre, passerade ännu en snötäckt bergstopp mellan Mt. Rainier och Mt. Adams, och när det första av föremålen passerade den södra toppen flög det sista in framför den norra.”

Arnold kunde inte förstå vad det var han såg. Hans första tanke var att det kunde röra sig om hemliga militära flygplan eller någon form av missiler. De teckningar som åtföljde hans rapport visar en löst tecknad flygkropp, avlång men tillplattad utan några detaljer, mer lik en tjock bumerang än ett tefat.

Kenneth Arnold framför sitt privatflygplan. Foto: AFU:s bildarkiv

Intresset för Kenneth Arnolds berättelse blev enormt. Reportrar från tidningar och radiostationer intervjuade honom och genom nyhetsbyråerna visste snart hela USA vad som hade inträffat.

Vid en av intervjuerna beskrev Arnold föremålens rörelser som ”ett tefat som kastas över vatten”; de tycktes studsa upp och ner mot luftlagret som när man kastar smörgås med en sten.

Trots allt var det inte Kenneth Arnold själv som myntade begreppet flygande tefat. I sin rapport till det amerikanska flygvapnet beskrev han visserligen föremålen som ”saucer like”, tefatsliknande, men rapporten skrevs den 12 juli, 18 dagar efter själva händelsen och Arnold hade då hunnit påverkas av de många artiklarna som översvämmat tidningarna veckorna efter händelsen. Han började också mer och mer bli av den uppfattningen att det han sett inte var några militära flygplan utan besökare från rymden.

Så även om Arnold själv inte var konsekvent i sin beskrivning av föremålen så hade pressen desto lättare att bestämma sig. Redan den 25 juni användes begreppet flygande tefat (flying saucer) av en ung reporter vid namn Bill Bequette i en artikel i East Oregonian – men Bequette var långt ifrån ensam.

Uttrycket kom att användas av många rubrikmakare runt om i USA de närmaste dagarna.

De flygande tefaten höll på att bli ett välkänt begrepp hos den breda allmänheten - oavsett vad det egentligen var som Arnold hade sett. I ett slag blev det också legitimt att skriva om mystiska föremål på himlen – och att rapportera dem. Rubriker om ”flying saucers” eller ”flying discs” var vanliga åren efter Arnolds observation och uttrycket kom att kopieras av medier över hela världen.

Mycket snabbt importerades det också i Sverige även om man under slutet av 40-talet hellre skrev om ”flygande torpeder”, ”ljusfenomen” och ”projektiler” när det gällde mystiska objekt i skyn. I det fallet var svenskarna väl förberedda. En våg av observationer under 1946 hade fyllt tidningarnas sidor under flera månader och det gick så långt att militären tillsatte en hemlig kommission under överste Bengt Jacobsson för att utreda över 1 000 rapporter av så kallade spökraketer.

Tidningen Roswell Daily Record från den 8 juli 1947. Foto: AFU:s bildarkiv

När tefaten kom var det bara en variation på ett redan känt tema. Sakta men säkert smög sig det nya namnet in på de svenska tidningarnas nyhetssidor. En notis i Stockholms-Tidningen den 9 juli 1947 hade rubriken ”Landat ’tefat’ hittat” och handlade om en påstådd tefatskrasch nära Roswell i New Mexico. En händelse som senare kommit att bli den mest berömda av alla tefatsrapporter. Den 12 juli konstaterade Expressen ”att det första lilla fatet redan anmälts över Stockholm” dagen före.

Ganska snart efter Arnolds rapport kom uttrycket flygande tefat att stå för något mer än bara formen på ett okänt fenomen. I stort sett allt som flög på himlen och inte kunde identifieras vid ett första ögonkast fick den beteckningen. En notis ur Aftonbladet den 22 januari 1949 är ett belysande exempel: ”Ett ’flygande tefat’ har observerats över Trelleborg. Det for i väg som en starkt lysande raket över den mörka morgonhimlen. Farten var inte större än ett vanligt flygplans så flera personer hade god tid att observera fenomenet. Det lämnade ett fräsande ljud efter sig.”

