9 000 vapen inlämnade i Serbiens vapenamnesti

17 människor dödades och 21 skadades i förra veckan när Serbien skakades av två masskjutningar. Nu har landet inlett en månad lång vapenamnesti, vilket bland annat nyhetsbyrån Reuters rapporterat.

Fyra dagar in i amnestin har över 9 000 ”lagliga och olagliga” vapen lämnats in till den serbiska polisen, skriver New York Times och hänvisar till ett uttalande från inrikesdepartementet. Polisen har även mottagit upp stora mängder ammunition och sprängämnen.

Tidigare i veckan demonstrerade tusentals människor mot skjutningarna i den serbiska huvudstaden Belgrad.

Ett av dåden i förra veckan inträffade på en skola i huvudstaden, landets första skolskjutning någonsin. Då dödades åtta barn och en säkerhetsvakt av en pojke som öppnade eld i ett klassrum. Som följd av detta avgick landets utbildningsminister Branko Ruzic.

Serbien är att av länderna i världen som har flest eldvapen per capita. New York Times skriver att det 2017 fanns omkring 2,7 miljoner vapen bland den civila befolkningen år 2017, men att bara omkring hälften var registrerade. Trots den höga tillgången på vapen har masskjutningar varit sällsynta i Serbien.

