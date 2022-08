Aborter stoppas i fler delstater i USA

Fakta. Läget i delstaterna

I Texas, Oklahoma, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Kentucky, Tennessee, South Dakota och Idaho råder nu mycket skarpa restriktioner runt aborter. North Dakota kan följa efter inom kort. Även Georgia och Ohio har stora begränsningar av aborträtten. Ytterligare delstater väntas följa efter inom kort.

Alaska, Kalifornien, Oregon, Washington, Colorado, New Mexico, Illinois, Maryland, New Jersey, New York, Massachusetts, Vermont och Maine har ett starkt skydd för aborträtten.

Källa: Guttmacher institute