Eller som i det här telegrammet från TT/Reuters som publicerades i flera tidningar den 1 december 1950:

”Besättningen på ett amerikanskt trafikplan har berättat att deras plan i tisdags utsattes för ett ’störtbombanfall’ av en flammande eldkula på 4 000 meters höjd. Händelsen inträffade medan planet var på väg över Brittiska Guyana. Besättningen berättar att en väldig grönaktig eldkula eller blixt dök från cirka 6 000 meters höjd. Den såg inte ut som en meteor utan svarade snarare mot de beskrivningar på flygande tefat som amerikanska flyget insamlade under sin undersökning förra året.”

För amerikanska filmindustrin blev tefaten ett nytt sätt att sätta skräck i biobesökarna. Första gången begreppet användes i en filmtitel var 1949 då filmen ”The Flying Saucer” hade premiär.

I filmen som regisserades av Mikel Conrad kom de flygande tefaten från Ryssland och hotet från kommunismen var tydligt. Mer rymdinspirerade var ”The day the earth stood still” från 1951 och ”Earth vs. the flying saucers” från 1956 med klassiska tefat på besök på jorden.

En illustration från science fiction-tidskriften Amazing Stories från 1929 där de flygande tefaten avbildades långt innan begreppet skapades. Foto: AFU:s bildarkiv

Många av filmerna hade sina rötter i 30- och 40-talens science fiction-magasin där tefaten, utan att kallas det, med jämna mellanrum prydde omslagen till tidskrifter som Wonder Stories Quarterly, Science Wonder Stories och inte minst till Ray Palmers ”Amazing Stories” där flygande tefats-tanken odlades långt innan termen uppfanns.

Under 1950-talet kom flygande tefat på allvar att bli synonymt med besökare från rymden. Genom böcker som Frank Scullys ”Behind the flying saucers” (1950, i sv. övers. 1951) och Donald Keyhoes ”The flying saucers are real” (1950) kom tanken på att jorden besöktes av varelser i kromglänsande rymdskepp att få fäste. Scully, författare och journalist bosatt i Kalifornien, påstod i sin bok att ett flygande tefat hade störtat i Paradise Valley nära Phoenix i Arizona och ytterligare två i närheten av Aztec i New Mexico. Ombord på de störtade skeppen hade 34 döda besättningsmän återfunnits.

Men ”Behind the flying saucers” var en bluff. Några tefatskrascher hade aldrig inträffat. ”Dr. Gee” visade sig vara en viss Leo A. GeBauer medan en annan av Frank Scullys källor, Silas Newton, var en tidigare straffad bluffmakare.

Trots att Frank Scullys bok avslöjades som fiktion redan 1952 såldes den i 60 000 exemplar och bidrog starkt till att bygga upp en av de populäraste myterna – att den amerikanska regeringen och militären inte bara kände till ”sanningen” om de flygande tefaten utan dessutom hade tillfångatagna utomjordingar och störtade farkoster undangömda i hemliga bergrum på Wright-Patterson-flygbasen i Dayton i Ohio. Historien odlas fortfarande och filmer som ”Independence day” lutar sig tungt mot den. Det är ingen tillfällighet att Chris Carter valde namnet Dana Scully till en av agenterna i den oerhört framgångsrika tv-serien Arkiv X och det är knappast någon slump att många av avsnitten behandlar just dessa teman.

David Duchovny som Fox Mulder och Gillian Anderson som Dana Scully i den populära tv-serien Arkiv X. Foto: 20th Century Fox

I dag har de flygande tefaten ersatts med förkortningen ufo eller som det amerikanska försvaret nu vill kalla dem, UAP – Unidentified aerial phenomena. Begreppet ufo skapades i början av 50-talet som en förkortning, UFO, av det amerikanska flygvapnet som beteckning på de föremål och fenomen som trots en undersökning inte gick att finna en naturlig förklaring på.

Under 1980- och 90-talen har ufobegreppet blivit vanligt i artiklar, radio och på tv och så fortsatt in i 2000-talet. Få författare skulle i dag våga använda ordet flygande tefat i titeln till sina böcker. Senast det hände i Sverige var 1987 då Anders Dahl på eget förlag gav ut ”Uppståndelsen från tefatssekten”. Tidningarnas rubriksättare har helt frångått uttrycket. Begreppsglidningen har fått till följd att många i dag felaktigt sätter likhetstecken mellan ufo och besökare från rymden.

