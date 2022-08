91 000 britter i protest mot dyra elräkningen i höst: ”Vägra betala”

Fakta. Vad är ett energipristak?

Energipristaket infördes 2019 och är en sorts högkostnadsskydd på el och gas. Taket gäller både kostnaden per kilowattimme som konsumeras av hushållet, men innebär också ett maximal utgift per dag och per år som energin får kosta för ett enskilt hushåll. Tidigare har få britter betalat energipriser som kommit upp i energipristaket, eftersom energibolagen erbjuder lägre priser för de flesta familjer. Men under 2022 har priserna rusat i höjden och det finns i nuläget inga abonnemang som är billigare än energipristaket. Storbritanniens energimyndighet Ofgem uppdaterar energipristaket några gånger per år. Pristaket gäller inte elanvändare som har ett abonnemang för fast el- och energipris och inte heller de som har ett abonnemang med endast förnybar el och uppvärmning. Källa: Ofgem