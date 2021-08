Afghanska migranter fast i ingenmansland mellan EU och diktatorn

En lerig traktorstig leder genom den lilla byn Usnarz Gorny i östra Polen, förbi ängar med nyslaget hö, spelande syrsor och råmande kor. I skogsbrynet i slutet av stigen går EU:s yttre gräns. På andra sidan: Belarus. Där har diktatorn Aleksandr Lukasjenko sedan det riggade presidentvalet i fjol brutalt slagit ner allt politiskt motstånd.

Inne i buskaget blänker visiren på de belarusiska polisernas hjälmar. På den polska sidan står soldater från gränsstyrkorna med automatvapen och svarta masker. De två styrkorna befinner sig bara något tiotal meter från varandra, och fast mellan dem sitter en grupp afghanska migranter som nu varken släpps tillbaka in i Belarus eller in i EU.

Kravallutrustade belarusiska styrkor skymtar i buskaget på andra sidan gränsen. Foto: Lisa Mattisson

I över en vecka har migranterna bokstavligen knuffats fram och tillbaka mellan länderna.

Det här är fronten i vad EU-ledare beskriver som ett hybridkrig mot EU iscensatt av Aleksandr Lukasjenko som hämnd för västs sanktioner mot landet.

Det plötsliga inflödet av migranter från Belarus har fått Polen såväl som Litauen att förstärka gränsen och lägga ut tiotals mil med taggtråd.

Taggtråd längs den polska gränsen mot Belarus inte långt från byn Zubrzyca Wielka. Foto: Lisa Mattisson

Michalina Artysiewicz bor några mil från Usnarz Gorny. Så fort hon fick höra om situationen vid gränsen åkte hon dit för att försöka hjälpa migranter som fastnat. Hon är aktiv i det polska vänsterpartiet Razem och är en del av en liten grupp aktivister som slagit upp ett läger vid ängen.

– Situationen är så hjärtskärande, de är så nära och ändå kan vi inget göra för att hjälpa dem. säger Michalina Artysiewicz.

Aktivisterna kommunicerar via en högtalaranläggning. Tolken Mahdieh Gholami ropar frågor till flyktingarna på persiska och de svarar med att skriva på skyltar som de håller upp. Polska gränsvakter försöker störa försöken att kommunicera och slår på sirener och tutar.

Med en kikare läser aktivisterna sedan vad flyktingarna skriver på skyltarna – de har berättat att de är 32 personer, alla från Afghanistan. Bland dem ska finnas en 15-årig flicka som uppges vara sjuk. Aktivisterna har fått dit en doktor – men gränsvakterna släppte aldrig fram henne till flyktingarna.

Tolken Mahdieh Gholami försöker kommunicera med migranterna via kikare. Foto: Lisa Mattisson

– Flyktingarna är fast i limbo, på andra sidan belarusiska soldaterna och här har du de polska soldaterna. Flyktingarna kan inte göra något, de behöver duscha, de behöver toaletter och mat, säger Mahdieh Gholami.

Polens ombudsman för mänskliga rättigheter, Marcin Wiącek, har kritiserat det polska agerandet vid gränsen och sagt att gränsstyrkorna är skyldiga att ta emot flyktingarnas asylansökningar.

Samtidigt meddelade Polens försvarsminister Mariusz Błaszczak att Polen kommer att förstärka gränsstyrkorna och bygga ett mer än två meter högt stängsel längs gränsen mot Belarus. Han beskrev de asylsökande som ekonomiska migranter som inte kommer att släppas in i landet.

En lokal pressfotograf berättar att han dagen innan bevittnat hur polska gränsvakter fångat in flyktingar som tagits sig in i Polen och sedan kört dem till gränsen och tvingat dem att vända tillbaka in i Belarus. Han visar bilder på hur samma flyktingar sedan grips dagen efter igen när de tagit sig in i EU en andra gång.

Även i Litauen får vi uppgifter om hur gränspolisen där skyfflar tillbaka asylsökande in i Belarus.

Samtidigt som litauiska myndigheter släppt filmer som visar hur kravallutrustade Belarusiska soldater trycker en grupp migranter över gränsen in i EU. Flera av soldaterna kränker också gränsen och går in i EU, enligt litauiska inrikesministern.

Det belarusiska agerandet har fördömts kraftigt av EU och beskrivs som ett hybridkrig mot unionen. Hybridkrig är ett begrepp som beskriver en strategi där traditionell militär krigföring bara är den sista delen i lång rad andra åtgärder som propaganda, psykologisk krigföring och andra offensiva sätt att påverka en motståndare.

Litauiska myndigheter har varit helt oförberedda på den plötsligt stora mängden flyktingar som kommit över från Belarus. Från att ha haft 74 flyktingar under hela 2020 har det hittills i år kommit över 4 200 personer – alla har korsat gränsen från Belarus.

Flera länder har bistått Litauen som fått förstärkning från den Europeiska gränsbevakningen Frontex. Sverige har bidragit med bland annat tält.

Granskningar av undersökande journalister på litauiska tv-kanalen LRT och rysk-språkiga Centr Dossie och tyska Der Spiegel har visat hur människosmugglingen är organiserad och stöds av såväl personer från säkerhetsstyrkorna i Belarus som bolag med kopplingar direkt till Aleksandr Lukasjenko.

Runt 1000 migranter hålls inlåsta i flyktinglägret vid militärbasen Rudninkai utanför Vilnius. Litauiska myndigheter tillåter inte journalister att komma in och DN fick inte ens gå fram till stängslet. Foto: Lisa Mattisson

Flyktingarna började komma strax efter att EU i maj införde nya hårda sanktioner mot Aleksandr Lukasjenkos regim. Då hotade han öppet EU och sa i ett tal att EU nu själva får fånga in migranter som de tidigare stoppat.

Strax började fullsatta flygplan lyfta från Bagdad till Minsk. Dessa flyg har EU nu lyckats stoppa efter påtryckningar mot Iraks politiska ledning. Men i måndags kom nya uttalanden från Lukasjenko om hur en ström av afghanska flyktingar kan komma att passera genom Belarus på väg till väst, efter att talibanerna tagit över Afghanistan.

Gränsstyrkorna i Litauen säger till DN att de nu inte släpper in några medier i alls i gränszonen. När vi besöker några av flyktinglägren stoppas vi från att prata med migranterna och tillåts inte ens närma oss staketen till lägren där de hålls inlåsta.

Men till slut får vi tillstånd att besöka ett läger i byn Kazitiskis, 12 mil nordost om Vilnius. Byskolan hade varit övergiven i 20 år när den i somras förvandlades till en provisorisk flyktingförläggning.

Den övergivna skolan i byn Kazitiskis i norra Litauen är nu hem till 120 asylsökande från bland annat Irak och Afghanistan. Foto: Lisa Mattisson

Här är drygt 120 flyktingar från bland annat Irak och Afghanistan inlåsta under spartanska förhållanden i avvaktan på att deras asylansökningar prövas av litauiska myndigheter. Dagen vi är på besök har flyktingarna precis blivit registrerade efter att i vissa fall ha fått vänta i flera månader.

Flyktingarna berättar hur de köpt paketresor från flyktingsmugglare via Minsk med löfte om att komma till EU. En familj säger att de betalat 35 000 euro för resan, ingen vill dock öppet berätta hur de togs sig från Minsk till gränsen. Och flera blir irriterade och upprörda av frågorna.

En afghansk man visar legitimation från en amerikansk organisation som han arbetade åt i Afghanistan. Han berättar att han i våras förstod att talibanerna skulle ta över och tog sig därför till Kirgizistan varifrån han sedan flög till Moskva och vidare till Belarus och sedan över gränsen till Litauen.

En annan man från Irak håller fram en telefon med ett pågående videosamtal, i andra änden en ung flicka i Nyköping. Hon berättar på svenska att det är deras släktingar som är fast i lägret och hon säger att vi måste skriva om den svåra situationen för barnen i lägret.

Femåriga Mayar Alfagri med sin bror Mustafa Alfagri, 13. Foto: Lisa Mattisson

Haydar Afagri, 38, från Bagdad bor i ett av de gamla klassrummen med sin fru Hind Abd Araheem och deras tre barn. Med ett lakan mellan våningssängarna har de försökt skärma av sin familj från resten av klassrummet som inhyser ett tjugotal människor.

Han säger att det är särskilt svårt för barnen att vara inlåsta, den lilla gården de har att röra sig på är lerig och det finns inga leksaker är något annat för barnen att göra.

– Det är som ett fängelse här, säger han.

De säger också att de fruktar för vintern, den gamla tegelbyggnaden saknar uppvärmning och har bara provisoriskt rinnande vatten utomhus. De tvättar sina kläder för hand vid vattenkranen, och det har bildats en liten bäck i leran där vattnet rinner undan.

Människorna i flyktinglägret i Kazitiskis är inlåsta och tillåts inte lämna området. Tvätten hänger på stängslet som omringar området kring den nedlagda skolan. Foto: Lisa Mattisson

Maten kan de inte tillaga själva, den leveras färdiglagad.

– Maten är väl det enda vi inte kan klaga på, säger de.

En annan man berättar att han och dottern försökte komma över gränsen tre gånger.

– De första två gångerna tryckte de oss tillbaka in i Belarus, gränsvakterna i Belarus satte oss i en taxi till ett hotell. Sen fick vi försöka igen, säger han men vill sedan inte svara på fler frågor om hur det gick till.

Under måndagen gjorde presidenterna i Estland, Lettland, Litauen och Polen ett gemensamt uttalande där de fördömde Aleksandr Lukasjenkos regim och agerandet vid gränsen mot EU.

”Sedan juni har vi sett hybridattacker mot Europeiska Unionens och Natos östra gräns. Sårbara medborgare från tredjeländer utnyttjas för att göda illegala gränspassager från Belarus. Det här är inte en migrationskris utan politiskt orkestrerad hybridoperation av Aleksandr Lukasjenkos regim för att leda bort uppmärksamheten från regimens växande brott mot mänskliga rättigheter. Vi fördömer detta oacceptabla beteende.”